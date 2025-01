คนบันเทิงสายบุญ ร่วมงาน “ห่มผ้าพระปรางค์วัดอรุณฯ เสริมบารมี สืบสานพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๘”

จัดงานบุญเป็นประจำต่อเนื่องในทุกๆ ปี สำหรับ สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) โดย ดร.อำนาจ หมัดสดาย ประธาน สว.นท, ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร รองประธาน สว.นท และกรรมการผู้จัดการบริษัท ป่าสักวิลเลจ จำกัด , ดร.กัญฐณา สนเจริญ ประธานโครงการและ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สว.นท ร่วมกับ มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย และ กลุ่มศิลปินดาราจิตอาสา ร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อสังคมและสืบสานพระพุทธศาสนาเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหลักของ สว.นท อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม, เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมระหว่างสื่อมวลชน ศิลปินดารานักแสดงจิตอาสา และประชาชนทั่วไปให้เข้าถึงกันได้ง่ายยิ่งขึ้น, เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปช่วยกันทำนุ บำรุง และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม, เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในแถบลุ่มแม่น้ำโขง และส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้อบอุ่นและเข้มแข็ง อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ และสันติสุขให้เกิดขึ้นในชุมชนและสังคมโดยในปีนี้จัดให้มีกิจกรรม “ห่มผ้าพระปรางค์วัดอรุณฯ เสริมบารมี สืบสานพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๘” เพื่อเอาฤกษ์เบิกชัยต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร ที่ผ่านมากิจกรรมเริ่มขึ้นเมื่อ ดร.นุ้ย เกศริน เอกธวัชกุล พิธีกร กล่าวต้อนรับ แนะนำคณะกรรมการ สว.นท และวัตถุประสงค์ในการจัดงาน และเรียนเชิญ ดร.อำนาจ หมัดสดาย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีกรกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย และนำสวดอาราธนาศีล 5 โดยพระสงฆ์ทั้ง ๙ รูป ให้ศีล และ เจริญชัยมงคลคาถาจากนั้น ดร.อำนาจ, ดร.ทวีศักดิ์ เหล่าศิลปินดาราจิตอาสา และคนบันเทิงสายบุญ ถวานผ้าไตร อาทิ ดร.วโรดม ศิริสุข ผู้จัดซีรีส์วายพีเรียด “ลอยแก้ว”, ณัฐพล นิลดอนหวาย, พรวศิน เรืองนุกูล (เล้งแสตมป์) นักแสดงจากซีรีส์วายพีเรียด “ลอยแก้ว”, ปัทมา ปานทอง นักแสดงจากละคร ผีเสื้อสลับลาย ช่อง 7HD, วรรณษา ทองวิเศษ นักแสดงจากละคร ผีเสื้อสลับลาย ช่อง 7HD, คุณอาท รณชัย นักแสดงและนักร้องลูกทุ่ง, ดร.