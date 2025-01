ปฏิวัติวงการสินค้าดูแลเส้นผม "หนิง ปณิตา" - "มดดำ คชาภา" นำทีมเปิดตัว “Dr.master" เผยตำนานบทใหม่ที่ผมไว้ใจ

"Dr.master" แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ Medical Grade ของคนไทย กับการยกระดับสารสกัดของสมุนไพรไทยที่ผ่านการวิจัยและพิสูจน์ได้ว่าแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการปลูกผมอย่าง "โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช (Masterpiece Hospital)" เป็นมิติใหม่แห่งการดูแลเส้นผม เหมือนมีแพทย์ที่ช่วยดูแลเส้นผมและหนังศีรษะอยู่ด้วยกันทุกที่ ดูแลและแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นตอ ลึกระดับเซลล์รากผม ได้จัดงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ "The Master of HAIR SOLUTIONS By Dr.master" ณ ห้อง Stadium ชั้น 3 โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช พร้อมเปิดตัว 2 พรีเซนเตอร์คนดัง "หนิง - ปณิตา พัฒนาหิรัญ" และ "มดดำ - คชาภา ตันเจริญ" ที่จะมาเป็น Master ตัวจริง! สร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะDr.master ถือเป็นการผสมผสานภูมิปัญญาไทยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติ และผ่านการทดสอบโดยแพทย์ชำนาญการด้านผิวหนัง (Dermatologist) อย่างพิถีพิถัน เพื่อตอบโจทย์ปัญหาด้านเส้นผมและหนังศีรษะของคนไทย เช่น ผมร่วง ผมหงอก หนังผมแห้ง และรังแค โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนั้น เป็น Medical Grade ที่พัฒนาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญร่วมกับโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช (Masterpiece Hospital) ซึ่งเป็นผู้นำด้านการปลูกผมในประเทศไทย ผลิตจากโรงงานที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐานและนวัตกรรมที่ทันสมัย รวมถึงได้รับการพัฒนาและวิจัยร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมั่นใจได้ว่าไม่มีสารเคมีตกค้างหรืออันตรายต่อผู้ใช้โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก "คุณลภัสรดา เลิศภานุโรจ" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช, "ดร.วาสนา อินทะแสง" ประธานกรรมการบริหาร บริษัท รีโว่เมด กรุ๊ป จำกัด, "คุณภูริวัจน์ เสรีฐานุพัชร์" CEO Of Project Dr.master และ "คุณยศภัทร กุลดิลก" กรรมการบริหาร บริษัท ทวิงเกิ้ล สตาร์ จำกัด บริษัทในเครือ บมจ. มาสเตอร์ สไตล์ พร้อมประกาศจุดยืนในการเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่ให้ผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้จริงซึ่งไฮไลต์ของงานเป็นการเปิดตัวพรีเซนเตอร์สองคนสำคัญแห่งวงการบันเทิงไทย "หนิง - ปณิตา พัฒนาหิรัญ" และ "มดดำ - คชาภา ตันเจริญ" ที่มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจและถ่ายทอดประสบการณ์ในการดูแลเส้นผม พร้อม 4 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้รับการออกแบบและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะของคนไทยอย่างตรงจุด คือ● Dr.master NewHair แชมพูกู้ร่วง ต้านผมร่วง ผมหงอก ให้ผมงอกใหม่แข็งแรง● Dr.master NewHair ครีมนวดผมหนา ให้มากกว่า CONDITIONER และ TREATMENT เพื่อความชุ่มชื้นขั้นสุด นุ่มลึกถึงโคนผม● Dr.master HairVital เซรั่มปลุกผม กระตุ้นเซลล์รากผม DETOX โคน ลดการอักเสบ● Dr.master Nutri H Dietary วิตามินหงอกกลัว พร้อมบำรุงจากภายในสู่ภายนอก ต้านผมหงอกและผมร่วง เพื่อสุขภาพผมและหนังศีรษะที่แข็งแรง"หนิง ปณิตา" Master of Dr.master เผยว่า "หนิงรู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ Dr.master เพราะหนิงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความงามโดยเฉพาะเส้นผม ซึ่ง Dr.master ตอบโจทย์ทุกอย่าง รวมถึงให้ความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ ใช้นวัตกรรมที่ทันสมัยและได้ผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้จริง ตอบโจทย์ทุกคนที่ต้องการดูแลเส้นผมของตัวเองให้สุขภาพดีแบบยั่งยืน หนิงอยากให้ทุกคนมาลองสัมผัสด้วยตัวเองจริงๆค่ะ""มดดำ คชาภา" กล่าวเสริมว่า "แม้ว่ามดดำกับหนิงจะมีเรื่องที่คิดต่างกันหลายเรื่อง แต่มีเรื่องเดียวที่คิดเหมือนกัน คือการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อเส้นผม ที่ผ่านมาได้ประสบปัญหารากผมไม่แข็งแรง ผมร่วง มาโดยตลอด พอได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ Dr.master บอกเลยว่าผลลัพธ์ชัดเจนมาก ทุกคนที่เจอปัญหาแบบมดดำไม่ต้องห่วงแล้ว เพราะนี่แหละคือคำตอบ!"Dr.master มิติใหม่ของการดูแลเส้นผม ที่ไม่เพียงแต่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับสินค้าดูแลเส้นผมในประเทศไทย แต่ยังพร้อมมอบความมั่นใจและความสุขในทุกวัน ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบให้ตอบโจทย์ทุกปัญหาบนหนังศีรษะ ช่วยคนไทยมีสุขภาพผมดีในทุกวันสำหรับใครที่สนใจ Dr.master มาร่วมสร้างตำนานบทใหม่กับนักต้าน! ต้านผมร่วง ต้านผมหงอก และติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่Facebook: https://www.facebook.com/drmaster.officialInstagram: https://www.instagram.com/drmaster.officialTikTok: https://www.tiktok.com/@drmaster.officialLine: @Dr.master หรือคลิก https://line.me/R/ti/p/@dr.master#drmaster#drmasterbymasterpiece#hairsolutions#แชมพูมาสเตอร์#ครีมนวดผมมาสเตอร์#เซรั่มผมมาสเตอร์