ต่าย ชุติมา ควง น้องพิพิม เที่ยววันเด็กอย่างแข็งแรง ไปกับ “วีทอลไลฟ์” พร้อมเปิดตัว “ไอรอล พลัส เอลเดอร์เบอร์รี่ แอนด์ มัลติวิตามิน” ธาตุเหล็กสำหรับเด็กทุกช่วงวัย

ต้อนรับวันเด็กด้วยของขวัญสุดพิเศษสำหรับเด็กและเยาวชน โดย เภสัชกรหญิงเพ็ญพร วัฒนชัยศิริกุลกรรมการผู้จัดการ บริษัท ริชโกลด์ เวิลด์ บิสิเนสจำกัด และ บริษัท ริช เพอร์เฟค เซ็นเตอร์ จำกัด จัดงานเปิดตัวแบรนด์ วีทอลไลฟ์ (Wetallife) พร้อมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็ก ไอรอล พลัส เอลเดอร์เบอร์รี่ แอนด์ มัลติวิตามิน (Iron Plus Elderberry and Multivitamin) หรือ ธาตุเหล็กพี่หมี เป็นครั้งแรก ณ บริเวณชั้น 1 อาคารยูนิลีเวอร์ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2568 ภายใต้แนวคิด “ส่งความสุขให้เด็กไทย เติบโตสมวัยอย่างมีคุณภาพ พร้อมสุขภาพที่แข็งแรง” เพื่อตอกย้ำความสำคัญของการเสริมสร้างพัฒนาการ พร้อมส่งเสริมสุขภาพของเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศให้เติบโตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพโดยมีแบรนด์แอมบาสเดอร์สุดน่ารัก “พี่หมีพิ้งค์”มาสร้างสีสันส่งมอบความสุขให้เด็กๆ ในงานอย่างอบอุ่น พร้อมด้วยแขกรับเชิญพิเศษ “ต่าย-ชุติมา ทีปะนาถ” และ “น้องพิพิม ลิ้มเจริญรัตน์” คู่แม่ลูกสุดน่ารัก มาร่วมแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงลูกให้มีสุขภาพแข็งแรง สดใสสมวัย และเติบโตอย่างมีคุณภาพ ร่วมด้วย “จ๋า-ศุภวรรณ โต๋ห์” ผู้ประกาศข่าวมากความสามารถ รับหน้าที่พิธีกรจุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไอรอล พลัส เอลเดอร์เบอร์รี่ แอนด์ มัลติวิตามิน (Iron Plus Elderberry and Multivitamin) เภสัชกรหญิงเพ็ญพร วัฒนชัยศิริกุล เผยว่า การได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและเหมาะสม ส่งผลต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กในแต่ละช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธาตุเหล็ก ที่ส่งผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของเด็ก จึงมีความตั้งใจที่จะนำความรู้จากวิชาชีพของตน ประกอบกับการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอย่างลึกซึ้ง มาคิดค้นและพัฒนาตัวช่วยในการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่ดีให้กับเด็กๆ“ธาตุเหล็ก จัดเป็นหนึ่งในสารอาหารที่สำคัญและจำเป็นต่อร่างกายของเด็กๆ อย่างมากค่ะ เพราะส่งผลต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตในทุกช่วงวัยของเด็กทุกคน ที่ผ่านมาพบว่า เด็กไทยจำนวนมากมีปัญหาขาดธาตุเหล็ก จนก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาวะโลหิตจาง ที่จัดว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศทั้งนี้ ภาวะโลหิตจาง จะทำให้เด็กเกิดอาการตัวซีด อ่อนเพลีย เฉื่อยชา ไม่ร่าเริง ไม่มีสมาธิ การเรียนรู้ช้าลง ภูมิคุ้นกันไม่ดี การเจริญเติบโตของร่างกายไม่เป็นไปตามวัยที่เหมาะสม และยังมีผลเสียอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย หากคุณพ่อคุณแม่ละเลย ขาดการสังเกตด้านพัฒนาการหรือการเจริญเติบโตของลูก เมื่อปล่อยทิ้งไว้นานวันเข้าอาจส่งผลต่อสุขภาพที่รุนแรงในอนาคตได้เราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพัฒนาการและการเจริญเติบโตที่มีคุณภาพของเด็กทุกคน จึงคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไอรอน พลัส เอลเดอร์เบอร์รี่ แอนด์ มัลติวิตามิน (Iron Plus Elderberry and Multivitamin) ซึ่งเป็นอาหารเสริมประเภทธาตุเหล็กที่เหมาะกับเด็กทุกช่วงวัย มาเป็นตัวช่วยในการเสริมสร้างสุขภาพและการเจริญเติบโตของเด็กๆ โดยปกติแล้วธาตุเหล็กสามารถรับได้จากอาหารต่างๆ อาทิ อาหารทะเล เนื้อสัตว์ ตับ เลือด ไข่ ผักใบเขียวถั่ว ธัญพืชต่างๆ เป็นต้น