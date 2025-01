2 ปรมาจารย์ด้านมูร์ เปิดความหมายไอเทมเสริมดวงสุดมงคล ในแคมเปญ “ซีเจ มูร์ ช้อปโอมเพี้ยง ดวงเปรี้ยงรับปีใหม่”

ปีใหม่ทั้งที ดวงต้องปัง!ควงสองผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์พยากรณ์ระดับประเทศ อ.คฑา ชินบัญชร และแม่หมอบิวตี้ ชวนลูกค้าสมาชิกสบายการ์ดเปิดประตูสู่ความโชคดีรับปี 2568 ไปกับแคมเปญแรกแห่งปีที่ไม่ได้เพียงแค่ช้อปสนุก แต่ยังได้รับไอเทมเสริมดวงสุดมงคล ทั้งการ์ดองค์เทพเสริมดวงทั้ง 5 ลาย และแก้วตักตวงมหามงคลทั้ง 3 สี ถือเป็นสองไอเทมมงคลที่จะพาคุณก้าวเข้าสู่ปีใหม่อย่างเฮงทันใจ ซึ่งไอเทมเหล่านี้ล้วนผ่านพิธีปลุกเสกอัพเลเวลความขลังเป็นที่เรียบร้อยอ.คฑา ชินบัญชร กล่าวว่า “การ์ดองค์เทพเสริมดวงและแก้วตักตวงมหามงคลนี้ ถือเป็นสิ่งพิเศษที่ผมได้มีโอกาสร่วมออกแบบและปลุกเสกด้วยความตั้งใจ เพื่อให้ทุกคนสามารถสัมผัสถึงพลังมงคลที่ช่วยเสริมโชคชะตาในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการงาน การเงิน ความรัก หรือสุขภาพ โดยผมได้มีโอกาสร่วมออกแบบการ์ด 2 ลายด้วยกัน ได้แก่ พระศิวะ และพระแม่ลักษมี และสำหรับแก้วตักตวงมหามงคลแต่ละสี ได้แก่ เขียวมหารวย เหลืองมหาโชค และชมพูมหาเสน่ห์ ถูกออกแบบให้สะท้อนถึงความหมายเฉพาะตัวและเต็มไปด้วยพลังบวก แก้วแต่ละใบเปรียบเสมือนตัวช่วยดึงดูดพลังแห่งความโชคดีในชีวิตประจำวัน สิ่งที่พิเศษที่สุดคือ ทุกคนสามารถครอบครองไอเทมมงคลเหล่านี้ได้ง่าย ๆ เพียงช้อปตามเงื่อนไข คุณก็สามารถรับทั้งการ์ดเสริมดวงและแก้วตักตวงมหามงคลได้ทันที ขอให้ปี 2568 เป็นปีแห่งความสมหวัง ร่ำรวย ราบรื่น และเปี่ยมไปด้วยความสุขครับ”ตามด้วย แม่หมอบิวตี้ เผยว่า “ปีใหม่ทั้งที ดวงต้องเปรี้ยงนะคะ สำหรับใครที่อยากเริ่มต้นปีใหม่ด้วยพลังดี ๆ ไม่ว่าคุณอยากเสริมเรื่องงาน เงิน ความรัก หรือสุขภาพ แคมเปญนี้มีให้ครบค่ะ โดยบิวตี้ได้ตั้งใจออกแบบการ์ดองค์เทพเสริมดวงลวดลายที่มีความหมายเฉพาะตัว จำนวน 2 ลาย ได้แก่ พระพิฆเนศ ที่ช่วยเสริมความสำเร็จ ขจัดอุปสรรคในชีวิต และ พระพรหม ที่จะช่วยเรียกโชคลาภด้านการเงิน นอกจากการ์ดแล้ว บิวตี้ยังได้ร่วมช่วยออกแบบแก้วตักตวงมหามงคล ทั้งหมด 3 สี 3 ลายอีกด้วยค่ะ เพราะแต่ละสีมีความหมายดีมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็น สีเขียวมหารวย สำหรับคนที่อยากเสริมเรื่องการเงิน สีเหลืองมหาโชค เสริมความก้าวหน้าในงาน หรือ สีชมพูมหาเสน่ห์ที่เหมาะกับคนอยากเติมพลังรักและเสน่ห์ ซึ่งทุกไอเทมมหามงคลในแคมเปญนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยเสริมดวงให้ปังให้เปรี้ยงรับศักราชใหม่ 2568 อย่างแน่นอนค่ะ”และที่พิเศษสุด อ.คฑา ชินบัญชร และ แม่หมอบิวตี้ ยังได้ร่วมออกแบบ การ์ดองค์เทพเสริมดวง “ลายซีเคร็ต” อีก 1 ลาย ที่รวมพลังครบทุกด้านในใบเดียว เหมาะสำหรับคนที่อยากพกความโชคดีติดตัวไปทุกที่ และทั้งคู่ยังได้นำไอเทมมหามงคลทั้ง 2 แบบ เข้าพิธีบวงสรวงและปลุกเสก ณ ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ และความเป็นสิริมงคลอีกด้วยเจาะความหมายการ์ดองค์เทพเสริมดวง เติมเต็มพลังบวก เสริมดวงชะตา1.ลายพระพิฆเนศ งานสำเร็จ เด็ดดวงพระพิฆเนศ เทพแห่งปัญญาและความสำเร็จ เป็นที่เคารพบูชาของผู้คนทั่วโลก ลายนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความก้าวหน้าและความสำเร็จในหน้าที่การงาน การบูชาพระพิฆเนศยังช่วยเสริมความมั่นใจ ขจัดอุปสรรค และเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายในชีวิต2.ลายพระแม่ลักษมี รักรุ่ง เสน่ห์พุ่งพระแม่ลักษมี เทพีแห่งความงดงามและความมั่งคั่ง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมพลังในด้านความรัก ความสัมพันธ์ องค์พระแม่ลักษมีทรงช่วยดึงดูดความเมตตา ความอบอุ่นในชีวิตคู่ และเสริมเสน่ห์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเติมเต็มชีวิตรักให้ราบรื่นและสดใส3.ลายพระพรหม เงินมา พารวยพระพรหม เทพผู้สร้างและประทานพรในด้านโชคลาภ การ์ดใบนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมดวงด้านการเงิน การลงทุน และการทำธุรกิจ และจะช่วยกระตุ้นพลังแห่งความมั่งคั่ง เรียกทรัพย์สินเงินทอง และส่งเสริมความสำเร็จในด้านการเงิน4.