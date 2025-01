“ซอนแจ” ฟีเวอร์! “บยอนอูซอก” คว้า 6 รางวัล “2024 Asia Artist Awards IN BANGKOK” “คิมซูฮยอน - NewJeans” เจ้าของรางวัล Artist Of The Year เต็มอิ่ม 5 ชั่วโมง จัดหนักโชว์สุดอลังการจากทัพศิลปิน K-pop

เช่นเดียวกับ ZEROBASEONE ที่ตลอดโชว์ไฮบ์ผู้ชมภายในงานได้แบบสุดเซ็กซี่ ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ ชวนตื่นเต้นไปตลอดทั้งโชว์ที่มีลูกเล่นจาก BIBI

และทำเอาเวทีเดือดมากกับ 5 หนุ่ม WayV ที่จัดหนักไม่มียั้งกับโชว์สุดดุดันร้อนแรง

มีความสุขส่งท้ายปีไปด้วยกันในวันอันทรงเกียรติงานมอบรางวัลระดับโลกที่จัดขึ้นสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกในประเทศไทย โดยเป็นการรวบรวมผลงานทั้ง K-pop, K-drama, and K-movies ไว้บนเวทีเดียวกัน สุดอลังการตลอดทั้งงานโดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-2นับเป็นงานที่สร้างความประทับใจตลอดทั้งวัน ตั้งแต่การเดินพรมแดงของเหล่าดาราและศิลปินชื่อดัง ที่เรียกเสียงกรี๊ดได้ตลอดทั้ง 2 ชั่วโมง ในการปรากฏตัวของเหล่าคนดังให้ได้ชมกันอย่างใกล้ชิด และเต็มไปด้วยรอยยิ้ม โดยมีทั้งทัพนักแสดงอย่างและรวมถึงศิลปิน K-pop อย่างและยังมีจากวงและจากวงที่มาร่วมเป็นพิธีกรการประกาศรางวัล พร้อมร่วมเดินพรมแดงนอกจากนี้ยังมีนักแสดง-ศิลปินไทย อย่างและเซเลปคนดังจากเมืองไทยอย่างร่วมสร้างสีสันภายในงานด้วยต่อเนื่องด้วยช่วงเวลาของการประกาศรางวัลที่สุดตื่นเต้นเพื่อเชิดชูความสำเร็จอันโดดเด่นของศิลปินในวงการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และดนตรีจากผลงานต่าง ๆ ในปี 2024 และยังได้รับความนิยมต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมี Ryu Jun Yeol, Jang Won Young จากวง IVE, และ Sung Han Bin จาก วง ZEROBASEONE ทำหน้าที่พิธีกรตลอดทั้งงาน ซึ่งมีการประกาศรางวัลทั้งสิ้น 34 รางวัล ได้แก่ รางวัลได้แก่ได้แก่และสาขานักแสดง ได้แก่, รางวัลเป็นของนักแสดงไทยอย่างและสำหรับรางวัลด้านดนตรีมอบให้แก่รวมถึงศิลปินจากไทยอย่างวงโดยด้านการแสดง มีนักแสดงมากความสามารถได้รับรางวัล ทั้งและนักแสดงชาวญี่ปุ่นอย่างที่ยังคว้ารางวัลอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีรางวัลที่ตกเป็นของส่วนรางวัลได้แก่นักแสดงอย่างและรางวัลและ รางวัลได้แก่รางวัลได้แก่รวมถึงนักแสดงอย่างและที่แสดงร่วมกันในซีรีส์ส่วนและตลอดปีที่ผ่านมาจากความโดดเด่นในวงการทำให้และจากวงได้รับรางวัลส่วนรางวัลได้แก่, รางวัลได้แก่และนักแสดงอย่าง, รางวัลได้แก่วงจากวงและ, รางวัลได้แก่ส่วนรางวัลได้แก่และด้านรางวัลได้แก่, รางวัลสาขา Boy Group ได้แก่และทางสาขา Girl Group ได้แก่ส่วนรางวัล AAA Best Musician สาขา Solo ได้แก่และ, รางวัลได้แก่เพลง CRAZY จาก, รางวัลได้แก่และส่วนรางวัลได้แก่โดยการทำหน้าที่พิธีกรบนเวที AAA ของจากวง IVE ที่เก่งและมีความสามารถมาตลอด 4 ปี ซึ่งทำให้งานออกมาสมบูรณ์แบบและดีที่สุด จึงคว้ารางวัลไปครองด้วยความภาคภูมิใจ โดยได้กล่าวขอบคุณพร้อมปิดท้ายด้วยภาษาไทยสุดน่ารักว่า “ไทยแลนด์ รักนะ จุ๊บๆ” นอกจากนี้ยังโชว์ศักยภาพในการสัมภาษณ์ “เคนทาโร่ ซากางุจิ” ในภาษาญี่ปุ่นอีกด้วยและความปังของซีรีส์ “Lovely Runner” ก็ทำให้ความดังของ “บยอนอูซอก” และ “คิม ฮเยยุน” โด่งดังสุดขีด แฟนซีรีส์ประทับใจจนยกให้เป็นซีรีส์เรื่องโปรด โดยเคมีที่ทั้งคู่แสดงร่วมกันทำให้จับมือกันคว้ารางวัลไปครอง พร้อมกับเพลงประกอบซีรีส์ที่เพราะโดนใจ เต็มไปด้วยความหมาย ทำให้เพลง “Sudden Shower” คว้ารางวัลโดย “บยอนอูซอก” ผู้รับบท “รยูซอนแจ” จากวง “ECLIPSE” ในซีรีส์ “Lovely Runner” ขึ้นรับรางวัลด้วยตัวเอง เสมือนได้เห็นซอนแจบนเวทีจริงอีกครั้งนอกจากนี้ยังได้มอบรางวัลให้กับผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินแถวหน้าของวงการทั้ง รางวัลได้แก่ที่ทำงานเพลงร่วมกับวงและจนผลงานโดดเด่นและได้รับการยอมรับ ส่วนรางวัลได้แก่จาก Starship Entertainment ที่คงคุณภาพในการทำงานมาได้อย่างยอดเยี่ยมและได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันมา 3 ปีซ้อน โดยมีศิลปินในสังกัดอย่าง IVE และ K.WILLและแน่นอนว่ารางวัลหรือเป็นรางวัลที่ทุกคนต่างจับจ้องว่าใครจะเป็นผู้คว้ารางวัลอันทรงเกียรติในแต่ละสาขาไปครอง โดยได้รับรางวัลขณะที่รับรางวัลเช่นกัน ส่วนรางวัลได้แก่, รางวัลได้แก่, รางวัลได้แก่รางวัลได้แก่ส่วนรางวัลได้แก่และคว้ารางวัลไปครองโดยงานนี้พระเอกสุดฮอตมาแรงแห่งปีคว้ารางวัลบนเวทีได้สูงที่สุดถึง 6 รางวัล ได้แก่ รางวัลแดซังและสีสันบนเวทีสุดอลังการยังสร้างความประทับใจตลอดทั้งงานด้วยโชว์จากศิลปิน K-Pop ที่จัดเต็มทุกโชว์ ไม่ว่าจะเป็น การโชว์พร้อมเครื่องดนตรีจากวง QWER ความตื่นเต้นจากโชว์ของวง WHIB สุดยอด Performance ที่ใส่สุดจากวง NCT WISH ส่วนสาว ๆ KISS OF LIFE มาในลุคหสาวสายลับสุดเท่ห์ และ 9 หนุ่ม &TEAM มาในธีมวูฟบอยสุดกร้าวใจกับไลน์เต้นที่เซ็กซี่ และยังนำเพลง 'Deer Hunter' เวอร์ชั่นภาษาเกาหลีมาร้องให้ฟังครั้งแรกในงาน 2024AAA