แต่เนื่องจากเด็กหลายคนมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหาร แพ้อาหารทะเล ไม่รับประทานผัก เลือกรับประทานแต่ของที่ชอบ หรือรับประทานอาหารซ้ำๆ ไม่หลากหลาย ปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้เด็กได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอดังนั้น ไอรอน พลัส เอลเดอร์เบอร์รี่ แอนด์ มัลติวิตามิน จึงเข้ามาเป็นตัวช่วยในการเสริมธาตุเหล็กให้เด็กๆ เพื่อให้ลูกหลานของเราได้รับธาตุเหล็กอย่างเพียงพอและเหมาะสม มาในรูปแบบเม็ดกลมๆ สามารถอมหรือเคี้ยวก็ได้ พร้อมรสชาติเบอร์รี่หอมๆ ตอบโจทย์เด็กๆ ที่สำคัญปราศจากน้ำตาลด้วยค่ะมากกว่านั้น เรานำนวัตกรรม SunActive® เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการห่อหุ้มธาตุเหล็ก ช่วยลดกลิ่นและรสชาติไม่พึงประสงค์ของธาตุเหล็ก ทำให้ทานง่าย ไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร ช่วยเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กเข้าสู่ร่างกายได้ดีกว่า เหมาะสำหรับการบำรุงเลือด การพัฒนาสมอง และภูมิคุ้มกัน ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลเพื่อเป็นการส่งมอบความสุขให้เด็กไทยทุกคน เราจึงเลือกที่จะเปิดตัวแบรนด์และผลิตภัณฑ์เป็นครั้งแรกตรงกับวันเด็กแห่งชาติ 2568 พร้อมให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับทางพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) ในโอกาสนี้ด้วย โดยมีการจัดงานเปิดตัว พร้อมกิจกรรมเล่นเกมสนุกๆ มากมาย มีซุ้มถ่ายภาพน่ารักๆ และของขวัญที่หลากหลาย เพื่อให้เด็กๆ ได้มีความสุขในวันของพวกเขาค่ะ”ด้านแขกรับเชิญพิเศษ “แม่ต่าย-ชุติมา ทีปะนาถ”ได้แชร์ประสบการณ์การเลี้ยงดูลูกสาวคนสวยอย่าง “น้องพิพิม” ในแง่ของการเสริมสร้างพัฒนาการและการเจริญเติบโต ด้วยการเสริมธาตุเหล็กให้กับลูกสาวด้วยเช่นกัน ซึ่งแม่ต่ายเผยว่า ตนเองทราบถึงความสำคัญของธาตุเหล็กสำหรับเด็กอยู่แล้ว เพราะในฐานะแม่ต้องศึกษาเรื่องการเลี้ยงดูลูกในทุกๆ เรื่อง โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพและพัฒนาการ เพราะจะมีผลต่ออนาคตของลูกอย่างมาก“ต่ายค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องอาหารการกินของลูกพอสมควรค่ะ พยายามจัดสรรอาหารให้น้องพิพิมได้รับประทานครบ 5 หมู่ ส่วนตัวมีการได้ศึกษาหาข้อมูลเรื่องสารอาหารสำหรับเด็กอยู่เหมือนกัน ทำให้เราได้รู้ว่าธาตุเหล็กมีความสำคัญกับเด็กมากๆ ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือเด็กโต เพราะส่งผลต่อพัฒนาการด้านต่างๆ และการเจริญเติบโตของลูกเลยพยายามจัดอาหารที่หลากหลายให้พิพิม ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆ ไข่ ผักใบเขียว แครอท ฟักทอง มะเขือเทศ ฯลฯ เพื่อให้ลูกได้รับประโยชน์จากการรับประทานอาหาร รวมถึงการเสริมด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นธาตุเหล็กด้วย แต่ไม่ใช่ว่าใครบอกดีเราก็ให้ลูกทานหมดนะคะ ต่ายจะเช็คและหาข้อมูลเพิ่มเติมเองด้วย เพราะมันเป็นสิ่งที่จะเข้าไปอยู่ในร่างกายของลูกเรา อย่างธาตุเหล็กพี่หมีไอรอลพลัส ต่ายได้อ่านข้อมูลหลังกล่องแล้ว เห็นว่าผลิตในโรงงานมหาชนด้วย และเจ้าของแบรนด์ก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์ เป็นเภสัชกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยตรง ต่ายว่ามีความน่าเชื่อถือมากพอที่จะให้น้องพิพิมได้ลองรับประทานด้วยค่ะ”ร่วมกันเสริมสร้างพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กๆ อย่างมีคุณภาพ ด้วยการเสริมธาตุเหล็กให้เพียงพอและเหมาะสม พบกับ ไอรอล พลัส เอลเดอร์เบอร์รี่ แอนด์ มัลติวิตามิน หรือ ธาตุเหล็กพี่หมี ได้แล้ววันนี้ ผ่านทาง TikTok : peberryshop หรือ Line Official Account : @momtea ไอรอล พลัส เอลเดอร์เบอร์รี่ แอนด์ มัลติวิตามิน พร้อมสนับสนุนทุกการเติบโตของลูกน้อย