อดีตดาราเด็กจาก School of Rock แต่งงาน หลังพบกันครั้งแรกในกองถ่ายตั้งแต่อายุ 10 ปี

มาซซาลีและเฮลเคยร่วมแสดงในภาพยนตร์คอมเมดี้ชื่อดังของริชาร์ด ลิงค์เลเตอร์ในปี 2003 ซึ่งมีแจ็ค แบล็กรับบทครูสอนแทนผู้หลงใหลในดนตรีร็อกที่รวบรวมเด็กนักเรียนมารวมวงดนตรีในเรื่องนี้ เคทลิน เฮล รับบทเป็น มาร์ทา นักร้องสนับสนุนของวง ขณะที่ แองเจโล มาซซาลี รับบทเป็น แฟรงกี้ บอดี้การ์ดของวงนักแสดงร่วมในภาพยนตร์ยังรวมถึง ไมค์ ไวต์ ผู้สร้างซีรีส์ The White Lotus ที่ร่วมเขียนบทและแสดงในเรื่องด้วย โดยนักแสดงเด็กในตอนนั้นเป็นทั้งนักเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายมาซซาลีเล่าย้อนความทรงจำว่าเขาประทับใจเฮลตั้งแต่เจอกันครั้งแรกในการออดิชั่นที่นิวยอร์ก โดยกล่าวกับ The New York Times ว่า “ตอนนั้นผมคิดว่า ‘ว้าว ผู้หญิงคนนี้พิเศษจริงๆ’”หลังจากภาพยนตร์ออกฉาย ทั้งสองคนได้ออกจากวงการบันเทิงเพื่อทำอาชีพอื่น โดยเฮลปัจจุบันเป็นนักเทคโนโลยีอัลตราซาวด์ด้านสูตินรีเวช ส่วนมาซซาลีเป็นทนายความให้กับ TikTokเฮลเล่าว่า นักแสดงจากภาพยนตร์สนิทสนมกันมากทั้งในและนอกกองถ่าย และยังคงติดต่อกันผ่านกรุ๊ปแชทหลังถ่ายทำเสร็จ อย่างไรก็ตาม เธอกับมาซซาลีได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในปี 2018 ขณะที่ทั้งคู่บังเอิญเรียนอยู่ที่ฟลอริดาจากการนัดทานอาหารกลางวันธรรมดาเพื่อพูดคุย กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น โดยความคุ้นเคยจากช่วงเวลาที่ทำงานร่วมกันใน School of Rock ได้กลายเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับความรักของพวกเขา“ตอนแรกเราคิดว่ามันคงจบแค่นั้น” มาซซาลีกล่าว “แต่เราก็ยังไปกินข้าวเย็นและออกไปเที่ยวกันในช่วงสุดสัปดาห์ จนเรารู้สึกว่า ‘มันต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแน่ๆ’”เฮลเล่าว่าเธอรู้ทันทีว่ามาซซาลีคือ “คนที่ใช่” โดยบอกเพื่อนว่า “ฉันคิดว่าฉันจะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้”ทั้งคู่หมั้นกันในเดือนมิถุนายน 2023 และจัดงานแต่งงานอย่างยิ่งใหญ่ในเดือนมกราคม โดย ริฟกาห์ เรเยส เพื่อนนักแสดงได้แชร์ภาพบรรยากาศงานแต่งผ่าน TikTokในงานแต่งงาน ทั้งคู่เต้นรำกับเพื่อนนักแสดงจาก School of Rock ในเพลง Edge of Seventeen ของ สตีวี นิคส์ ซึ่งเป็นการอ้างอิงถึงฉากดังในภาพยนตร์นักแสดงร่วม 9 คน รวมถึงพ่อแม่และพี่น้องของพวกเขาได้มาร่วมงาน โดยเฮลกล่าวว่าการรวมตัวครั้งนี้เป็นเหมือน “ช่วงเวลาที่หยุดนิ่ง”ถึงแม้ แจ็ค แบล็ก จะไม่สามารถมาร่วมงานได้เนื่องจากตารางถ่ายทำ แต่เขาส่งข้อความแสดงความยินดีพร้อมคำพูดที่ “อบอุ่นใจ”ในเดือนพฤษภาคม 2021 แจ็ค แบล็ก ยังได้รำลึกถึง เควิน คลาร์ก นักแสดงผู้รับบทเป็นมือกลอง เฟรดดี้ โจนส์ ในภาพยนตร์เรื่องนี้ ซึ่งเสียชีวิตไปอย่างไม่คาดคิดเขาโพสต์ข้อความบนอินสตาแกรมว่า “ข่าวน่าเศร้า เควินจากไปเร็วเกินไป เขาคือจิตวิญญาณที่งดงาม มีความทรงจำดีๆ มากมาย หัวใจสลาย ขอส่งความรักไปยังครอบครัวของเขาและชุมชน School of Rock”