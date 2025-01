จะขายราคานี้จริงเหรอ? “หลิง-ออม” ราคาบัตรติดขอบเวที 330,221 บาท ของจริง! แต่ลบแล้ว

สนั่นกันทั้งวัน ถกเถียงกันจนงง ว่าราคาบัตรติดขอบเวทีของคู่เคมีแห่งชาติและนั้นพุ่งสูงจนน่าตกใจ โดนแฟนคลับของด้อมม่วง เกิดอาการมึนงงว่าจะขายราคานี้จริงเหรอ?โดยมีงานนึงที่เป็นการเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ ซึ่งมีคิวมีตารางว่าจะโชว์กี่โมง เพราะนอกจากมี 2 คนนี้ไปร่วมงานแล้ว ยังมีดาราตัวท็อปไปร่วมกิจกรรมในแต่ละวันอาทิ อิงฟ้า วราหะ, เก้า นพเก้า, เก่ง-น้ำปิง, พูห์-พาเวล, เบ็คกี้ รีเบคก้า, ลิปตา ตามตารางที่เผยแพร่ทางโซเซียล แต่ที่กลายเป็นประเด็น จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ ด้อมม่วง ถามว่าจะขายบัตรราคานี้จริงเหรอ? เมื่อทางผู้ว่าจ้างจับมือกับแอปพลิเคชั่นที่ขายบัตร ได้โพสต์ราคาบัตรของหลิง-ออม อยู่ที่ 310,000 บาท บวกภาษี 9,951 บาท และค่าธรรมเนียม 10,270.43 บาท รวมทั้งหมด 330,221.43 บาท ซึ่งราคาจองนี้ ก็เท่ากันทั้งหมด 7 วันซึ่งพอดรามาเริ่มกรุ่นๆ ยังไม่ร้อนมาก มีคนไปถามทางผู้จัดว่ามันเกิดอะไรขึ้น เพราะนอกจากคนในด้อมจะสงสัยแล้ว คนนอกด้อมเริ่มวิจารณ์กันหนาหู โดยทางแอดมินของทางผู้จัดได้ตอบกลับมาว่า“วันแกรนด์ Opening สำหรับลูกค้าที่มียอดสะสมซื้อคอร์ส (ทรีตเมนต์หน้าเลเซอร์บำรุง ยกกระชับ ดริฟวิตามินและอื่นๆ) สะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม รวมขั้นต่ำ 50,000 ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงาน พร้อมจองเก้าอี้ พร้อมของชำร่วย ภาพที่ไม่เคยเปิดเผย สุด Exclusive”ด้อมม่วง สู้ไม่ถอย! ถามย้ำเพื่อความเคลียร์ใจว่าราคา 3 แสนกว่าบาทจริงเหรอ? ทางแอดมินก็ตอบกลับมาว่า“ไม่ทราบเลยค่ะ พนักงานหน้าสาขา ได้รับแจ้ง สำหรับลูกค้าที่มียอดสะสม ตั้งแต่วันที่หข 1/1/68 50,000 ได้รับสิทธิ์เลือก ที่นั่ง วันงานแกรนด์ Opening ส่วนวันอื่น ยอดสะสม Start 10,000 ก็ได้รับสิทธิ์ เลือกที่นั่งฟรีค่ะ ตอนนี้เราก็มีการแจ้ง ลูกค้าไปหลายท่านแล้วด้วย”ที่ถาม เพราะความสงสัย เนื่องจากอย่างที่บอกไป นอกจากคนในด้อมยังสงสัย คนข้างนอกต่างวิจารณ์กับราคาบัตรที่มันเว่อร์เกินไปไหม? จนผู้จัดอย่าง The Touch Clinic ก็ได้ออกจดหมายชี้แจงว่าเป็นความผิดพลาดของระบบ ซึ่งล่าสุดก็ได้ลบออกจากแอฟพลิเคชั่นไปแล้ว“เรื่อง ขอชี้แจงข้อผิดพลาดของระบบ Application "The Concert"เนื่องจากได้มีการนำเสนอหรือส่งข่าวสารต่อกันบนโลกโซเชียล เกี่ยวกับการจำหน่ายบัตรการเข้า ร่วมงาน "The Touch Clinic Grand Opening Brand Ambassador" นั้นทาง The Touch Clinic ขอเรียนชี้แจงในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ดังนี้The Touch Clinic ได้มีการติดต่อประสานไปยัง Application "The Concert" เพื่อให้ Application ดูแลเรื่องระบบงานภายใน ในการจองที่นั่งสำหรับลูกค้า VIP ของ The Touch Clinic ที่มีความประสงค์จะเข้า ร่วมงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบที่นั่งแบบเรียลไทม์ ซึ่งในระบบดังกล่าวมีบันทึกข้อตกลง ร่วมกันในส่วนของการอนุญาตให้พนักงานฝ่ายขายของ The Touch Clinic เป็นผู้เข้าถึงข้อมูลเท่านั้น มิได้มีการเปิดขายที่นั่งหรือบัตรการเข้าร่วมงานในรูปแบบสาธารณะตามที่ปรากฏในสื่อจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่มีผู้ใช้งาน Application "The Concert" พบการเปิดขายที่นั่งหรือบัตรการเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ทาง The Touch Clinic ขอชี้แจงว่าระบบดังกล่าวยังอยู่ในช่วงของการทดลองโดย Application "The Concert" เป็นผู้ทดสอบระบบ โดยตัวเลข 310,000 บาท ซึ่งปรากฏในหน้า Application นั้นเป็นเพียงตัวเลขที่ทางทีมงาน The Concert สมมติขึ้น เพื่อทดสอบระบบภายใน แต่เกิดข้อผิดพลาด โดยเจ้าหน้าที่ทำการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเป็นสาธารณะ จึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดในกลุ่มแฟนคลับและผู้ที่ชื่นชอบศิลปินนักแสดงทาง The Touch Clinic ได้ประสานไปยัง Application "The Concert " เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นในทันที และได้รับทราบว่า ทาง Application ดังกล่าว ได้ทำการแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ ดังกล่าวทันที และจะดำเนินการทำจดหมายออกมาชี้แจงถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นต่อไปทั้งนี้ ทาง The Touch Clinic ขอน้อมรับในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และขอยืนยันในเจตนาเดิมว่าไม่ได้ใช้ระบบดังกล่าวเพื่อเปิดขายที่นั่งหรือบัตรการเข้าร่วมงาน แต่เป็นการทดสอบระบบภายในให้กับทีมฝ่ายขาย เพื่อ สื่อสารกับลูกค้าของ The Touch Clinic เท่านั้น”เรื่องเหมือนจะจบ แต่ลบก็ไม่ได้ช่วยให้ลืม! เพราะมีคนเอาใบกระดาษมาโพสต์ต่อ อ้างว่าทีมงานบอกว่าในวันที่ “อิงฟ้า วราหะ” มานั้น มีคนจองราคา 2 แสนมาแล้ว“พี่ทีมงานบอกว่า 200,000 มีคนจองแล้วๆ ที่และ100,000 4 ที่ ใครจองคะ ทำงานอะไรกันคะ”แน่นอนถ้าเจอราคานี้ไป ก็ต้องพูดขำๆ ขายอวัยวะเพื่อศิลปินที่ชอบแล้วล่ะมั้ง!