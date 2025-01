“ปอนด์ Be On Cloud - พิง ลำพระเพลิง” หลอน โลเกชั่นเรียกทำหนัง “บุปผาราตรี” ทำพิธีปลุกความเฮี้ยนชวนวิญญาณมาร่วมแสดง

เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับการกลับมาของเวอร์ชั่น 2025 ในชื่อว่าภาพยนตร์เรื่องที่ 2 ของค่าย Be On Cloud ที่ผู้บริหารค่าย Be On Cloud ทำร่วมกับผู้กำกับและคนเขียนบทชื่อดัง โดยเวอร์ชั่น 2025 นี้ จะไม่ใช่บุปผาราตรีในเนื้อเรื่องแบบเดิม ซึ่งทางพิงและปอนด์ได้เผยถึงแรงบันดาลใจในการทำภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะโลเกชั่นเรียกให้ทำพิง : “โปรเจกต์นี้มันเริ่มจากที่ผมอยากเขียนบทหนังสือสักเรื่อง ก็เลยลองไปเดินที่ซอยเพชรบุรี 39 เดินเข้าไปโลเกชั่นมันพูดคุยกับเรา ก็เลยเกิดเป็นเรื่องสร้างภาพขึ้นมา ก็โทร.ไปหาพี่ต้อม (ยุทธเลิศ สิปปภาค) ว่าผมอยากจะขอซื้อเรื่องขอซื้อชื่อ เขาให้มา ได้ชื่อมา ก็มาคิดว่านักแสดงใครดี ก็เลยไปติดต่อ วี(วิโอเลต วอเทียร์) วีถามว่าเล่นกับใคร ผมก็บอกว่าผมเล็งเจษ (เจษฏ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์) ไว้ วีบอกถ้าเป็นเจษวีสนใจก็ไปลองดูเจษ เขาเป็นเด็ก Be On Cloud ก็เลยโทร.ไปหาคุณปอนด์ เพราะไม่รู้จักกันมาก่อน ปอนด์เขาก็บอกว่าสนใจโปรเจกต์ และกลัวว่าเรา…Be On Cloud เขาจะช็อปผู้กำกับคนไหนก็ได้ แต่เขาเลือกเรา ผมก็ขอบคุณมากๆ ที่ทำให้โปรเจกต์นี้เกิดขึ้น รวมถึงวีและเจษด้วย”“พิง” เผยโลเกชั่นเรียกให้มาทำหนังพิง : “เวอร์ชั่นนี้เกี่ยวข้องกับเวอร์ชั่นที่แล้วน้อยมากๆ คนละจักรวาลกันเลย โลเกชั่นนี้มันศักดิ์สิทธิ์มาก มันพูดคุยกับเรา มันร้างอยู่ 20 กว่าปีแล้วนะครับ เรากำลังพูดถึงถนนเพชรบุรี 39 จากปากซอยถึงท้ายซอย 300 เมตร กลางเมือง ตึกแถว 2 ข้างทางร้างหมดทุกห้อง สุดซอยเป็นอพาร์ทเมนต์ออสการ์คุณคิดว่าท่อระบายน้ำที่มันใช้ร่วมกัน ถ้าคุณตกลงไปในนั้น แล้วคุณเจอที่ ที่มันนิ่งๆ มืดๆ เงียบๆ ไม่มีการเคลื่อนไหว ถ้าคุณผ่านไปผ่านมาแล้วไม่มีคนอยู่อาศัย คุณจะไม่ไปอยู่เหรอครับ มันเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ผมเขียนบทเรื่องนี้ ผมรู้สึกว่าโลเกชั่นมันน่ากลัวมากๆผมรู้สึกว่ามันน่ากลัว ตอนผมไป ผมไปกลางวันนะครับ มันเงียบ มันหวิวมากจนได้ยินเสียงลม ผมไปนั่งตรงนั้นแล้วเรื่องราวมันก็เข้ามา โลเกชั่นมันคุยกับผมจริงๆ ครับ ตัวผมเองไม่เคยเจอผี แล้วผมก็เป็นคนกลัวผี ผมก็พาหมอดู พาคนทรงไปด้วย เขาก็บอกเล่าว่าที่ๆมันเงียบๆ มืดๆ เราไม่มีที่อยู่ เราผ่านไปผ่านมาแล้วไม่มีคนอยู่เราจะไม่ไปอยู่เหรอ”ด้าน “ปอนด์” ก็รู้สึกจากเซ้นส์เช่นกันว่าโลเกชั่นให้ต้องทำหนังปอนด์ : “หลายคนรู้จักบุปผาราตรี ช่วงที่ผ่านมามีภาพยนตร์หลายเรื่องติดต่อให้เจษไปเล่น