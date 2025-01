“เจบี GOT7” ยิ้มกระชากใจ อ้อนอากาเซ่ พี่ชอบหนูที่สุด

เหล่าอากาเซ่ยิ้มหวานรอการกลับมาอีกครั้งของศิลปินเค-ป๊อปชื่อดัง อย่างหรือได้มาร่วมงานแถลงข่าว “Siam Center X JAY B The 2nd Exhibition in Bangkok: RE LOAD” ณ Next Stage โซน Next Tech ชั้น4 สยามพารากอน โดยมีสื่อมวลชนและเหล่าอากาเซ่ที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ซึ่งทันทีที่เจบีปรากฏตัวขึ้น ก็เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ สนั่นไปทั้งห้าง JAY B กล่าวทักทายเหล่าอากาเซ่…“สวัสดีครับผม GOT7 เจบี ดีใจที่ได้เจอทุกคนนะครับ”เจบี ได้เผยถึงความรู้สึกหลังจากที่ได้กลับมาจัด Exhibition เป็นครั้งที่ 2 ว่า…“ตอนนี้ผมมองไปทุกๆ คนมากันเยอะมากๆ เลย ผมขอบคุณมากนะครับ ตื่นเต้นมากเลยครับ การที่ได้มีโอกาสมา Exhibition ครั้งที่ 2 แบบนี้ เกิดขึ้นได้เพราะอากาเซ่ทุกๆ คนจริงๆ เลย เลยอยากจะขอบคุณทุกๆ คนมากจะเล่าเรื่องคอนเซปต์ให้ฟังนิดนึง พอทุกคนได้เจอ POP-UP Exhibition ครั้งนี้ ก็จะนึกถึงอัลบั้มเต็มของผมก็คือ Archive 1: (Road Runner) เพราะคอนเซปต์ได้ไอเดียมาจากอัลบั้มของผมนะครับ ก็จะมีพร็อบต่างๆ ที่ผมได้เคยใช้ในการถ่ายทำ อาจจะเป็นสตอรี่บอร์ด วางไว้ให้ทุกคนได้ดูกัน และข้างใน Exhibition ก็จะมีกิจกรรมเล็กๆ ให้ทุกคน เข้าไปสนุกสนานพร้อมๆ กันได้ด้วย”รายได้ที่เกิดขึ้นหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะมอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา เป็นความตั้งใจของเจบี“คือจะบอกว่านี่คือเหตุผลแรกเลยที่ผมตั้งใจอยากจะมี POP-UP และทำ Exhibition เพราะผมเชื่อว่าแฟนๆ อากาเซ่ทุกคนที่มา เชื่อว่าจะมีความสุข ผมก็อยากจะส่งต่อความสุขนี้ให้กับแฟนๆ หลายๆ คน เชื่อว่ามันเป็นเรื่องดีๆ ที่พวกเราทำด้วยกันได้ อย่างที่บอกคือรายได้หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็คือจะไปส่งต่อความสุขให้กับมูลนิธิรู้สึกมีความสุขมากๆ เลยที่ได้มีโอกาส มี Pop-Up แบบนี้ มี Exhibition แบบนี้อีกครั้งนึง ก็อยากจะขอบคุณเป็นแฟนๆ อากาเซ่ทุกคนเลย และอย่างที่บอกไปว่าข้างในนี้จะมีกิจกรรมเล็กๆ สนุกๆ มากๆ เลย หวังว่าทุกคนชอบและอยากให้ทุกคนไปเยี่ยมชมกันเยอะๆ เพราะเชื่อว่าใครที่มาเยี่ยมชม นอกจากจะมีความสุขแล้ว และพวกเราก็จะส่งต่อเรื่องดีๆ และความสุขไปด้วยกันนะครับ”ตอนนี้ทุ่มเวลาทั้งหมดให้กับงาน“ช่วงนี้ผมตั้งใจทำงานกิจกรรมอยู่ ช่วงนี้งานค่อนข้างแน่น ถ้าถามว่าเวลาส่วนตัวหรือไลฟ์สไตล์ตอนนี้ไม่มีอะไร เพราะตอนนี้โฟกัส ตั้งใจทุ่มเทกับงานที่ผมทำอยู่ งานที่เตรียมอยู่ (สมมติได้มาเมืองไทย แล้วมีโอกาสเก็บรูปความประทับใจ จะเลือกเก็บรูปแบบไหน?) ถ้าผมตอบว่าผมจะถ่ายรูปตอนนี้เลย ทุกคนน่าจะเขินใช่ไหมครับ ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเดินถ่ายกับธรรมชาติก็ได้”ช่วงท้าย เจบี ยังได้มอบประโยคเด็ดให้กับแฟนๆ ที่ทำเอากรี๊ดกันสนั่นกับประโยคที่ว่า… “พี่ชอบหนูที่สุดเลย” ทำเหล่าอากาเซ่ในงานต้องขอให้ เจบีพูดซ้ำอีกรอบ