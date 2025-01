“PP Krit” พร้อมเสิร์ฟความสนุก กับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรก ใน “PP KRIT MY PLEASURE CONCERT” วอร์มนิ้วกดบัตรรอบ Pre-sale ก่อนใคร 29 ม.ค.นี้

พร้อมเสิร์ฟความสนุก ให้สมกับการรอคอย “PP KRIT MY PLEASURE CONCERT” คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของ PP Krit (พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร) ที่จะนำเอาความสุข และตัวตนของพีพี มานำเสนอ พร้อมพาทุกคนไปบนรันเวย์ของความอลังการผ่านโชว์ ชุด และ Performance ทั้งร้อง และเต้น เติมเต็มความสุขให้เต็มอิ่มไปกับโมเมนต์ประทับใจ จัดหนักจัดเต็มทั้ง 2 รอบการแสดง ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8-9 มีนาคม 2568 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี สำหรับแฟนคลับทั่วโลกยังสามารถรับชมได้แบบเรียลไทม์ ไปกับการรับชมแบบ Live Streamingวอร์มนิ้วให้พร้อม “PP KRIT MY PLEASURE CONCERT” เปิดจำหน่ายบัตรรอบ Pre-sale ก่อนใคร ในวันที่ 29 มกราคม 2568 เวลา 10:00 น. และเปิดจำหน่ายบัตรรอบทั่วไป ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 10:00 น. ผ่านทาง www.theconcert.comPP KRIT MY PLEASURE CONCERT - Official Video🔗: https://youtu.be/SYSB0FDb-zU🎫 วัน เวลาแสดงเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2568 | 19:00 น. (GMT+7)อาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2568 | 18:00 น. (GMT+7)สถานที่: IMPACT Arena Muang Thong Thani🎫 Ticket informationราคาบัตร (THB): VIP Room 20,000/seat | 10,000 / 7,000 / 6,500 / 6,000 / 5,500 / 4,500 / 3,500 / 2,500ราคาบัตร Live streaming(THB): 1,200/รอบการแสดง (E-Ticket สำหรับเข้าชม Live Streaming)ระยะเวลาขายบัตรบัตรที่ขายรอบ Pre-saleเปิดรับลงทะเบียนวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2568 เวลา 10:00 น. และปิดรับลงทะเบียนวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2568 เวลา 18:00 น. (GMT+7)ขายบัตรรอบ Pre-sale: 29 มกราคม 2568บัตรที่ขายรอบปกติขายบัตรวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ผ่านทาง www.theconcert.comบัตร Live Streamingขายบัตรวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 - 9 มีนาคม 2568#PPKritMyPleasureConcert#PPKritt