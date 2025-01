“ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์” กอดลูกๆ อำลาหน้าคฤหาสน์หรูพันล้าน ถูกไฟป่าเผาวอด ลั่นการกล่าวลาไม่เคยเป็นเรื่องง่ายเลย

เป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตของอดีตนางสาวไทยและนางงามจักรวาล กับเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่จากเหตุการณ์ไฟป่าในลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ทำคฤหาสน์ 1.2 พันล้านวอดวายทั้งหลังเหลือแต่เถ้าถ่าน แต่โชคดีที่ครอบครัวของเธอปลอดภัยล่าสุด ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ ได้โพสต์ภาพครอบครัวของเธอกอดกันท่ามกลางสภาพบ้านที่ถูกไฟไหม้ทั้งหลัง พร้อมทั้งเขียนความรู้สึกกับเหตุการณ์ครั้งนี้ว่า… Goodbyes are never easy, but unfortunately we must accept them as a profound part of life. I am thankful that my babies got to accompany me back to Malibu before they returned to school/work. It was surreal, but we made peace with our sadness. Before we departed, we said a prayer of gratitude thanking our beloved home for being a place that housed our most sentimental memories. Thank you kha for your kind and thoughtful words. It's been like a warm hug during a chilling time.( “การกล่าวลาไม่เคยเป็นเรื่องง่ายเลย โชคไม่ดีนักที่เราต้องยอมรับมัน ในฐานะมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต รู้สึกขอบคุณที่ลูกๆ ได้ไปกับฉันที่มาลิบู ก่อนที่พวกเขาจะกลับไปโรงเรียนไปทำงานมันดูเหนือความจริง แต่เราต้องยอมรับกับความเศร้าของเรา ก่อนจะจากไปเราได้กล่าวอธิษฐานขอบคุณบ้านอันเป็นที่รักของเรา ที่เป็นสถานที่ที่เป็นความทรงจำอันแสนซาบซึ้งที่สุดของเรา ขอบคุณสำหรับคำพูดที่ใจดีและน่าคิดของทุกคน มันเหมือนอ้อมกอดอันอบอุ่น ในช่วงเวลาอันหนาวเหน็บ”)