ส่วนวง TWS เติมความสดใสบนเวทีได้แบบน่ารักกระแทกใจส่วนสาว ๆ NewJeans ที่สร้างความสดใสตลอดทั้งงานแล้ว Energyบนเวทียังมาเต็ม ไม่ทำให้ Bunnies ไทย ที่รอเจอมาเกือบ 2 ปี ต้องผิดหวัง โดยสาว ๆ มอบความสุขให้ได้ตลอดทั้งโชว์ พร้อมกับเตรียมความพิเศษมามอบให้ด้วยโชว์ในคอนเซปต์ “ปาร์ตี้ส่งท้ายปี” ด้วยการเรียบเรียงเพลงเวอร์ชั่นใหม่ให้เข้ากับฤดูหนาวและบรรยากาศของเฟสติวัลที่เต็มไปด้วยความสุข ด้าน SUHO มาโชว์พร้อมกับแบนด์เครื่องดนตรีในลุครอคเกอร์หนุ่มสุดเท่ห์ ส่วนสาว ๆ LE SSERAFIM ก็ไม่มีแผ่ว สมกับเจ้าของรางวัล Performance of the Year ที่ทำให้เวทีเดือดไม่แพ้กันกับโชว์จาก DAY6 นอกจากนี้วง BUS จากประเทศไทย ยังโชว์ศักยภาพอวดสู่สายตาแฟน ๆ ได้แบบจัดเต็มเช่นกันรวมถึงยังมี Special Stage ที่ครีเอทขึ้นมาเฉพาะงานนี้เท่านั้นอีกด้วย ทั้งโชว์จาก Joo Won นักแสดงหนุ่มจากซีรีส์เรื่อง Good Doctor และ Chaewon จากวง LE SSERAFIM ที่ทำให้เวทีกลายเป็นเหมือนเทพนิยายที่เต็มไปด้วยความรักเข้ากับธีม Love จนทำเอายิ้มตามเวทีร้อนเป็นไฟ เดือดแล้วเดือดอีกจากโชว์ของ ศิลปิน K-Pop จากประเทศไทยที่สุดภูมิใจอย่าง เตนล์ WayV และ นัตตี้ KISS OF LIFE ที่จัดเต็มไลน์เต้นสุดดุเดือด เพื่อให้ Collab Stage ในบ้านเกิดประเทศไทยได้เป็นที่จดจำ พร้อมดาเมจสุดจึ้งที่แฟน ๆ กรี๊ดกันสนั่นและสุดพิเศษกับโชว์ของ ZEROBASEONE ที่ร้อง Ost. จากซีรีส์ดังอย่าง “Lovely Runner” พร้อมกับความพิเศษที่ได้คู่พระเอก - นางเอกของเรื่องอย่าง “บยอนอูซอก” และ “คิม ฮเยยุน” มาร่วมโชว์บนเวทีด้วยร่มสีเหลืองที่เป็น 1 ในไฮไลท์ของซีรีส์ ทำเอาแฟน ๆ ที่กรี๊ดไปกับเสียงร้องสุดละมุน โชว์ที่มีเสน่ห์ และเต็มอิ่มกับเพลง รวมถึงนักแสดงนำในเรื่องที่ทั้งหมดออกมาเป็นโชว์ที่สมบูรณ์แบบและมีความน่ารักของ “คิมซูฮยอน” เจ้าของรางวัล Artist of the Year ที่โชว์ร้องเพลงให้ได้ฟังกันสด ๆ บนเวที พร้อมกับการวอร์มเสียงก่อนร้องที่ทำเอาแฟนคลับหัวเราะตามไปกับความขี้เล่นของพระเอกคนดัง ที่แม้จะบอกว่าเขินแต่ตอนร้องเพลงนั้นใส่ไม่ยั้งเพื่อโชว์ที่ดีที่สุดเรียกได้ว่างานคุ้มค่าสมการรอคอยที่ได้มาจัดครั้งแรกในประเทศไทย สร้างหน้าประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ให้ได้บันทึกไว้ว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่เป็นการประกาศรางวัลและโชว์ที่ดีที่สุด และมีความหมายทุก ๆ ช่วงเวลาของการจัดงาน โดยแฟน ๆ ได้มาร่วมอยู่ในงานเดียวกับศิลปินคนโปรดและยินดีกับรางวัลอันทรงเกียรติที่นักแสดงและศิลปินได้รับอย่างภาคภูมิใจ