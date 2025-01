23 กุมภา “วันเปิดคลังขุมทรัพย์ของกวนอิม” พร้อม 5 เหตุผลที่น่าบินไปฉลองตรุษจีน 2025 ที่ ‘ฮ่องกง’

ที่อื่นอาจฉลองตรุษจีนแค่เฉพาะย่านไชน่าทาวน์ แต่ ‘ฮ่องกง’ เฉลิมฉลองอย่างอลังการทั้งเมือง ตั้งแต่ถนนหนทาง สถานที่สำคัญ วัด ไปจนถึงร้านอาหารมิชลินและบาร์ติดแกลม เช้าจรดค่ำ! เราจึงขอแนะนำ 5 เหตุผลที่น่าบินไปใช้เวลา ‘วันเที่ยว’ ช่วงตรุษจีนกันอย่างมีคุณภาพที่ ‘ฮ่องกง’1.ฉลองแต่เช้า – ประดับประดาย่านช็อปปิ้ง เชิดสิงโตหน้าเพนนินซูลา2.อลังการยามค่ำคืน – พาเหรดตรุษจีนตลอดย่านจิมซาจุ่ย ต่ายกู๋นฉาย InnerGlow สุดล้ำ3.สุขให้สุดที่สวนสนุก – เที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์และโอเชียนปาร์คธีมตรุษจีน4.กินดื่มมื้อตรุษฯ แบบติดแกลม – ร้านมิชลินและบาร์ชนะรางวัล5.ขอพร-เสริมดวงรับปีใหม่แบบดิจิทัล#1 ฉลองแต่เช้า – ประดับประดาย่านช็อปปิ้ง & เชิดสิงโตหน้าเพนนินซูลานักท่องเที่ยวสามารถชมงานจัดแสดงสีสันจัดจ้านทั่วเมือง พร้อมเดินเที่ยวย่านต่าง ๆ อย่าง ถนนลีตุง หรือ รับชมการเชิดสิงโตและการแสดงอื่น ๆ อีกมากมายที่ The Peninsula Hong Kong ที่จะอัดฉีดความมีชีวิตชีวาให้กับฮ่องกงในช่วงนี้#2 อลังการยามค่ำคืน – พาเหรดตรุษจีนตลอดย่านจิมซาจุ่ย & ต่ายกู๋นฉาย InnerGlow สุดล้ำต้อนรับปีงูกันแบบจัดเต็มในวันที่ 29 มกราคม ซึ่งเป็นวันแรกของเทศกาลตรุษจีนไปกับ ขบวนพาเหรดยามค่ำคืน ที่จะมาเนรมิตถนนย่านจิมซาจุ่ยให้กลายเป็นคาร์นิวัลสุดอลังการ ด้วยทัพขบวนที่สวยงามและการแสดงสุดตื่นตาจากศิลปินระดับนานาชาติและท้องถิ่น พร้อมกับเซอร์ไพรส์ที่น่าตื่นเต้นตลอดเส้นทาง เรียกได้ว่าเป็นงานปาร์ตี้ระดับโลกที่ต้องห้ามพลาด!ต่ายกู๋น (Tai Kwun) มรดกทางสถาปัตยกรรมซึ่งตั้งอยู่ใจกลางย่านโซโห จะจัดแสดง InnerGlow 2025 งานฉายภาพสามมิติสุดอลังการบนผนังอาคารต่ายกู๋น โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม ไปจนถึง 14 กุมภาพันธ์ ทางเข้าสถานที่ประวัติศาสตร์อย่าง Parade Ground และ Prison Yard จะแต่งแต้มไปด้วยภาพฉายแบบสามมิติ เส้นสายสุดยอดฝีมือของศิลปินชาวฮ่องกง มาร่วมสัมผัสแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมและวรรณคดีจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ไปด้วยกัน#3 สุขให้สุดที่สวนสนุก – เที่ยวดิสนีย์แลนด์และโอเชี่ยนปาร์คธีมตรุษจีนไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการฉลองตรุษจีนกับครอบครัวในสวนสนุกอีกแล้ว! ขอเชิญทุกท่านมาร่วมฉลองตรุษจีนไปกับแพนด้ายักษ์ตัวใหม่กันเป็นครั้งแรกที่ โอเชียน ปาร์ค ฮ่องกง อย่าพลาดชมศิลปะจัดวางที่มาในธีมแพนด้า และแพนด้ายักษ์ทั้งหกตัวจะแปลงโฉมใส่ชุดสุดน่ารักที่จะมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน พร้อมนำโชคและความสุขมามอบให้นอกจากนี้ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ยังขอเชิญท่านมาร่วมฉลองตรุษจีนในกิจกรรม “Magical Year After Year” รับปีงู ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม ถึง 16 กุมภาพันธ์ ท่านจะได้พบกับขบวนแห่สุดตระการตา ที่ประดับประดาไปด้วยของตกแต่งที่เข้ากับบรรยากาศของเทศกาลในสไตล์ดิสนีย์ นำโดยกู๊ฟฟี่ในมาดเทพเจ้าแห่งโชคลาภ พร้อมกับมิกกี้ เพื่อน ๆ รวมถึงดัฟฟี่และผองเพื่อนในชุดประจำฤดูกาลสีสันสดใสสุดน่ารัก ที่คอยยืนทักทายทุกคนอยู่ทั่วสวนสนุก#4 กินดื่มมื้อตรุษฯ แบบติดแกลม – ร้านมิชลินและบาร์ชนะรางวัลครอบครัวในฮ่องกงมักเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนด้วยอาหารมื้อใหญ่จัดเต็มที่ร้านอาหารจีนแบบดั้งเดิม แต่หลาย ๆ ครอบครัวก็เลือกที่จะรับประทานอาหารที่มีความทันสมัยตรุษจีนนี้ เราขอนำเสนอความพรีเมียมระดับมิชลินที่ Man Ho Chinese Restaurant ณ โรงแรม JW Marriott ซึ่งจะเสิร์ฟเมนูพิเศษเฉพาะเทศกาลที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีสำหรับปีงูนี้โดยเฉพาะ ส่วน Spring Moon ซึ่งเป็นร้านอาหารกวางตุ้งชื่อดังของ The Peninsula Hong Kong จะเสิร์ฟเมนูมงคลอย่าง Lo hei ในแบบอัปเกรด ด้วยวัตถุดิบพรีเมียมและการจัดเสิร์ฟแบบโมเดิร์นเป็นไปไม่ได้ที่การฉลองตรุษจีนแห่งความสุขจะขาดการชนแก้ว! สำหรับปีนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านไปฉลองปีใหม่สไตล์ฮ่องกงกันที่บาร์สุดฮิปอย่าง Kinsman ซึ่งค็อกเทลแต่ละแก้วได้ปรุงขึ้นจากเหล้ากวางตุ้งและจีน เช่น เมนู “Golden Bocca Tigris” ที่มีส่วนผสมของอาหารทะเลตากแห้งและหอยเป๋าฮื้ออันเป็นส่วนผสมขึ้นชื่อของทางร้าน นอกจากนี้ Red Room ซึ่งเป็นบาร์แบบนั่งสบายๆ ท่ามกลางบรรยากาศที่จัดเต็มไปด้วยสีแดงแห่งความโชคดี ยังพร้อมให้คุณแวะเวียนชิมค็อกเทล ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากส่วนผสมของจีน#5 ขอพร-เสริมดวงรับปีใหม่แบบดิจิทัลอีกหนึ่งกิจกรรมปีใหม่ต้องห้ามพลาดคือการขอพรเพื่อเสริมโชคลาภที่วัดต่าง ๆ ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสประเพณีทางจิตวิญญาณที่ไม่เหมือนใครวัดหวังต้าเซียน: ขอพรผ่านเทคโนโลยีแบบอินเตอร์แอคทีฟ เยี่ยมชมและจุดธูปบูชาเทพเจ้า ณ วัดหวังต้าเซียน ผู้ศรัทธาจำนวนมากจะเดินทางมาที่วัดแห่งนี้ในคืนก่อนปีใหม่ (ปีนี้คือ 28 มกราคม 2568) เพื่อจุดธูปดอกแรกบูชาเทพเจ้าตอนเที่ยงคืนในคืนวันแรกของปี อันเป็นการเริ่มต้นที่เป็นสิริมงคลเพื่อให้ได้รับแต่ความโชคดีผู้ที่ต้องการความราบรื่นตลอดทั้งปีมักจะขอพรจากไท้ส่วยตามปีเกิดของตน (เทพเจ้า 60 องค์ที่ปกปักษ์รักษาจักรราศีทั้ง 12 ปี ตามปฏิทินจีน ผสมกับธาตุทั้ง 5 ในโหราศาสตร์จีน ด้วยเหตุนี้เอง Taisui Yuenchen Hall จึงกลายเป็นหนึ่งในจุดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในวัดหวังต้าเซียนแห่งนี้ โดยภายในโถงจะมีโดมท้องฟ้าที่เป็นจอแอลอีดี ประดับประดาไปด้วยกลุ่มดาวที่ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดูเร้นลับและศักดิ์สิทธิ์ ผู้ที่มาขอพรจะได้ยินเสียงสะท้อนของตนเองในขณะที่สวดมนต์อยู่ภายใต้โดม ทำให้รู้สึกกำลังเชื่อมต่อจิตกับเทพเจ้า เมื่อหยอดแผ่นขอพรลงในตู้หน้าแท่นบูชา ท่านจะพบกับเอฟเฟกต์สุดพิเศษประกอบด้วยหมอกและแสงสีแดงเรืองรอง ซึ่งเสมือนว่าเทพเจ้าได้รับคำขอของท่านแล้วนอกจากนี้ วัดยังมีผนังขอพรแบบแอลอีดี ซึ่งตั้งอยู่ที่ LED Wishing Wall ที่ศูนย์วัฒนธรรมที่จัดแสดงความเชื่อและวัฒนธรรมของหวังต้าเซียน (Cultural Centre for Wong Tai Sin Belief and Customs) เมื่อผู้เยี่ยมชมกรอกข้อมูลคำขอและชื่อของตนผ่านรหัสคิวอาร์ คำขอของพวกเขาจะไปปรากฏอยู่บนผนังแอลอีดีที่ตั้งตระหง่านจากภายนอกสู่ภายใน และต่อขึ้นไปบนเพดาน เสมือนว่าคำขอของพวกเขาส่งตรง “ไปยังสรวงสวรรค์”สำหรับเวลาเปิดทำการของอาคารและห้องโถงอื่น ๆ ในวัดหว่องไทซิน ท่านสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของวัด http://www.wongtaisintemple.org.hk/วัดหมั่นโหมวและวัดทินหัว: เสริมดวงผ่านช่องทางดิจิทัลกันได้แบบง่าย ๆวัดหมั่นโหมวในเซิงหว่านและวัดทินหัวในเหยามาเต่ย คือสถานที่ขอพรยอดนิยม ได้ปรับตัวให้มีความทันสมัยอยู่เสนอ โดยนำเสนอประสบการณ์การกราบไหว้บูชาแบบดิจิทัล การนำตู้บริการตัวเองเข้ามาใช้ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมจากทั่วโลกสามารถซื้อธูปและเครื่องบูชาได้โดยสะดวก และเพื่อเป็นของที่ระลึกจากการเยี่ยมชม ทุกท่านจะได้ตราประทับแห่งความโชคดีบนใบเสร็จเมื่อซื้อสินค้า ซึ่งทำให้ได้ของที่ระลึกที่ไม่เหมือนใครไว้เป็นเครื่องรางติดตัวสำหรับผู้ที่อยากขอเรื่องความเจริญรุ่งเรือง “วันเปิดคลังขุมทรัพย์ของกวนอิม” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26 ของเดือนแรกตามปฏิทินจันทรคติ (กล่าวคือ 23 กุมภาพันธ์ 2568) นับเป็นงานสำคัญที่ต้องห้ามพลาด ผู้ศรัทธาจะพากันมาเข้าคิวกันด้านนอกวัดกวนอิมในวันมงคลดังกล่าว เพื่อทำเหมือนมา “ขอหยิบยืม” ความร่ำรวยจากพระแม่กวนอิม (เทพีแห่งความเมตตา) แต่ก็ไม่ต้องเศร้าไปหากพลาดงานวันดังกล่าว เนื่องจากวัดหลาย ๆ แห่งในฮ่องกงเปิดให้ร่วมกิจกรรมนี้กันแบบออนไลน์ เพียงแค่ลงทะเบียนล่วงหน้า ท่านก็จะสามารถขอพรออนไลน์ได้ในวันเปิดคลังขุมทรัพย์ แล้วท่านก็ค่อยไปรับเหรียญแห่งความโชคดีจากวัดที่เลือกไว้เมื่อเดินทางมายังฮ่องกง ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปภายในเวลาที่กำหนด เพื่อให้ “การหยิบยืม” โชคลาภจากพระแม่กวนอิมนั้นเป็นไปโดยสมบูรณ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาเปิดทำการขอวัดหมั่นโหมวในเซิงหว่านและวัดทินโหวในเหยามาเต่ย และการจัดกิจกรรมออนไลน์ใน “วันเปิดคลังขุมทรัพย์ของกวนอิม” ท่านสามารถดูได้ที่ https://temples.tungwahcsd.org