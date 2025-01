มีนานี้มี “ยูคยอม” โฟร์วันวันฯ ชีเสิร์ฟ! จัดอังกอร์คอนเสิร์ต [TRUSTY] 15 มี.ค. นี้ที่ BITEC Live

สถิติชีเสิร์ฟอังกอร์คอนเสิร์ตไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ กับทุกศิลปิน แต่ก็เกิดขึ้นไม่ยากเลยสำหรับศิลปินหนุ่มมากความสามารถ ALL-ROUNDER อีกคนแห่งวงการ K-POP และ K-HIPHOP อย่างหรือที่เหล่าไอก็อตเซเว่น (IGOT7 ชื่อแฟนคลับของวง GOT7) หรือที่แฟนๆ นิยมเรียกว่าอากาเซ่ รักและเอ็นดู รวมถึงให้การสนับสนุนผลงานต่างๆ กันอย่างเหนียวแน่นตลอดมาร่วมด้วยวลีไม่เกินจริงที่ว่า... ไทยแลนด์แดนอากาเซ่! คิกออฟอีเวนต์แรกแห่งปี 2025 จากผู้จัดไทยคุณภาพที่หลายด้อมถามหาด้วยความคิดถึงอย่างของจึงจับมือต้นสังกัดและประเทศเกาหลีใต้ ประกาศจัดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยในวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2568 เวลา 18:00 น. ณ ไบเทค ไลฟ์ (BITEC Live)ผลงานเด่นๆ และความสำเร็จระดับโกลบอลในปีที่ผ่านมาของ ยูคยอม (YUGYEOM) นอกจากคัมแบ็กเมื่อช่วงต้นปี 2024 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ด้วยเพลง ‘1분만 (1 MINUTE)’ แล้ว อัลบั้มเดี่ยวชุดแรก [TRUST ME] ซึ่งวางจำหน่ายในเดือนเดียวกัน ยังติดอันดับหนึ่งบนชาร์ตอัลบั้มยอดนิยมของ iTunes มากถึง 23 ประเทศ และอยู่ในอับดับที่ 13 ของ The 25 Best K-Pop Albums of 2024: Staff Picks โดย Billboard หนุ่มคนนี้ยังได้เป็นหนึ่งในไลน์อัปศิลปินงาน KCON GERMANY 2024 ณ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี อีกทั้งก้าวกระโดดสู่บทบาทใหม่กับการร่วมทีมเป็นไดเรกเตอร์ของรายการไอดอลเซอร์ไววัล ยูนิเวิร์ส ลีก (UNIVERSE LEAGUE) #UNIVERSELEAGUE ออกอากาศทางช่อง SBS และที่ขาดไม่ได้คือ 2024-2025 YUGYEOM TOUR [TRUSTY] ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาต่อเนื่องสู่ปีนี้ ซึ่งจัดขึ้นที่สิงคโปร์, กรุงเทพฯ, ฮ่องกง, ซิดนีย์, มะนิลา, จาการ์ตา, ไทเป, โตเกียว และ มาเก๊าโดยหมุดหมายล่าสุดของตารางทัวร์คอนเสิร์ตที่เพิ่งประกาศเพิ่มเติมอย่างเป็นทางการว่า พบกันแน่กับโซโลสเตจเต็มรูปแบบอีกครั้ง ซึ่ง “ยูคยอมฮีพร้อมเสิร์ฟแฟนๆ ชาวไทย” ในงาน “2025 ยูคยอม ทัวร์ [ทรัสตี้] อังกอร์ อิน แบงคอก” (2025 YUGYEOM TOUR [TRUSTY] ENCORE IN BANGKOK) จัดโดย โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ก็จะเพิ่มเติมไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเพลงจังหวะสนุกๆ ซิงเกิลใหม่ล่าสุดอย่าง ‘Sweet Like’ https://youtu.be/oTHHN8IqzrA ที่เพิ่งปล่อยเมื่อ 18 ธันวาคม 2567 หรือ 3 สัปดาห์ที่ผ่านมานี้เอง ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเป็นเพลงเต้นที่ไม่ได้ทำมานานแล้ว ทั้งยังมีท่าเต้นที่ไม่เคยลองมาก่อนด้วย!ภาพความทรงจำระหว่าง ไอก็อตเซเว่น กับ ยูคยอม จะเกิดขึ้นและถูกบันทึกไว้ที่ประเทศไทยอีกครั้ง ใครพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในนั้น เตรียมจองบัตรกันไว้ *** เริ่มจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือระบบออนไลน์ www.thaiticketmajor.com บัตรราคา 2,900 / 3,900 / 4,900 / 5,900 (นั่งและยืน) / 6,900 และ 7,900 บาท (นั่งและยืน)*** ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางออฟฟิเชียลโซเชียลมีเดียของผู้จัดงานเอ็กซ์ (ทวิตเตอร์) https://x.com/411ent อินสตาแกรม https://instagram.com/411ent เฟซบุ๊ก www.facebook.com/fouroneoneent รวมทั้งอินสตาแกรมของซีอีโอกึ้ง http://instagram.com/kueng_chalermchai และอย่าลืมกด SUBSCRIBE ช่องYouTube 411ent https://www.youtube.com/411ent เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์และอีเวนต์ดีๆ ตลอดปี