ลายพระศิวะ สุขภาพปัง เสริมพลังบวกพระศิวะ เทพแห่งการฟื้นฟูและพลังแห่งการสร้างสรรค์ ลายนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจ พร้อมช่วยเสริมดวงด้านสุขภาพให้แข็งแรง ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ และเพิ่มพลังชีวิตให้มีความสมดุล เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพลังบวกและความแข็งแรงในทุกมิติของชีวิต5.ลายท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณ การ์ดซีเคร็ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ออกแบบมาเฉพาะสำหรับแคมเปญนี้ การ์ดใบนี้เปรียบเสมือน การ์ด All in 1 ที่ช่วยเสริมดวงในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการงาน การเงิน ความรัก สุขภาพ หรือโชคลาภ โดยการ์ดใบนี้มีพลังมงคลสูงสุด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพลังเสริมแบบรอบด้าน และต้องการพกพาความโชคดีติดตัวไปทุกที่ตักโชคลาภและความโชคดี ด้วยดีไซน์ล้ำสมัยและความหมายลึกซึ้ง กับ “แก้วตักตวงมหามงคล”1.เขียวมหารวยออกแบบมาเพื่อเสริมดวงด้านการเงินโดยเฉพาะ สีเขียวสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ ผสานกับสัญลักษณ์ของ เหรียญ (Pentacles) จากศาสตร์ไพ่ยิปซี ตัวแทนของความมั่งคั่ง ความสำเร็จในด้านธุรกิจ การลงทุน หรือการสร้างความมั่นคงทางการเงิน การใช้แก้วเขียวมหารวยในชีวิตประจำวันเปรียบเสมือนการดึงดูดพลังแห่งทรัพย์สินเข้ามา ช่วยให้การเงินไหลลื่น ไม่ติดขัด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างฐานะให้มั่นคงและเพิ่มพูนความร่ำรวย2.เหลืองมหาโชคสีเหลืองสะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต โดยดึงแรงบันดาลใจจากไพ่ดวงอาทิตย์ (The Sun) ซึ่งเป็นไพ่ที่ทรงพลังที่สุดในศาสตร์ยิปซี สื่อถึงความสำเร็จ ความมั่นคง และการเติบโตในหน้าที่การงาน แก้วใบนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมดวงด้านการงาน การใช้แก้วเหลืองมหาโชคเป็นประจำจะช่วยกระตุ้นพลังแห่งความสำเร็จ ให้ความเจริญก้าวหน้ามาเยือนและผลักดันให้คุณไปสู่จุดสูงสุดของเป้าหมายได้อย่างมั่นคง3.ชมพูมหาเสน่ห์แก้วชมพูมหาเสน่ห์สะท้อนความหวานละมุนของสีชมพูอ่อนที่เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความรัก โดยได้แรงบันดาลใจจากไพ่ 2 ถ้วย (Two of Cups) ซึ่งเป็นตัวแทนของความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น และเสน่ห์ที่ดึงดูดใจผู้อื่น แก้วใบนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมดวงด้านความรัก ความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ หรือการเพิ่มเสน่ห์ การใช้แก้วชมพูมหาเสน่ห์จะช่วยให้คุณดึงดูดพลังงานดี ๆ จากคนรอบข้าง สร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและมั่นคง ทั้งในมิติของความรักและความเมตตา‘การ์ดองค์เทพเสริมดวง’ และ ‘แก้วตักตวงมหามงคล’ เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความเชื่อที่ช่วยเติมเต็มชีวิตในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการงาน การเงิน ความรัก หรือสุขภาพ เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการเสริมดวงชะตา เพิ่มความมั่นใจ และรับพลังบวกตลอดทั้งปี ลูกค้าสมาชิกสบายการ์ดสามารถสุ่มรับการ์ดองค์เทพเสริมดวง ได้ฟรี! เมื่อช้อปครบ 200 บาท ต่อใบเสร็จและสำหรับแก้วตักตวงมหามงคล ทั้ง 3 สี สามารถเป็นเจ้าของได้ง่าย ๆ เพียงแลก 99 แต้มสบายการ์ด และเพิ่มเงินอีกเพียง 89 บาท ก็เลือกรับแก้วที่หน้าสาขาไปครอบครองได้เลย และพิเศษสุด! สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครสมาชิก สบายการ์ด รับทันที แต้มขวัญถุง 200 แต้ม เมื่อช้อปครบ 200 บาท ใน 7 วันแรกเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความโชคดีและพลังแห่งมงคล อย่ารอช้า มาช้อปและสะสมไอเทมเสริมดวงสุดพิเศษที่ซีเจ มอร์ ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ - 24 กุมภาพันธ์ 2568 งานนี้ใครพลาด…ระวังดวงไม่เปรี้ยงนะ!