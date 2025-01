ปักหมุด ช้อป กิน เที่ยว ฉลองเปิดศักราชใหม่ เสริมเฮงรับความปัง ตลอดเดือนมกราคมนี้ ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล

•โรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์ 15 ม.ค. 68รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต ต้อนรับปีใหม่ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. 30 ม.ค. 68ฟิตแอนด์เฟิร์ม ฟรี! กับกิจกรรม “Group Exercise on Tour” สนุกกับกิจกรรมออกกำลังกายสุดมันไปกับ 3 คลาสยอดฮิต โดย Jeff’s Fitness•โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง วันนี้ – 26 ม.ค. 68ฟินรับบรรยากาศลมหนาวกันอย่างต่อเนื่องไปกับเทศกาล “คอ เดียว กัน” เพลิดเพลินกับเครื่องดื่ม และสตรีทฟู๊ด พร้อมดนตรีสดเพราะๆ 25 ม.ค. 68 – 31 ม.ค. 68สัมผัสและชื่นชมพรรณไม้งาม ในงาน “มหัศจรรย์พรรณไม้งาม” ทั้งพรรณไม้สวยงาม พรรณไม้หายาก และพรรณไม้ในวรรณคดี•โรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชบุรี 25 ม.ค. 68ตรุษจีนนี้ สุขใจไปกับ “เอ็งกอ” ศิลปะการแสดงของชาวจีนที่อาศัยการวาดลวดลายบนใบหน้าสะท้อนคาแรกเตอร์ตัวละคร อวยพรให้มีความมั่งคั่งและโชคลาภ•โรบินสันไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ 18 ม.ค. 68 – 19 ม.ค. 68ตื่นเต้นไปกับการแข่งขัน “Tamiya 4WD Championship 2025” ครั้งแรกของปี ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท 27 ม.ค. 68Troop Lion Dance & Dragon Show สุขสนุกสุดปังกับขบวนแห่งสิงโต พร้อมรับส้มเสริมสิริมงคล และ การแสดงโชว์มังกรเล่นไฟ ความยาวกว่า 30 เมตร•โรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา 18 ม.ค. 68 – 19 ม.ค. 68ตื่นตาตื่นใจไปกับ “Kid’s Cosplay Contest” ที่เปิดพื้นที่ให้เหล่าสาวกคอสเพลย์ได้มีเวทีแสดงความสามารถ พร้อมจำหน่ายสินค้าแฟชั่น และร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูชีฟ 26 ม.ค. 68ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนอย่างสุขสนุกสุดเฮง ไปกับการแสดงเชิดสิงโต มังกรเงิน มังกรทอง พลาดไม่ได้กับ ไฮไลท์พิเศษ สิงโต 9 หัว 9 สี เสริมสิริมงคลตลอดทั้งปี•โรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน 19 ม.ค. 68ร่วมให้กำลังใจเยาวชนรุ่นใหม่ในการประกวด “Cover Dance Contest 2025” กิจกรรมประกวดเต้น Cover ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร 25 ม.ค. 68เฉลิมฉลอง 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - จีน ไปกับการประกวด “Miss Chinese International 2025” ชิงรางวัลรวมมูลค่าวกว่า 100,000 บาท•โรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี 17 ม.ค. 68 – 19 ม.ค. 68เอาใจสายชิม ชวนมาฟินไปกับ “มหกรรมปิ้งย่าง” พบกับโซนอาหารอร่อยรวมกว่า 30 ร้านค้า พร้อมสนุกไปกับศิลปินดัง อาทิ แบงค์ – ปรีติ, หนุ่ม - กะลา และ วง Slot Machine 26 ม.ค. 68“DEKRAP BATTLE” ครั้งแรกกับการแข่งขันแรปเปอร์และ บี-บอย พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษ และพบกับศิลปินฮิปฮอปชื่อดังภายในงาน•โรบินสันไลฟ์สไตล์ กำแพงเพชร 19 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68ร่วมให้กำลังใจนักร้องหน้าใหม่กับ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง รอบคัดเลือก แบบร้องสดไม่มีดนตรี รุ่นเยาวชน อายุ 16-22 ปี (วันที่ 19 ม.ค.) และ รุ่นประชาชนทั่วไป อายุ 23 ปีขึ้นไป (วันที่ 20 ม.ค.)25 ม.ค. 68เพลิดเพลิน และลุ้นไปกับ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง รอบตัดสิน ทั้งรุ่นเยาวชนและประชาชนทั่วไป รวม 20 คน•โรบินสันไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี 19 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68ชวนชิมเมนูอร่อยในงาน “เจ๊... พาชิม FestiFood” รวมร้านเด็ด ร้านดัง คัดสรรอาหารคุณภาพทั้งคาว หวาน รวมไว้ในงานเดียว•โรบินสันไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรี 18 ม.