PRETZELLE ร่วมงาน Dept (뎁트) ศิลปินและโปรดิวเซอร์ชาวเกาหลี คอลแลปส์ เพลงคลั่งรัก “Tell Me”

มีอะไรสนุกๆมาให้ได้ว้าวกันอยู่ตลอด ล่าสุด 3 สาวอย่างและจาก 54 Entertainment ชวนศิลปินและโปรดิวเซอร์ชาวเกาหลี เจ้าของผลงานเพลงฮิตติดหูมากมายมาคอลแลปส์ในเพลงซิงเกิลพิเศษที่มีทั้งเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษที่ปล่อยมาแล้ว และกำลังจะมีเวอร์ชั่นภาษาไทยออกมา ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์นี้Tell Me เป็นเพลงซิตี้ป๊อปที่ผสมผสานระหว่าง KPOP กับ TPOP ได้อย่างลงตัว เนื้อหามีความน่ารักน่าหยิกเหมาะมากถ้าเอาไปร้องจีบคนที่แอบชอบ ด้าน MV ที่เพิ่งปล่อยออกมาในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนั้น มีมิวสิกวีดิโอถึง 2 เวอร์ชั่นให้ชมทั้งในช่องทางของ Dept และ PRETZELLE อีกด้วยเผยว่า “พอรู้ว่า Dept สนใจอยากร่วมงานกับพวกเราก็ยินดีมากๆเลยค่ะ ความใหม่สุดน่าจะเป็นเพลงนี้เป็นภาษาอังกฤษล้วนค่ะ มีเนื้อเพลงกับเมโลดี้ที่ไม่ซับซ้อน เน้นฟังสบาย ซึ่งการทำงานร่วมกับ Dept สนุกมากค่ะ เค้าเป็นคนที่พลังบวกสูงมาก ๆ ทุ่มเทกับการทำงานมากเลยค่ะ MV มี 2 เวอร์ชั่น เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษล้วน ส่วนอีกเวอร์ชั่นจะมีภาษาไทยผสมเข้าไป ซึ่งเกรซกับพี่อุ๋มอิ๋มช่วยกันแต่งเนื้อเพลงภาษาไทยค่ะ มีเสน่ห์ทั้ง 2 เวอร์ชั่นค่ะ ซึ่งเนื้อหาเพลงก็น่ารัก เหมาะสำหรับคนคลั่งรักค่ะ เชื่อว่าถ้าคนที่คุณชอบได้ฟังเพลงนี้แล้วเค้าจะเขินแน่นอน ขอฝากเพลง Tell Me เพลงรักเพลงใหม่ของ PRETZELLE feat. Dept ด้วยนะคะ พวกเราตั้งใจกันมาก ๆ อีกไม่นานก็จะถึงเดือนเเห่งความรักด้วย ฝากไปฟังไปแชร์กันเยอะ ๆ นะคะ ฟังได้ทุกช่องทาง streaming และดู MV ได้ในช่อง Youtube Pretzelle และ Dept ค่ะ”LINK Teaser “Tell Me (English Version)”LINK MV “Tell Me” (PRETZELLE’s Version)LINK MV “Tell Me” (Dept’s Version)Social Media PRETZELLEYouTube: https://www.youtube.com/@PRETZELLE Facebook: https://www.facebook.com/mypretzelle Instagram: https://www.instagram.com/mypretzelle/ X: https://twitter.com/mypretzelle TikTok: https://www.tiktok.com/@mypretzelle YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCI7bDhhETJhlk7dYUhDzLPA Instagram: https://www.instagram.com/dept113