เราก็คุยกันเยอะว่าอยากจะไปเล่นเรื่องอะไรมันจะได้ใช้ความเป็นเราผสมเข้าไปด้วย ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากมันเป็นเซ้นส์อย่างนึง ถ้าไม่พูดถึงความเฮี้ยน ความหลอน 20 กว่าปีออสการ์อพาร์ทเมนต์จริงๆ ควรจะต้องถูกทุบทิ้งไปแล้วแหละเพราะไม่รู้ว่าเซ็ตติ้งแบบนี้จะอยู่อีกนานเท่าไหร่ มันคือเซ็ตติ้งเขาพูดกับเรา มันอาจจะไม่ได้ยินเป็นเสียง แต่เขามาบอกความรู้สึกว่าอยากให้มีภาพยนตร์ที่มาถ่ายตรงนี้ แม้กระทั่งพวกเราหรือตัวละครในนั้น เรายังคิดถึงบุปผาราตรีอยู่ แต่อันนี้จะเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่ง ไม่ใช่การที่เราเอาเวอร์ชั่นนั้นกลับมาทำ”รุดทำบุญหลังที่อพาร์ทเมนต์ออสการ์ หลัง “เจษ” ต้องมานั่งรถเข็นปอนด์ : “ภวันนั้นที่ไปยืนตรงนั้นมันขนลุกไปหมดเลย มองไปรอบๆ เงยหน้าขึ้นไปมองก็รู้สึกว่ามันเป็นเซ็ตติ้งที่เราไม่สามารถทำขึ้นมาเองได้ ด้วยบรรยากาศและพลังงานมีพระมาบอกผมด้วยเหมือนกันว่ามันมีอย่างนี้ๆๆ นะ แล้วเผอิญโปรดิวเซอร์ก็เล่าเรื่องเดียวกันทั้งๆ ที่ไม่เคยคุยกันมาก่อน ผมเลยรู้สึกว่าน่าสนใจ มันเหมือนว่าทุกอย่างสอดคล้องกันไปหมด ก็เลยมีความคิดแต่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าว่าระหว่างที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ฉายผมจะทำเหมือนละครเวทีให้คนเดินเข้าไปแล้วจะเห็นดวงวิญญาณอยู่ในนั้นเนืองๆ ผมคิดเอาไว้แล้ว”“ปอนด์” เล่าไว้ใจ “พิง” เพราะเชื่อว่าเป็นคนมีของจึงอยากเข้าไปซัปพอร์ตในแบบของตนปอนด์ : “เราคุยกันมาก่อนหนังเรื่องนั้น ต้องเข้าใจก่อนว่าพี่พิงแกผ่านโลกมาเยอะ มันก็มีทั้งความเจ็บปวดและความอ้างว้างบางอย่าง วงการมันก็ไม่ได้ง่าย เวลาผมคุยกับเขาก็เหมือนกับที่ผมเจอเจษเมื่อสมัยก่อน เจอมาย-อาโปสมัยก่อน ก็รู้สึกว่าคนนี้มีของนะ ถ้าเรามีสรรพกำลังอะไรที่เราซัปพอร์ตเขาได้เพื่อให้เขารู้สึกมั่นใจ ผมเชื่อว่าเขาจะทำสิ่งที่อัศจรรย์ขึ้นมาได้ผมจะเป็นแบ็กอัปที่ดีของเขา ลุย และเอาตัวตนของเขาจริงๆ ออกมาสู้อีกที ผมเลยรู้สึกว่าโปรเจกต์นี้เหมาะกับเขาที่สุดแล้ว และมันก็เหมาะกับ Be On Cloud เหมือนกัน มันมีความหลอนๆ ความใหม่บนเก่า ความแสบๆคันๆ ความตลก มันก็เป็นทางของเรา ในค่ายทุกคนตื่นต้นกันจริงๆกับบุปผาราตรี”เล่าถึงพิธีส่งข้าวให้ผี ก่อนเปิดตัวหนัง “บุปผาราตรีมาลีรัตติกาล” หวังให้ผีช่วยสนุบสนุนงานปอนด์ : “ผมเป็นคนเสนอ ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กไหม ผมได้คุยกับเพื่อนผมที่ผลิตหนังผีที่อินโดนีเซีย ซึ่งเขาประสบความสำเร็จมากๆ ผมก็ถามเขาว่าตอนทำกลัวไหม แล้วต้องทำยังไงแล้วก็บอกเขาว่าฝากด้วยนะครับ ผมว่ามันก็น่ารักดี พอไปสืบก็รู้ว่าที่เมืองไทยก็มีพิธีนี้เหมือนกัน เรียกว่าพิธีสะตวงเหมือนเป็นการเปิดทาง ผมก็ไม่อยากให้มีปัญหาไม่ว่าจะกับใครในเรื่อง ผมว่าถ้าเราคุยกันดีๆ ทุกพลังงานมาช่วยกัน ผมว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดี เพราะเราเล่าเรื่องเกี่ยวกับผีอยู่ เราก็ควรจะเคารพเขานิดนึง ผมเองเดี๋ยวจะต้องมีไปทำบุญอีก ทำพิธีต่างๆอีก ที่นี่มีพลังงานแบบพิเศษ ก็พยายามจะเคารพสถานที่ให้มากที่สุดผมต้องการการสนับสนุนแต่ไม่ต้องการความเฮี้ยนกับเรา ต้องการทำให้หนังดูเฮี้ยน ก็มาช่วยกัน ก็ช่วยกันได้ ผมเชื่อว่าทุกอย่างต้องประกอบกัน เราขอพร บอกกล่าวไปในเรื่องเดียวกัน เชื่อว่าถ้าเราคุยกันดีๆเขาก็น่าจะยินดีและสนับสนุนเรา”มีแผนเตรียมพา “บุปผาราตรีมาลีรัตติกาล” ไปทั่วโลกปอนด์ : “ก็คาดหวังว่าหลายๆ คนจะได้ดูหนังผีที่หลอนๆ มีความสนุกกวนๆ แบบไทย อยากให้คนทั้งโลกได้สัมผัส Be On Cloud พอจะมีฐานตรงนี้อยู่บ้างที่พอจะพากันไปได้ บวกกับความมั่นใจของทีมงานและนักแสดง ผมว่าน่าจะพากันไปถึงจุดนั้นได้”พิง : “ตัวผมบอกเลยว่ากดดันมากมันกดดันครับแต่ผมมองว่ามันจะยิ่งเป็นโอกาสดีดตัวเองขึ้นมา ผมรู้สึกว่าคนเรายิ่งถูกกดให้ต่ำเท่าไหร่มันจะยิ่งบูมขึ้นมามากเท่านั้น ต้องขอบคุณ Be On Cloud ที่ให้โอกาส”เล่าถึงการทำงานร่วมกันด้วยความที่ในงานนี้มีคน 2-3 เจนมาร่วมงานกัน ต้องผสมผสานกันยังไงเพื่อให้งานมันลงตัวเป็นเนื้อเดียวกันที่ลงตัวปอนด์ : “เราก็ใช้วิธีลองคุยกันก่อน พอคุยกันรู้เรื่องเราก็ไปกันต่อ พี่พิงอาจจะอายุ 58 แต่ใจเขาเด็กมากๆผมไม่ได้เขาไปเปลี่ยนเขา ให้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่เลย ผมแค่ไปเติมให้เขามีความมั่นใจมากขึ้น ไม่ต้องห่วงเราจะแบ็กอัปให้ทุกอย่าง (การเติมเต็มหมายถึงการปรับบทเปลี่ยนนั่นนี่ใหม่?) ปรับครับ ปรับจนกว่าจะโอเค”พิง : “ในส่วนของบท ผมมีจุดอ่อนอะไร ปอนด์เขาจะมาเรียกประชุมกันหมดทั้งบริษัท ตัวคุณปอนด์ ผม ทีมนักแสดง เขามาให้ความเห็นเกี่ยวกับความต้องการของตัวละคร มันก็เป็นบางมุมที่เราไม่ได้รับรู้จริงๆ เราไม่เห็นจริงๆ เช่น ผมเป็นผู้ชายจะเขียนยังไงให้เห็นมุมของผู้หญิง(เราก็เปิดรับไม่มีโกรธเคือง?) เขาเปิดรับแบบเผด็จการครับ ค่อนข้างเฮี้ยบแต่บางอย่าง บางองค์กรผมว่ามันประชาธิปไตยเต็มที่ไม่ได้ มันต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่คนบางคนต้องเด็ดขาดในบางสิ่ง มันถึงจะพาเรือบางลำแล่นไปสู่จุดมุ่งหมายได้”ปอนด์ : “ผมเชื่อการเปิดกว้างในการทำบท ผมว่ามันจะได้งานที่เข้าถึงคน เราเอาเรื่องของคนมาคุยกันแล้วเอามาปรับจูนเป็นงานพอพี่พิงเปิดรับเหมือนกันมันก็เลยสนุกมาก เราปรับบทกันทุกวัน มันไม่ได้เครียด แน่นอนว่าเขากดดันตัวเองแหละ แต่ผมเชื่อว่าทุกคนพร้อมซัปพอร์ตและพากันไป บทที่ดีเดี๋ยวมันจะไหลออกมาตามธรรมชาติเอง แค่เราเปิดใจกับมัน ก็อยากให้ทุกคนส่งกำลังใจให้พี่พิงครับ“