ค. 68ชวนมาสนุกกับการออกกำลังกายในกิจกรรม “Paslop & Dance Workout Contest 2025” การแข่งขันเต้นรำหมู่แบบบาสโลป (Paslop) และสนุกกับการเต้นออกกำลังกาย•โรบินสันไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด 18 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68ขอเชิญร่วมการแข่งขันต่อคำศัพท์ สมการ และชูโดกุ ระดับประเทศ “Roi-Et Logic Games 2025” ชิงรางวัลถ้วยเกียรติยศ และทุนการศึกษา•โรบินสันไลฟ์สไตล์ มุกดาหาร 18 ม.ค. 68เฟ้นหายอดนักกิน ในกิจกรรม “Pizza Challenge” การแข่งขันรับประทานพิซซ่า ชิงเงินรางวัลพิเศษ•โรบินสันไลฟ์สไตล์ บ่อวิน 25 ม.ค. 68 -26 ม.ค. 68ร่วมชม “งานแสดงสืบสานวัฒนธรรมเทศกาลตรุษจีน กับโรงเรียนไตรนิธิวิทยา” ทั้งการแสดงดนตรี ขับร้อง และสาธิตการทำเกี๊ยวจีน 24 ม.ค. 68 – 2 ก.พ. 68ตื่นตาตื่นใจไปกับ “เทศกาลหุ่นโคมไฟ” ที่นำหุ่นตัวละคร ตัวการ์ตูน มาจัดแสดงผ่านใต้การส่องแสงไฟในรูปแบบต่างๆ•โรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี 27 ม.ค. 68ร่วมชื่นชมความสามารถของเยาวชนรุ่นใหม่ ไปกับ “To Be Number One Idol” ที่มัดรวมหนุ่มหล่อ สาวสวยมากความสามารถ พร้อมเจิดจ้าเป็นดาวดวงใหม่•โรบินสันไลฟ์สไตล์ สกลนคร 19 ม.ค. 68ร่วมเชียร์สุดใจไปกับ “Cover Dance Contest 2025” การแข่งขัน Cover Dance จากเยาวชนจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงรวมกว่า 30 ทีม•โรบินสันไลฟ์สไตล์ บุรีรัมย์ 18 ม.ค. 68 – 2 ก.พ. 68ขอชวนนักสร้างสรรค์ ร่วมชมงาน “โฮมศิลป์” นิทรรศการศิลปกรรมประจำปี 2568 ครั้งที่ 49 25 ม.ค. 68 – 26 ม.ค. 68เชิญชมงาน “ของดีนางรอง” สัมผัสเสน่ห์ของดีประจำถิ่น สินค้าพื้นบ้าน อาหารท้องถิ่น และชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน 31 ม.ค. 68 – 2 ก.พ. 68 เชิญชม “เทศกาลการเรียนรู้อารยธรรมวัฒนธรรมเลิศล้ำอีสานใต้” สัมผัสตลาดวัฒนธรรม ช้อป ชิม ชม สินค้าและอาหารพื้นบ้าน พร้อมร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมาย•โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชัยภูมิ 18 ม.ค. 68เชิญชมงาน “Recycling Closet: Theme Winter Flower” การประกวดออกแบบชุดแฟชั่นจากขยะรีไซเคิล ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท•โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลพบุรี 24 ม.ค. 68 -25 ม.ค. 68พลาดไม่ได้! กับงาน “Food Farm Fun” งานเกษตรของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกช่วงวัยช้อปเพลินทั้ง งานออร์แกนิค งานนคราฟ สินค้าเกษตร และสนุกกับกิจกรรมเวิร์คช็อป•โรบินสันไลฟ์สไตล์ นครศรีธรรมราช 25 ม.ค. 68ร่วมชมและให้กำลังใจนักดนตรีตัวน้อยในงาน “BTN Music Showcase 2025” การแสดงโชว์ผลงานของนักเรียนของโรงเรียนดนตรี บ้านตัวโน๊ต 26 ม.ค. 68เปิดเวที “Junior Super Model Thailand” เวทีแห่งดาวดวงใหม่ รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท• โรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง 25 ม.ค. 68 – 3 ก.พ. 68เอาใจคนรักสัตว์ในงาน “Pet Safari” สนุกกับขบวนแก๊งขนฟูสุดน่ารัก•โรบินสันไลฟ์สไตล์ บ้านฉาง 24 ม.ค. 68 - 25 ม.ค. 68เชิญชม “การประกวดขับร้องเพลงชาติไทยและเพลงปลุกใจ” จัดร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านฉาง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรักในเพลงชาติไทยและภูมิใจในความเป็นไทย•โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชลบุรี 18 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68สนุกล้ำไปกับ “E-Sport Free Fire Championship 25” การแข่งขันกีฬา E-Sport เกมส์สุดฮิต Free Fire ของน้องๆ เยาวชนอายุระหว่าง 15 – 18 ปี ชิงเงินรางวัลสูงสุด 15,000 บาท 25 ม.ค. 68 – 2 ก.พ. 68ส่งแรงใจเชียร์ “Rodon Football Cup #1” ครั้งแรก! ร่วมกับสโมสรสมาคมฟุตบอลจังหวัดชลบุรี สำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 8 – 15 ปี ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท•โรบินสันไลฟ์สไตล์ ตรัง 18 ม.ค. 68พบกับความน่ารักของน้องสัตว์หลากหลายชนิดในงาน "Pet in Train 2025 @ Trang" สนุกกันได้ทั้งครอบครัว