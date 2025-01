เตรียมรับความสดใส! ‘NCT WISH’ ส่งคลิปอ้อนแฟนๆ ชาวไทยมาเจอกันในงาน ‘THE DnD x NCT WISH ‘STEADY’ FANSIGN & MEET ‘N GREET in BANGKOK’ วันที่ 18 ม.ค. นี้

เหล่า NCTzen ชาวไทยเตรียมนับถอยหลัง! ต้อนรับบอยกรุ๊ปน้องใหม่มาแรงแห่งค่ายที่ถูกขนานนามว่าเป็น ‘ไอคอนแห่ง Gen Z’ ที่มาพร้อมความน่ารักสดใส ภายใต้คอนเซ็ปต์ในงานกับกิจกรรมแฟนไซน์และมีตแอนด์กรี๊ดสุดพิเศษของ NCT WISH ครั้งแรกในไทย จัดโดย บริษัทและพาร์ทเนอร์อย่างและในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2568 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ Siam Paragon ชั้น 1 ลาน Fashion Hall ซึ่งงานนี้ NCT WISH เตรียมตัวมาสร้างความประทับใจกับกิจกรรมสุดพิเศษ พร้อมฝากคลิปมาอ้อนแฟน ๆ ก่อนเจอกันด้วยโดยในกิจกรรมแจกลายเซ็นแฟน ๆ จะได้พบกับความน่ารัก สดใส ของ NCT WISH ที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับผลงาน “Steady” ที่สร้างสถิติใหม่ที่ดีที่สุดของพวกเขา ด้วยยอดสั่งซื้ออัลบั้มมินิอัลบั้มชุดที่ 1 “Steady” ล่วงหน้า ทะลุ 800,000 ชุด พร้อมพูดคุยและตอบคำถามสุดพิเศษ รวมถึงไฮไลท์สำคัญสำหรับผู้โชคดีที่ได้รับสิทธ์ Fansign , Group Photo และ Hi-bye กับหนุ่ม ๆ NCT WISH แบบใกล้ชิดสุด ๆ อีกด้วยมาร่วมสัมผัสความน่ารัก สดใสและสร้างโมเมนต์ความทรงจำดี ๆ กับหนุ่ม ๆติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ได้ทางOfficial Account ทุกแพลทฟอร์ม