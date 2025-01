วัฒนธรรม อาหารเลิศรส และแอมบาสเดอร์ประจำปี 2025! การท่องเที่ยวไต้หวันพร้อมแล้วที่จะเปิดศักราชใหม่ในงาน TITF#30 พบกับ “อาเล็ก ธีรเดช”

งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 มกราคม 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) โดยบูธการท่องเที่ยวไต้หวันภายในงานจะเน้นการนำเสนอวัฒนธรรมและอาหารเป็นธีมหลัก อีกทั้งปีนี้ได้เชิญแชมป์โลกอย่าง “ทีมเชียร์ลีดเดอร์ไต้หวัน” มาร่วมแสดงบนเวทีอีกด้วย และภายในงานทุกท่านจะได้พบกับกิจกรรม DIY พัดพกพา ซองอั่งเปาและลิ้มรสชาติขนมไข่รูปเกาะไต้หวัน เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสกับเสน่ห์ของเทศกาลตรุษจีนและเอกลักษณ์ของอาหารไต้หวันอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังมีเซียมซีทำนายโชคจากเทพชีหวังเหย๋ แห่งวัดตงกังเจิ้นไห่ รวมทั้งนักแสดงมากเสน่ห์อย่างพรีเซ็นเตอร์การท่องเที่ยวไต้หวันประจำปี 2568 ที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยวและเรื่องราวสุดประทับใจจากการเยือนไต้หวันให้กับแฟนคลับและผู้ที่สนใจท่องเที่ยวไต้หวันอีกด้วยจากข้อมูลของสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน กระทรวงคมนาคม พบว่าในช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคม 2567 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปเยือนไต้หวันมีจำนวน 322,528 คน เพิ่มขึ้น 4.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 ซึ่งถือได้ว่าไต้หวันเป็นตลาดการท่องเที่ยวที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ได้ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของไต้หวันเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยจัดกิจกรรม ”ส่งเสริมการท่องเที่ยวไต้หวัน” ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ (Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit) ในวันที่ 14 มกราคม 2568 โดยมีผู้ประกอบการท่องเที่ยวในไทย สายการบิน และสื่อมวลชนเกือบ 200 ราย เข้าร่วมงาน เพื่อรับฟังข้อมูลการท่องเที่ยวล่าสุดและมาตรการส่งเสริมพิเศษต่างๆ จากการท่องเที่ยวไต้หวัน อีกทั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และเพิ่มโอกาสความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับไต้หวันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นสำหรับงาน “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก” (TITF) ปีนี้ บูธการท่องไต้หวันได้ยกระดับการนำเสนอ แบรนด์การท่องเที่ยวไต้หวัน 3.0 ภายใต้ธีม “Taiwan - Waves of Wonder” ที่นำเสนอการเส้นทางท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ด้วยการใช้เสน่ห์จากธรรมชาติทะเล ลอนคลื่น เทือกเขา เส้นทางคดเคี้ยวและทางรถไฟ มาเผยแพร่จุดเด่นของวัฒนธรรมและอาหารไต้หวันให้กับทุกท่านได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงจากแชมป์โลกทีมเชียร์ลีดเดอร์ทีมไต้หวัน กิจกรรม DIY สุดพิเศษ การพิมพ์ลายกระดาษโครงกลอนจีนและซองอั่งเปา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสบรรยากาศช่วงตรุษจีน รวมไปถึง โคมไฟเล็ก DIY พัดพกพาลายหมี Oh Beer ลิ้มรสขนมไข่รูปเกาะไต้หวัน อีกทั้ง กิจกรรมเสี่ยงเซียมซีขอพรออนไลน์จากวัดชื่อดังทางตอนใต้ของไต้หวันอย่าง “วัดตงกังเจิ้นไห่” สามารถขอพรเกี่ยวกับความรักและการงาน หากคุณได้รับ “เซ้งปวย” (คว่ำข้าง หงายข้าง) จากเทพ “ชีหวังเหย๋” คุณก็จะได้รับแนวทางจากคำทำนายในใบเสี่ยงทาย เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ทางศาสนา และอาจจะเป็นแรงบันดาลใจในการเดินทางไปไต้หวันเพื่อกราบไหว้และขอพรจากองค์เทพที่นั่นนักแสดงหนุ่มมากเสน่ห์จากไทย “อาเล็ก ธีรเดช เมธาวรายุทธ” จะมาปรากฏตัวที่บูธการท่องเที่ยวไต้หวันในวันที่ 18 มกราคมนี้ เพื่อมาร่วมแชร์ประสบการณ์การเดินทางไปไต้หวันกับเหล่าแฟนคลับและผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งจะทำให้ทุกท่านได้รู้จักกับความงดงามของธรรมชาติ วัฒนธรรมที่โดดเด่น และความอบอุ่นของคนไต้หวัน นอกจากอาเล็กจะเป็นนักแสดงนำจากช่อง 3 ของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นนักชิมตัวยงที่มีผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียมากกว่า 4.7 ล้านคน เชื่อว่าด้วยประสบการณ์ตรงของอาเล็ก จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยให้มาเยือนไต้หวันและค้นพบเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของไต้หวันได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในวันที่ 16 และ 17 มกราคม 2568 สองเพจดังอย่าง Lark Chee และ Chill With Me ที่ผู้ที่มีผู้ติดตามกว่า 2 แสนคน ก็จะมาร่วมเยี่ยมชมที่บูธไต้หวัน เพื่อมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางที่ไต้หวันให้กับทุกคนเช่นเดียวกันไต้หวันยังได้รับรางวัล "Best Leisure Travel Destination in Asia" จากการประกาศรางวัลครั้งที่ 12 ของนิตยสาร Global Traveler ด้วยภูมิประเทศทางธรรมชาติที่โดดเด่น มรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และอาหารระดับโลก นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวไต้หวันภายใน 30 มิถุนายน 2568 ยังมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมลุ้นรางวัลจากแคมเปญ “Taiwan the lucky land” ซึ่งสุ่มแจก Voucher มูลค่า 5,000 NTD อีกด้วย ขอเชิญชวนชาวไทยมาเที่ยวไต้หวัน เพื่อสัมผัสกับเสน่ห์ของวัฒนธรรมและรสชาติอาหารไต้หวันอันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร