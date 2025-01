บันเทิงรอบโลก "หลานม่า" หนึ่งเดียวหนังไทยชิง "ออสการ์เอเซีย"

งานประกาศรางวัลภาพยนตร์เอเชียครั้งที่ 18 หรือ Asian Film Awards ซึ่งเป็นเกียรติยศด้านภาพยนตร์สำคัญของภูมิภาค ประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงปี 2025 โดยภาพยนตร์สยองขวัญเกาหลีใต้ Exhuma ชิงถึง 11 สาขา รวมถึงภาพยนตร์ยอดเยี่ยม, ผู้กำกับยอดเยี่ยม, นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม และนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ส่วนภาพยนตร์แอคชั่นย้อนยุคฮ่องกง Twilight of the Warriors: Walled In ที่ดัดแปลงจากนิยาย City of Darkness ชิง 9 สาขา สำหรับหนังยอดเยี่ยมมีผู้เข้าชิง ได้แก่ All We Imagine as Light (อินเดีย, ฝรั่งเศส, เนเธอร์แลนด์, ลักเซมเบิร์ก), Black Dog (จีนแผ่นดินใหญ่), Exhuma (เกาหลีใต้), Teki Cometh (ญี่ปุ่น) และ Twilight of the Warriors: Walled In (ฮ่องกง) โดยหนึ่งเดียวจากไทยคือ "พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล" หรือ "บิวกิ้น" "หลานม่า" ที่ชิงรางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมเมื่อวันที่ 13 มกราคม ต้นสังกัด GOLDMEDALIST ยืนยันว่า "อีแชมิน"กำลังพิจารณาบทในซีรีส์แฟนตาซีข้ามเวลา "The Tyrant’s Chef"รีเมคจากนวนิยายออนไลน์ชื่อดังโดยเขาอาจรับบทเป็นกษัตริย์หนุ่มผู้ถูกมองว่าเป็นเผด็จการแต่กลับมีมุมหลงใหลในการลิ้มรสอาหาร ซึ่งจะร่วมแสดงกับ "ยุนอา"ที่คอนเฟิร์มรับบทเชฟสาวผู้ประสบความสำเร็จในปัจจุบันและย้อนเวลาไปพบกษัตริย์ในอดีตทั้งนี้ อีแชมินได้รับข้อเสนอนี้หลัง "พัคซองฮุน"ถอนตัวจากบทดังกล่าวเนื่องจากกรณีโพสต์ภาพไม่เหมาะสมบนโซเชียลมีเดีย"แคร์รี อันเดอร์วูด"นักร้องที่ไม่เคยประกาศจุดยืนทางการเมืองอย่างชัดเจน เตรียมขึ้นร้องเพลง"America the Beautiful" ในงานเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการของ "โดนัลด์ทรัมป์" ที่อาคารรัฐสภาสหรัฐฯ ในวันที่ 20 มกราคม 2025โดยเธอแสดงความรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานครั้งนี้และต้องการส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวกันงานเฉลิมฉลองสุดสัปดาห์ของทรัมป์ยังมีศิลปินอื่น ๆ เช่น "คิด ร็อค"ผู้สนับสนุน MAGA ตัวยง ซึ่งจะขึ้นแสดงใน "Victory Rally" วันที่ 19 มกราคมที่ Capital One Arena ในวอชิงตัน ดี.ซี. นอกจากนี้ยังมี"วงวิลเลจพีเพิล," "เจสัน อัลดีน" นักร้องเพลงคันทรี และ "คริสโตเฟอร์แม็กคิโอ" นักร้องโอเปรา ร่วมสร้างบรรยากาศสนุกสนานให้กับงานสำคัญครั้งนี้ตามรายงานจาก "เจฟฟ์ สไนเดอร์" มีข่าวว่า Marvelกำลังพิจารณาหานักแสดงใหม่สำหรับบทบาท "ที’ชาลล่า"โดยตัวละครนี้มีกำหนดปรากฏในภาพยนตร์ Avengers สองเรื่องถัดไป รวมถึง BlackPanther 3 ซึ่งจะกำกับโดย "ไรอัน คูกเลอร์" มีการคาดการณ์ว่า "ที’ชาลล่า"อาจมาจาก Multiverse ซึ่งเป็นแนวทางที่พบเห็นได้บ่อยในเฟสล่าสุดของ MarvelCinematic Universe (MCU) อย่างไรก็ตามยังมีข่าวลือว่าตัวละครใหม่นี้อาจไม่ใช่ที’ชาลล่าตัวเดิมแต่เป็นเวอร์ชันที่มีอายุมากขึ้นของลูกชายเขาแทน"ที’ชาลล่า" เสียชีวิตในBlack Panther: Wakanda Forever เนื่องจากอาการป่วยที่ไม่สามารถรักษาได้ซึ่งเกิดขึ้นอย่างกะทันหันตัวละครนี้ถูกเขียนให้เสียชีวิตเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อ "แชดวิกโบสแมน" นักแสดงผู้รับบทที’ชาลล่า ซึ่งเสียชีวิตในปี 2020จากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่