เตรียมจูงมือแฟนสาว "เจนนี่" เข้าประตูวิวาห์ในวันที่ 16 มกราคม นี้แล้ว สำหรับพระเอกหนุ่ม "อเล็กซ์ เรนเดลล์" ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์คลิปเผยภาพการ์ดงานแต่งงานและภาพพรีเวดดิ้งตามสไตล์แบบเรียบง่าย พร้อมข้อความระบุว่า "Its wedding week :) Thank you @miidear_invitations for the amazing invitation cards" งานนี้ทำเอาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก