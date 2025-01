“มดดำ” ไม่ยุ่งดรามา “แน็ก” มั่นใจเป็นคนจิตใจดี สงสาร “มิน-แซม” ติดคุกฟรี

เป็นอีกหนึ่งคนที่ค่อนข้างสนิทสนมกับสำหรับแต่ล่าสุดงานนี้เจ้าตัวก็เผยว่า ไม่ได้คุยกันมาเกือบครึ่งปีแล้ว เพราะติดต่อแน็กไม่ได้ เลยจะคุยอัปเดตเรื่องราวต่างๆ จากฝั่ง “พี่ปู” อดีตผู้จัดการแน็กแทน โดยวันนี้ (12 ม.ค.) มดดำได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ ในงาน The Master of HAIR SOLUTIONS By Dr.master ว่าไม่กล้ายุ่งเรื่องครอบครัว เพราะเป็นเรื่องเซนซิทีฟ หลังมีข่าวว่าทะเลาะกับพี่สาวทั้ง 4 คน จนถึงขั้นฟ้องร้อง ส่วนปมขัดแย้งเรื่องเงินกับพี่ปู ก็อยากให้รอฟังแน็กออกมาพูดดีกว่า อย่าคิดกันไปเอง“ไม่ได้ติดต่อแน็กเลย 4-5 เดือนแล้วมั้งคะ ติดต่อไม่ได้เลย ตอนแรกพยายามติดต่อไป เพราะมีลูกค้าติดต่อรีวิวมา ก็พยายามติดต่อหลายเดือนมาก แต่ถ้าสมมติคุยเรื่องอื่นอะตอบ ถ้าคุยเรื่องงานไม่ตอบ เราก็เป็นห่วงตลอดอยู่แล้ว คนเคยเจอกันตั้งแต่เด็กๆ แต่ไม่ได้เจอกันเกือบครึ่งปีแล้วมั้ง ไม่ได้คุยโทรศัพท์กันเลย เกือบครึ่งปีแล้ว”ที่ผ่านมาได้คุยแค่กับ “พี่ปู” เรื่องครอบครัวไม่กล้ายุ่ง แต่ก็เป็นห่วง“ติดต่อเขาไม่ได้ ที่คุยๆ นั่นคือคุยกับปู ก็รู้เรื่องราวจากพี่ปูนี่แหละ ว่าเป็นอะไรยังไง อย่างที่แน็กพูดในไลฟ์ว่า ยังไม่ได้คุยกับพี่มดเลยใช่ไหม แต่เราคุยกับพี่ปู (เรามองเรื่องนี้ยังไงบ้าง?) มันเป็นเรื่องครอบครัว บางทีเราก็ไม่กล้าเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้อยู่แล้ว แต่เป็นห่วง เพราะได้ข่าวว่าแน็กไลฟ์ถึงสว่างเลยเหรอ นอนบ้างหรือเปล่าไม่รู้”ลำบากใจอ่านข่าวคนสนิท แต่อยากให้รอฟังจาก “แน็ก” ดีกว่า“บางทีมันก็จะให้ทำไงอะ ไม่ให้อ่านก็ไม่ได้เนาะ แต่เราต้องรอฟังแน็กพูด เพราะตอนนี้เราฟังทางพี่ปู แต่แน็กยังไม่ได้พูดอะไรเลย แม้กระทั่งเขาโดนข่าวมาเยอะ เพราะตัวน้องเองเป็นคนที่เสพข่าวอยู่แล้ว ก็รอน้องพูดดีกว่าไหม จะดีที่สุด”ตอนที่สอบถามทาง “พี่ปู” แล้วมารายงานข่าว ไม่เคยมีฟีดแบ็กกลับมาจากทาง “แน็ก”“ไม่มีเลย มดดำโทร.ไปหาด้วยซ้ำไป ไลน์ไปยังไม่อ่านเลย แต่ไม่ผิดปกติ เพราะปกติบทเขาจะโผล่มา ก็จะโผล่มาเอง มดดำกับแน็กไม่ใช่คบกัน 5-10 ปี มันตั้งแต่เขาอายุ 11-12 มดดำว่ารอน้องออกมาพูดดีกว่า แน่นอนว่าทุกคนเขาก็มีปัญหา ไม่รู้ใช่ปัญหาหรือเปล่า แต่อาจจะเป็นปัญหาระหว่างที่เขาเคยไปทำงานด้วยกันมากกว่า”ไม่เข้าข้างใคร เพราะไม่ใช่เรื่องของตัวเอง“ห๊ะ เข้าข้างฝั่งปู ไม่มีทางค่ะ เพราะเราไม่ใช่ตัวตัดสินอะไรอยู่แล้ว เรารู้จักเพราะเมื่อก่อนตอนที่แน็กทำงานกับปู ก็ต้องติดต่อผ่านปูอยู่แล้ว ปูก็เคยทำงานด้วยกันกับเราอยู่แล้ว มันไม่มีใครเข้าข้างฝั่งไหนมากกว่ากัน เพราะมันไม่ใช่เรื่องของเรา มันเป็นเรื่องของเขา (เราเป็นตัวกลาง เป็นกาวใจได้ไหม?) ไม่ต้องกาว ถึงเวลาเขาพูดของเขาเองได้ เพราะปูเองก็ทำงานกับพี่สาวแน็กใช่ไหม เขาก็ยิ่งใกล้กว่าเราหรือเปล่า”ไม่รู้สองฝ่ายออกมาแถลงแต่ข้อมูลไม่ตรงกัน แต่รับรองว่า “แน็ก” เป็นคนจิตใจดี ไม่พูดอะไรเรื่อยเปื่อย“แน็กยังไม่ได้แถลง (เขาโพสต์ยอมรับว่ามีปัญหากันจริงๆ มีเรื่องภาษีที่ต้องเคลียร์กัน?) เรื่องภาษีก็เรื่องของเขา เพราะตอนเขาทำธุรกิจเราก็ไม่ได้อะไรกับเขา เราก็ถือว่าเป็นลูกค้าคนหนึ่งที่ให้น้องไลฟ์ เราไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่เขา (หัวเราะ) อย่างเดียวเลยคือต้องรอฟังน้องว่า พร้อมที่จะพูดเมื่อไหร่มากกว่า เพราะคนนี้รับรองเลยว่าเขาเป็นคนจิตใจดี กล้าพูดเลยว่าแน็กเป็นคนจิตใจดีมาก สองคือมันไม่ใช่คนที่ออกมาพูดอะไรเรื่อยเปื่อย”การันตี “แน็ก” เป็นคนไม่คิดร้ายกับใคร แต่มีโลกส่วนตัวที่เข้าไม่ถึง“ก็ติดต่อไม่ได้ จะให้กำลังใจยังไง (หัวเราะ) แต่เขาเป็นคนที่มีมุมที่เราเข้าไม่ถึงแน่ๆ แล้วก็การันตีว่าแน็กไม่ได้เป็นคนที่คิดร้ายกับใคร แต่เขามีโลกของเขา มดดำกับเขาทะเลาะกันมาหนักกว่านี้เยอะแล้ว เช่นวันหนึ่งดาราจีนเอาเงินมา เพื่อที่จะเอาแน็กเล่นหนัง ย้อนกลับไปเมื่อ 10 ปีที่แล้วด้วยนะ เงินเป็นสิบๆ ล้าน แต่มันบอกผมไม่ไปครับ คือยิ่งกว่าเข้าไม่ถึงอีก มันสามารถอยู่กับหมากับแมวได้ แต่มันไม่สามารถตอบไลน์มดดำได้ (หัวเราะ)”ข่าวที่ว่าจะฟ้องพี่สาว อยากให้รอฟัง “แน็ก” มากกว่า“จริงเหรอ มองว่าอย่างเดียวคือต้องรอแน็กออกมาพูด เพราะพี่ปูออกมาแถลงทางเฟซบุ๊กแล้ว แต่แน็กยังไม่เคยออกมาพูดอะไรหรือเปล่า เราก็ต้องรอฟังทางแน็กด้วย ว่าจริงๆ แล้วมันเป็นยังไง มันเป็นคนเคยร่วมงานกันมา ไม่มีใครอยากให้ใหญ่โต อย่างแรกคือติดต่อเขาให้ได้ก่อน เวลามันพูดว่าไม่รับงาน คือไม่รับจริงๆ นะ อย่างตัวที่ติดต่อไปเป็นของบริษัทใหญ่ จ้างไลฟ์หลักล้าน เขาไม่รับ ไม่ตอบ ขนาดเราเขียนไปว่าแน็ก งานไม่ใช่หลักแสนนะ รับหน่อยไหม มันยังไม่ตอบเลย ถ้าแน็กฟังอยู่ก็คือเป็นกำลังใจให้แน็ก ออกแฉน่าจะมาอยู่แล้ว แต่จะมาเมื่อไหร่นั่นแหละ 5-6 เดือนแล้วติดต่อไม่ได้เลย บอกผ่านสื่อเลยว่าคิดถึงน้อง จบ ไม่ได้มีอะไร อยากให้รอฟังจากปากแน็กดีกว่า อย่าเพิ่งไปคิดกันเอง ยังมั่นใจว่าแน็กไม่ได้เป็นคนที่ร้าย เป็นคนที่จิตใจโคตรดีด้วยซ้ำไป แต่ขณะเดียวกันโลกส่วนตัวของเขาอะ ไม่มีใครเข้าถึงได้”คอมเมนต์โพสต์ “อั๋น ภูวนาท คุนผลิน” สงสารเห็นใจ “มิน พีชญา วัฒนามนตรี” และ “แซม ยุรนันท์ ภมรมนตรี” เรื่องคดีดิไอคอน“เอาง่ายๆ คือดีใจกับพี่แซมกับมิน มันก็ต้องพูดถึงภาพรวม อย่างตอนนั้นก็คิดว่าช่องวันตัดสินใจถูกนะ ที่ยังออนละครต่อ อย่างเราสนิทกับพี่แซมอยู่แล้ว แต่มินอาจจะไม่ได้สนิท วันนั้นก็ตกใจ อย่างที่พิมพ์ไปว่าพี่แซมประคองชีวิตมาทั้งชีวิต แล้วต้องมาโดนเรื่องอะไรอย่างนี้เหรอ ก็แค่นั้นเอง แต่มันก็ต้องกลับไปพูดกันใหม่ วันนี้เขาก็ยังไม่พ้นเต็มตัว ต้องรออีก 30 วัน ก็ดีใจเวลาเห็นคนรู้จักเรา เห็นใบเตย (สุธีวัน ทวีสิน) เห็นพิ้งกี้ (สาวิกา ไชยเดช) ก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเลย นี่ยังไม่ได้ทักพี่แซมเลย เขาน่าจะอยากอยู่กับครอบครัวเขามากกว่า ถามว่ามองเรื่องโอกาสยังไงบ้าง มดดำว่ามันต้องทบทวน แต่วันนี้ก็ดีใจโล่งใจ อย่างน้อยเขาได้ออกมา เราก็ดีใจเราแล้ว”