ธิชาชา บุญเรืองขาว + น้องน้ำแร่, อังคาร ปะระทัง บรรจง จันทร์เทพ ผู้จัดซีรีส์ “วัยซ่าส์ท้ามิติ” ช่อง 9MCOTHD, ชญาภา บีเวอร์ ผู้บริหารสถาบัน เอ็มบีเวอร์ กรุ๊ป, ครูเมย์ ภัทดา สิงห์แก้ว, ณมน พัชรวลัย พงษ์ภมร จากละครเรื่อง “มรกตสีรุ้ง” ช่อง 7HD, โซเฟีย ทองบริบูรณ์ นางเอกจากซีรีส์เรื่อง “กอแกงพาณิชย์” ช่องไทยรัฐทีวี, เต้ ปฏิพัทธ์ กันฉาย มิสเตอร์แลนสเคปนครปฐม2025 โดยมี สุพิชญา ไพฑูลย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เพชรวดีก่อสร้าง จำกัด และผู้บริหาร Hangover นครสวรรค์ และ ฮันนี่ ณภัค มุทธาเสถียร MRS.CLASSIC UNIVERSE 2024 เป็นเจ้าภาพผ้าไตรพิธีกรเรียนเชิญ คณะที่ 2 ถวายสังฆทาน ได้แก่ อาจารย์วันชัย สุพรรณ เจ้าของรายการ คุยเฟื่องเรื่องพระ ทาง FM 97.0 MHz l..เอฟ.เอ็ม ๙๗..เมกะเฮิรตช์ กรมประชาสัมพันธ์..สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย, อาจารย์พิมพ์นิยม เศรษฐีมหาลาภ, ศสิกาญจน์ หวังประกอบกุล บ้านสังข์แม่กำไล, พลตรีฉกาจ ขันดี รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และภรรยา, ดร.อภิศราวรรณ วัชรินทร์พร, ผศ. ดร. บุศรา นิยมเวช, คุณนะโม กุดกลาง แสนดี, ตี้ กรชญา บุญอิ่ม, หมิว ศรุดา อธิคมสุขธัญญา, ทอฝัน ไอณัฐชา นภสวัสดิรังสี, พ.ต.ท.กวิณวัชร์ อารยะสุริวงศ์ รอง ผกก.ตม.ชลบุรี และ ดอร์เช่ ธรพัฒน์ พวงศิริพิธีเรียนเชิญ คณะที่ 3 ถวายเครื่องไทยธรรม ได้แก่ อาจารย์วินไท ไขนามเลข ศาสตร์ดวงดาว และครอบครัว, ณิชาดา ดามาตย์ เจ้าของร้าน Evil Eye World ชั้น 1 JJ MALL, อนุวัช แผ้วประยูร, อชิวัช แผ้วประยูร, สุธาสินี ราหิรัญ, กุลธารินท์ เดชะปัญจทรัพย์, ปัญจรักษ์ แก้วนิลกุล, ขวัญใจ ทองรินทร์, วริศรา ทวีแสง 2nd Runner Up, กันตา แทนสมบัติ 5th Runner Up, จีน่า พิมพ์ณดา พิชญาจิระพงศ์ Miss Landscapes of The World Bangkok 2023, บี-กฤษรัฏฐ์ ปัญญา, ออฟ ศิริพงศ์ มรเวก, แต อาทิชา เกียรติบุตร, แอน ณัฎฐ์จรี ชัยวิทยาการ, เจเจ ฐานทอง สุทธิบรรจง, เกวรินทร์ จันทนะ, ปัณณ์นวัช บำรุงพิพัฒนพร, ญาสินี เมธาวรกุล, ธวีวรรณ ใจเที่ยง, กนกพิชญ์ ปัญญาพฤกษ์, พิชัยรัตน์ วิเชียรมนูญญา และ ทีมศาสนพิธี วัดธรรมมงคลฯ นำทีมโดย อ.ตุ้ย, จุรีรัตน์ ชัยพรหมประสิทธิ์ และ สิริภัสร หมวดอ่อนพระสงฆ์ กล่าวอนุโมทนา กรวดน้ำ-รับพร พิธีกรนำผู้เข้าร่วมงานนั่งสมาธิ อธิษฐานจิต เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้นพิธีกรกล่าวนำถวายผ้า กราบลาพระรัตนตรัย และถ่ายรูปร่วมกันหน้า “พญายักษ์วัดแจ้ง” พร้อมเคลื่อนขบวน แห่รอบพระปรางค์ 3 รอบ และร่วมใจกันส่งผ้าให้เจ้าหน้าที่ขึ้นไปห่มพระปรางค์ด้านบนเป็นอันเสร็จพิธีหลังเสร็จงานได้รับความเมตตาจาก ”พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี“ ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค ๙, เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม อนุญาตให้ถ่ายภาพ พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับศิลปินดารา และทีมศาสนพิธี วัดธรรมมงคลฯ โดยเจ้าประคุณหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร กราบสาธุเจ้าค่ะ!!!