ปั่นยังไง? ให้ไฟลุก!! “LOVE LIKE A BIKE ปั่นไปให้ถึงรัก” ปล่อย Pilot แรกเดือดฟินฉ่ำ

ร้อนแรงไปทั้งโลกโซเชียล เมื่อ “LOVE LIKE A BIKE ปั่นไปให้ถึงรัก” ซีรีส์โรแมนติกดรามา ปล่อย Official Pilot แรกออกมาให้ได้ชมกันแล้ว พูดเลยว่าออกตัวแรง เปิดตัวดุเดือดทั้ง 3 คู่ มาสุ-ตี๋, ต้า-นนท์, แดนนี่-วิน จูบเป็นจูบ ถอดเป็นถอด ร้อนแรงจนจะวูบ! กราฟความแซ่บพุ่งกระฉูดไม่แพ้กัน ซึ่งกระแสความฮือฮาเริ่มมาตั้งแต่เปิดตัว มาสุ เล่นซีรีส์วายเรื่องแรก คู่กับ ตี๋ ธนพล เกิดกระแส “พี่นับหนึ่งกับน้องสายลม” ในทันที ส่วนอีก 2 คู่ ต้า-นนท์, แดนนี่-วิน ก็นับว่าเป็นเคมีใหม่ๆ ที่น่าจับตาอย่างมากเมื่อหัวใจเริ่มปั่น ความรักก็เริ่มเดินทาง.. “LOVE LIKE A BIKE ปั่นไปให้ถึงรัก” เรื่องราวของ 3 หนุ่ม 3 สัญชาติ “นับหนึ่ง-ทวิ-เติร์ด” ที่ถูกรับมาเลี้ยงเป็นพี่น้อง แต่รักกันราวกับเป็นสายเลือดเดียวกัน และมีน้องเล็ก “ลูกโซ่” เป็นหัวใจของบ้าน “นับหนึ่ง” จิตแพทย์หนุ่ม พี่ชายคนโตพร้อมซัพพอร์ตทุกความฝันของน้องๆ และคนรอบข้าง โดยเฉพาะคนไข้หนุ่ม “สายลม” ที่กลัวการสัมผัส! “ทวิ” หนุ่มไทย กัปตันสายการบินพาณิชย์ ผู้ครองตัวเป็นโสดและสด แต่วันหนึ่งกลับไปมี One Night Stand กับชายหนุ่มแปลกหน้า! “เติร์ด” หนุ่มลูกครึ่งไทย-สวิส เจอพิษรักทำร้ายหัวใจ เลยไม่เชื่อในความรัก ผันตัวเป็นบาร์โฮส ที่พร้อมมอบความสุขให้ทุกคนยกเว้นหัวใจ! โดยการเดินทางของทุกตัวละคร เล่าผ่านการปั่นจักยาน ก่อเกิดความสัมพันธ์ ความรักหลากรสชาติ ท่ามกลางบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆ ของเมืองไทย และจะได้เห็นพัทยาในอีกแง่มุม“LOVE LIKE A BIKE ปั่นไปให้ถึงรัก” เป็นผลงานซีรีส์เรื่องแรกของ P.S. PERFORMANCE ค่ายน้องใหม่ที่มาชิมลางด้านซีรีส์และภาพยนตร์ ผลิตโดย S CLASS ENTERTAINMENT ผู้กำกับ กอล์ฟ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ นำแสดงโดย มาสุ จรรยางค์ดีกุล, ตี๋ ธนพล จารุจิตรานนท์, ต้า นันคุน ภัคภัทรพรพบ, นนท์ ณนนท์ เรืองเดช, แดนนี่ ลูเซียโน่, วิน ธนัท วณัฐพงศ์, อัส นิติธร อัครโชติโสภณ, จอย ธัญพร สนธิขันธ์ และ ใบตอง กัญวรา พุ่มช่วย ปักหมุดความฟิน เช็กอินความจิ้น ปลายปีนี้ได้ชมอย่างแน่นอน รับชม Official Pilot “LOVE LIKE A BIKE ปั่นไปให้ถึงรัก” ได้ทาง https://www.youtube.com/watch?v=MsS72hrNRz8ติดตามข่าวสารซีรีส์ได้ทางhttps://www.facebook.com/profile.php?id=61568908567279