“หนิง ปณิตา” ขอบคุณ “จิน” ช่วยยืนยัน ไม่ได้ไปดักตบผู้ปกครองรร.ลูก ไม่รู้ "มุกดา" ซุ่มคบไฮโซหมื่นล้าน

เรียกว่าอยู่ดีๆ ก็มีงานเข้า สำหรับหลังถูกกล่าวหาว่าไปดักตบผู้ปกครองที่โรงเรียนลูก จนอดีตสามีต้องออกมาช่วยยืนยัน วันนั้นตนเป็นคนไปรับลูกที่โรงเรียนเอง เนื่องจากหนิงไปงานวันเกิดโดยล่าสุดวันนี้ (12 ม.ค.68) ได้เจอหนิง ในงาน The Master of HAIR SOLUTIONS By Dr.master เจ้าตัวก็อัปเดตถึงเรื่องนี้ พร้อมเล่าเรื่องผิดใจกับหลังมีเหตุไม่เข้าใจกัน ทำให้ไม่คุยกันนานเกือบ 5 ปี และเรื่องที่ลูกสาวสุดที่รักไม่ต่อสัญญาช่อง 7 และมีข่าวแอบซุ่มคบ “ไฮโซสิทธิ ศรีชวาลา” ลูกชายคนเดียวของ "กฤษน์ ศรีชวาลา" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฟิโก้ กรุ๊ป และ ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของอาณาจักรอสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวยระดับหมื่นล้าน“ขอยืนยันว่าไม่ใช่หนิงแน่นอน เพราะวันนั้นหนิงไม่ได้ไปโรงเรียนลูกค่ะ หนิงไปซื้อดอกไม้เอาไปให้พี่ธัญญ่าวันเกิด แล้วก็ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุด้วย อันนี้ตามความเข้าใจของหนิงนะ หนิงทราบมาทีหลัง ว่าเหมือนมันมีเพจหนึ่ง ที่เล่าเรื่องโรงเรียนอินเตอร์ทั้งหลาย เขาก็จะเอาเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนี้ไปเขียนในเพจ ว่ามีเรื่องราวแบบนี้ แล้วก็มีคอมเมนต์เดาว่าเป็นใครยังไง แล้วก็มีชื่อหนิงเข้าไป เพราะก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่าน้องโดนแกล้งที่โรงเรียน ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับหนิง ไทม์ไลน์หนิงชัดเจน มีพยานหลักฐาน แล้วหนิงก็ไม่ได้ซีเรียสกับข่าวนี้ แค่รู้สึกว่าอยู่เฉยๆ หายใจยังผิดเลยเหรอแค่นั้น แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจมอยู่กับเรื่องยาว พอมันผ่านไปแล้วก็ผ่านไป”“หนิงก็ไม่ได้เล่นละครตัวร้ายมานานแล้วนะ แปลว่าคนยังจำอยู่ แต่ว่าไม่ใช่หนิงแน่นอน คือวันที่หนิงตัดสินใจโพสต์ มันมีเรื่องราวเยอะแยะ แต่กับณิรินตอนนี้เขาชิลมาก เขาเป็นคนกลับมาบอกว่าแม่ซีเรียสอะไร”“ฟีดแบ็กจากโรงเรียนคือบอกให้หนิงลบข้อความที่โพสต์ได้ไหม เพราะว่ากลายเป็นว่าเดี๋ยวจะคนไปมองโรงเรียนไม่ดี ซึ่งในมุมของโรงเรียนหนิงก็เข้าใจในมุมของเขา แต่ในมุมหนิงที่โพสต์เพราะว่าหนิงชี้แจง ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ซึ่งหนิงก็ลบให้ เขาต้องการให้หนิงเอาแฮชแท็กออก”ขอบคุณอดีตสามี “จิน จรินทร์” โพสต์ปกป้อง ช่วยยืนยันว่าไม่ใช่“ในมุมนั้นก็ต้องขอบคุณเขา เพราะวันนั้นเรากวนให้เขาช่วยไปรับลูกให้หน่อย แล้วเขาก็เห็นเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้น เขาเป็นพยานให้เราได้ คือสุดท้ายหนิงว่าเรื่องราวแบบนี้ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นจริงกล้องวงจรปิดคือหลักฐานที่ดีที่สุดว่าไม่ใช่หนิง”ตอนนี้เรื่องนี้จบเรียบร้อย เพราะคนที่โดนตบก็ออกจากโรงเรียนไปแล้ว“ณ วันนี้หนิงว่าจบเรียบร้อย เพราะว่าคนที่โดนตบเขาออกจากโรงเรียนไปเรียบร้อยแล้ว คือในส่วนของหนิงขอพูดคำนี้ดีกว่าว่าเหตุการณ์หลายๆ เหตุการณ์บางครั้งเราอย่ามองว่าคนกระทำคือคนผิดเสมอ เหตุผลของการกระทำเขากระทำเพราะอะไรหนิงว่ามันมี แต่ว่าการกระทำในสิ่งตรงนี้เนี่ยในโรงเรียนไม่ควรใช้ความรุนแรง แต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมันไม่ได้เกิดขึ้นในโรงเรียน มันเกิดตรงที่จอดรถที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียน หนิงก็เล่าได้แค่นี้ สุดท้ายแล้วเวลามีเรื่องอะไรขึ้นมาหลายๆ เรื่องอ่ะ มองเหตุและผลลึกๆ ลงไปในเรื่องราวเยอะๆ ว่าจริงๆ มันคงมีเหตุและผลของเรื่องราวนั้น”วอนอย่าชี้เป้าหนิง ไม่ใช่คนดีแค่พยายามปรับตัวอยู่“อย่าชี้เป้าหนิงเลยค่ะ คือหนิงไม่ใช่คนดีนะ แต่ก็พยายามที่จะเข้าใจและปรับปรุงตัวเองในทุกๆ วันอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่เราพยายามเข้าใจและปรับปรุงในหลายๆ เรื่องเนี่ยเพราะเราต้องเอามาสอนลูกเราไง แล้วการสอนเด็กทุกวันนี้มันต้องสอนด้วยพฤติกรรมและการกระทำเราจะไม่สอนด้วยคำพูด เราเลยพยายามปรับตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ค่ะ”เปิดใจคืนดี “ครีม เปรมสินี” หลังไม่เข้าใจกันด้วยเรื่องบุคคลที่ 3“คือจริงๆ เรื่องน้องครีมมันมีเรื่องไม่เข้าใจกัน ซึ่งต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของหนิงกับครีมโดยตรง มันเป็นเรื่องบุคคลที่ 3 แล้วพอเราทำผิด แปลว่าเราควรจะขอโทษ แล้วเราพยายามที่จะติดต่อขอโทษน้องมาโดยตลอดระยะเวลาที่มันเกิดขึ้น แต่ว่าก็ต้องรอความพร้อม ด้วยความที่น้องก็เสียใจ เราผิดเราก็ต้องขอโทษ จริงๆ เราดีกันตั้งแต่หนิงว่ามี 2 ปีอะ ก่อนที่จะเป็นข่าว แต่ว่าพอดีวันนั้นน้องมารายการเลยทำให้เราได้พูดเล่าผ่านสื่อ รายการต้องการในมุมที่คนเราผิดพลาดกันได้ แต่ถ้าได้รับการแก้ไขมันก็ดี”ผิดใจกันไปเกือบ 5 ปี“โอ้โห..หนิงว่าน่าจะมี 5 ปี เหมือนกัน แต่ว่าหลังจากผ่านเรื่องผ่านราว ก็โทร.หาเป็นพักๆ แต่ว่าน้องไม่ได้รับ แล้วพอวันหนึ่งเขารับ หนิงก็บอกว่า รับสายได้แล้วเหรอ แล้วทุกอย่างก็คือเหมือนเดิม เพราะมันไม่ใช่เรื่องราวที่เราสองคนไม่เข้าใจกัน“ปลดล็อกกันมา 2 ปีแล้ว เพิ่งจะมีโอกาสได้เล่าผ่านสื่อ”หนิงว่ามันปลดล็อกมา 2 ปีแล้วค่ะ เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ออกงานด้วยกัน ไม่ได้เจอกันในภาพสื่อ แต่พอวันนั้นไปเจอกันงานแต่งงานวุ้นเส้น (วิริฒิพา ภักดีประสงค์) ซึ่งจริงๆ ครีมเขารอเราตั้งแต่งานแต่งงานเมย์ (พิชญ์นาฏ สาขากร) เมื่อปีที่แล้ว แต่เราแอดมินโรงพยาบาล ก็เพิ่งได้ออกงานด้วยกันค่ะ“เป็นตัวแทนของความสัมพันธ์เพื่อนที่กลับมาต่อกันได้”หนิงว่าในมุมหนิงนะ เวลาเราทะเลาะกัน ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นแฟน ความสัมพันธ์แบบใดก็แล้วแต่เรามักจะเข้าข้างตัวเองอยู่แล้วว่าเราถูก แต่เราต้องมองว่าเราถูกจริงหรือต้องการเป็นคนถูก ถ้าเรารู้ว่าผิดมันง่ายนิดเดียวเลย แค่ขอโทษแล้วทุกอย่างมันจะไม่มีอะไร หนิงผิดก็ยอมรับว่าผิดแล้วเราก็แก้ไข แค่นั้นเอง คือเอาจริงๆ นะทุกวันนี้เราไม่รู้หรอกว่าพรุ่วนี้มันจะเกิดอะไรขึ้น สังเกตุไหมปีนี้มันมีเรื่องราวช็อกซีนีม่าอะไรเกิดขึ้นกับพวกเราเยอะแยะมากมาย แล้วถ้าพรุ่งนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วมารู้งี้ทำแบบนี้ดีกว่า”ไม่มีใครที่อยากปลดล็อกเพิ่มแล้ว“สำหรับหนิงหมดแล้ว หนิงรู้สึกว่าชีวิตหนิงวันนี้ค่อนข้างจะแฮปปี้มีความสุขลงตัวแล้ว โดยเฉพาะต้นปีมาเอเนอร์จี้ความเป็น หนิง ปณิตา คนเดิมมันกลับมาแล้ว แต่ไม่ใช่เวอร์ชั่นใจร้อนอะ เรามีโปรเจกต์ที่จะทำต่อยอดธุรกิจ เป็น 2025 ที่ปีชงด้วยนะ แต่เหมือนมันชงเรื่องดีๆ เข้ามา ขอหนิงบ้างเถอะทุกข์มาหลายปีแล้ว ขอเป็นปีดีๆ บ้าง“ใจแข็งแรงขึ้นเยอะ เตรียมกลับมาลุยงาน”แข็งแรงขึ้นในเรื่องของใจ หนิงว่าหนิงแข็งแรงขึ้นเยอะมากกว่าปีที่แล้ว แล้วก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆ ค่ะ (ปีที่แล้วก็ให้อะไรกับเราเยอะมาก?) โห…ปีที่แล้ว หนิงว่า 2-3 ปีที่ผ่านมา เป็นปีที่หนักสุดสำหรับหนิงเลยค่ะ แบบ หนัก หนัก โคตรหนัก เป้าหมายปีนี้น่าจะมีแรงกลับมาทำงานในวงการเบื้องหลัง แล้วก็ละคร งานพรีเซ็นเตอร์ ธุรกิจก็จะมีตัวใหม่ๆ ออกมาอีกแต่สุดท้ายทั้งหมดเป้าหมายของหนิงที่สำคัญที่สุดคืออยากให้ลูกมีความสุข เพื่อเด็กหญิงปณิรินคนเดียวเลย เพราะเวลาไปกินอาหารทั้งที่เราเป็นคนไม่อยากกินกลัวอ้วนแต่ถ้าทำให้ลูกมีความสุขเราก็กิน”ดีใจกับการเติบโตของ “มุกดา” หลังไม่ต่อสัญญาช่อง 7 ออกไปเป็นนักแสดงอิสระ“ทำไมถึงคิดว่าหนิงจะน้ำตาซึมล่ะ จริงๆ เราต้องดีใจในพาร์ตของการที่เขาไปเจริญเติบโต เพราะสุดท้ายเราก็จะอัปเดตกันเรื่อยๆ อยู่แล้ว ก็ไม่ได้ทิ้งกัน ก็ต้องรอดูรอติดตาม ว่าเขาจะมีอะไรใหม่ๆ แน่นอนที่สุดมันย่อมเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้ว แต่หนิงก็บอกไว้เสมอ ว่าฉันแก่แล้วฉันก็ไม่มีใครนะ ฉันมีแค่ณิรินคนเดียว เธออย่าทิ้งฉันนะ ดูแลฉันด้วยนะ (โปรเจกต์ปีหน้าจริงๆ จะมี “เข้ม-มุกดา” ไหม?) ไม่รู้ แต่ภาพของเด็กสองคนนี้ในหัว มันมีตลอดเวลาอยู่แล้ว แค่มันจะออกมาเป็นรูปแบบไหน อยาก…แต่ไม่รู้เป็นไปได้หรือเปล่าแค่นั้น”ไม่รู้ “มุกดา” ซุ่มปลูกต้นรักกับไฮโซหมื่นล้าน บอกยินดีมากไม่ว่าจะเป็นใคร แค่อย่าทำให้ลูกเสียใจก็พอ“เหรอ จริงเหรอ ก็ตามข่าว หมายถึงว่าเราก็ติดตามในหน้าข่าว เรื่องอย่างนี้ต้องให้เขามาตอบเอง เราไม่มีสิทธิ์ตอบแทนใคร เราเห็นว่าโดนเขียนข่าวแบบนี้ แต่จริงไม่จริงให้เขาเป็นคนมาตอบเอง หนิงไม่สามารถตอบแทน เด็กสมัยนี้เขามีความคิดของเขา แต่ไม่ว่าใครจะเข้ามาในชีวิตเขา เราก็ดูอยู่ห่างๆ อยู่แล้วไม่ว่าจะใคร ไม่ใช่หมายถึงคนนี้นะ ยินดีมาก อะไรก็ได้ แค่อย่าทำให้ลูกเราเสียใจ ไม่ใช่หมายถึงคนนี้นะ หมายถึงทุกคน เอางี้นะ ไม่ว่าจะเป็นเข้ม, มุกดา, ยูโร, เปรี้ยว หรือ ณิรินในอนาคต สุดท้ายเขาต้องเป็นคนเลือก ไม่ใช่เราเป็นคนเลือก เราก็ได้แค่ดูอยู่ห่างๆ แล้วก็เป็นเบาะอยู่ตรงนี้ แค่นั้นแหละ (แล้วคนนี้ที่อ่านตามข่าวผ่านไหม?) เอางี้ๆ ยังไม่ได้มีเวลาไปติดต่อจี้เจาะใคร ตอนนี้ทำงานอยู่ ยังไม่มีเวลายุ่งเรื่องคนอื่น”