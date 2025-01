OKMD ดัน “มหานครแห่งการเรียนรู้ผ่าน AI” เปิดตัวโครงการ Learn Lab :Creativity Beyond AI ผลักธุรกิจสร้างสรรค์ก้าวข้ามขีดจำกัด ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000บาท

TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, 14มกราคม 2568 – สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเดิมปีใหม่จัด Learn Lab 2025 : Mega Trend Meta Learning ภายใต้โครงการมหานครแห่งการเรียนรู้ผ่าน AI มุ่งเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์ (AI) พร้อมผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ศูนย์กลางการพัฒนาและนวัตกรรมการเรียนรู้ระดับโลกดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ OKMD กล่าวว่า “ในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยี AI เข้ามามีบทบาทเกือบทุกมิติของชีวิตประจำวัน เราอาจคุ้นเคยกันแล้วว่า AI ช่วยงานด้านการเงิน การแพทย์ หรือ E-commerce แต่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างดนตรี อาหาร และศิลปะ กำลังถูกยกระดับด้วย AI อย่างรวดเร็วไม่แพ้กัน ดังนั้น Learn Lab 2025 : Creativity Beyond AI ที่ OKMD ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Meta Learning หรือการเรียนรู้วิธีเรียนรู้ เพื่อปลดล็อกศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ให้กับคนรุ่นใหม่ที่กำลังก้าวเข้าสู่การทำธุรกิจในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้สามารถประยุกต์ใช้ AI ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ”โดยการสมัครเข้าร่วมโครงการ มี 2 ขั้นตอนง่ายๆ คือ 1) ผู้ที่สนใจอยากเปลี่ยนแปลงสังคม ไม่จำกัดอายุ อาชีพ การศึกษา รวมสมาชิกให้ได้จำนวน 2-5 คน 2) นำเสนอโมเดลธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Mega Trend 3 ประเภทหลัก ได้แก่อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมดนตรีและศิลปะ และอุตสาหกรรมความงามและการดูแลสุขภาพ ที่กำลังดำเนินการอยู่หรือเป็นแนวคิดใหม่ และมีการผสานการใช้เทคโนโลยี AI แต่ก็สามารถนำเสนอโมเดลธุรกิจใน Mega Trend ด้านอื่นๆ ที่ผู้สมัครสนใจได้เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการแล้ว จะได้รับการบ่มเพาะผ่าน 2 กิจกรรม ได้แก่ Bootcamp : การอบรมเชิงลึกเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในด้าน AI และธุรกิจ และ Mentoring : การให้คำปรึกษาเฉพาะด้านจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเทคโนโลยี AI ตลอดระยะเวลา 2 เดือน ก่อนเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายในการนำเสนอผลงาน ซึ่งจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2568เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 200,000 บาทดร.ทวารัฐ กล่าวย้ำในพิธีการเปิดตัวโครงการว่า “Learn Lab : Creativity Beyond AI คือก้าวสำคัญในการผสานพลังของคนรุ่นใหม่และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมผ่านความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี AI และเราเชื่อมั่นว่า การศึกษาและการเรียนรู้แบบ Meta Learning จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างความยั่งยืนให้สังคมไทยได้อย่างแท้จริง”โดยภายในงานยังได้เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ผ่าน 2 Forum ได้แก่ Meta Learning: CREATIVITY BEYOND AI โดย คุณโตมร ศุขปรีชา จาก OKMD, คุณพัฒนพงศ์ รานุรักษ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง divana, ดร.กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร สมาชิกคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ อดีตนายกสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย, คุณพริษฐ์ เที่ยงธรรม ผู้ชนะเลิศ LearnLab 2023 จาก ทีม Edsy และคุณภูมิศาสตร์ รุจีรไพบูลย์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Alpha Plus Sandbox ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิด Meta Learning และศักยภาพของคนรุ่นใหม่พร้อมด้วย AI Super X Forum ที่แบ่งปันเรื่องเล่าโอกาสต่างๆ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และ Mega Trend ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ตั้งแต่ Agriculture Industry ไปจนถึง Wellness ผ่านการพูดคุยระหว่าง คุณวรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง จาก Insiderly.ai, คุณอริญชย์ พฤกษานุศักดิ์ จาก ศรีตรัง, คุณธเนศ จิระเสวกดิลก จาก divana, และคุณวันรบ บุญธรรม จาก Token Xถัดจากกิจกรรมเปิดตัว ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้สัมผัสกับ Bootcamp ถึง 8 ครั้ง โดยนักธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญตัวจริง อาทิ คุณตรีภพ เที่ยงตรง จาก Spectre Technologies, คุณสุพิชญา พู่พิสุทธิ์ CEO & Co-Founder Perceptra และคุณวิชัย มาตกุล จาก Salmon house เป็นต้นร่วมสร้างแรงบันดาลใจและอนาคตใหม่ของประเทศไทยไปพร้อมกันกับ “Learn Lab 2025” ก้าวสู่ “มหานครแห่งการเรียนรู้ผ่าน AI” เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคมไทย ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ‘OKMD’ : www.facebook.com/OKMDInspire หรือ Facebook ‘Alpha Plus SANDBOX’ : www.facebook.com/alphaplus.sandbox