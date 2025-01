“ซองฮเยคโย” หั่นผมสั้นกุดเล่นซีรัส์ทุนสร้าง 1,734 ล้านคู่ “กงยู”

ซีรีส์เรื่องนี้เป็นผลงานจากนักเขียนบทชื่อดัง โนฮีคยอง ซึ่ง ซองฮเยคโย เคยเล่นซีรีส์ของนักเขียนดังมาแล้วถึง 2 เรื่องทั้ง Worlds Within และ That Winter, The Wind Blows.ซองฮเยคโย ยังเผยในรายการ You Quiz on the Block ทางช่อง tvN ด้วยว่า เธอได้รับคำแนะนำให้เขียนบันทึกความกตัญญูวันละ 2 ครั้ง ในช่วง 5 ปีทึ่ผ่านมา ซึ่งเธอได้พบความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างเธอกับนักเขียนบท โนฮีคยอง ซึ่งจุดนี้ยิ่งทำให้คนดูคาดหวังกับผลงานครั้งนี้มากยิ่งขึ้นซองฮเยคโย ยังทุ่มทุนให้กับเรื่องนี้ด้วยการยอมหั่นผมยาวสวยให้สั้นกุด โดยเธอได้อธิบายถึงทรงผมนี้ในรายการสัมภาษณ์ทาง YouTube ของ จองแจฮยอง ว่า “ฉันตัดผมเพื่อผลงานใหม่ เนื้อหาเกี่ยวกับย้อนยุค สมัยยุค 60 - 70 เขียนโดย โนฮีคยอง”เนื้อหาของซีรีส์เป็นเรื่องราวทึ่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1960 และ 1970 เจาะลึกเข้าสู่โลกแห่งวิทยุ-โทรทัศน์ โดยสำรวจชีวิตของคนดังและบุคคลที่กำหนดอาชีพของพวกเขาใส่วนทางด้านของ กงยู เป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งกับผู้กำกับ อียุนจอง เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ร่วมงานกันใน Coffee Prince แฟนๆ ต่างตั้งตารอที่จะได้เห็นว่าการร่วมงานกันครั้งใหม่ของพวกเขาจะเป็นอย่างไรรายงานระบุว่า งบประมาณการผลิตซีรีส์เรื่องนี้น่าจจะเกิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ ( ประมาณ 1,734 ล้านบาท ) มีความยาวทั้งหมด 22 ตอนคาดว่าจะออกฉายทาง Netflix ในช่วงปลายปีนี้ และเพิ่งเริ่มถ่ายทำไปเมื่อวันทึ่ 12 ม.ค. ที่ผ่านมา โดยผู้ชมทั่วโลกต่างตั้งตารอชมว่าซีรีส์เรื่องนี้จะทำให้ซีรีส์เกาหลีกลับมาดังเปรี้ยงเป็นทึ่นิยมอีกครั้งในตลาดเอเชียหรือไม่ หลังจากที่ซบเซาไปนาน