สายช้อปเตรียมพร้อม! CAT RADIO เผยวันจัดงาน “CAT มือที่สอง“ พร้อมเปิดรายชื่อ 7 ศิลปินบนเวที

ปีที่แล้วสายช้อป ช้อปกันกระหน่ำสุดฉุดไม่อยู่ จนปีนี้คลื่น CAT RADIO ต้องกว้านเชิญศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยให้คัดของมือสองสุดรักแต่ไม่หวงมาให้แฟนๆจับจองเป็นเจ้าของกันอีกครั้งในงาน “CAT มือที่สอง” ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2568 ที่ MCC HALL, THE MALL LIFESTORE BANGKAPIซึ่งร้านค้ามาเต็มฮอลล์แน่ๆ แต่วันนี้ CAT RADIO ขอเปิดรายชื่อศิลปินที่จะมาขึ้นเวทีโชว์ให้ดูกันเพลินๆระหว่างช้อปก่อน บอกเลยว่าพลาดไม่ได้ เพราะทั้ง 7 ศิลปินคอนเฟิร์มว่าเตรียมโชว์มาเพื่องาน CAT มือที่สอง โดยเฉพาะ ทั้ง PIXXIE (พิกซี่) / NANON (นนน) / SCRUBB (สครับบ) / SINGTO NUMCHOK(สิงโต นำโชค) / ลำไย ไหทองคำ / THE PARADISE BANGKOK MOLAM INTERNATIONAL BAND (เดอะ พาราไดซ์ บางกอก หมอลำ อินเตอร์เนชั่นแนล แบนด์) และ WADFAH (วาดฟ้า)“CAT มือที่สอง” ครั้งที่ 2 เกือบมหกรรมช้อปของมือสองจากเหล่ามือหนึ่งที่คุณชอบ จะเปิดขายบัตรรอบใหม่ 12 มกราคม นี้ ราคา 600 บาท (จากราคาเต็ม 700 บาท) ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น The Concertแล้วพบกัน เสาร์ที่ 1 มีนาคม 2568ที่ MCC HALL THE MALL LIFESTORE BANGKAPIติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมอัปเดตรายชื่อบูท ได้ที่ CAT RADIO🌐website : thisiscat, App: CAT RADIO