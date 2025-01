“เบลล่า” สวมครื่องเพชรและทองสุดอลังการ มูลค่า 108 ล้านบาท เปิดแคมเปญ “The Great Chinese New Year 2025” เซนทรัลต้อนรับตรุษจีน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทย และผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ผนึกกำลัง บริษัท สรรพสินค้า เซ็นทรัล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผู้นำธุรกิจค้าปลีกของไทย ต้อนรับปีมะเส็งกับแคมเปญใหญ่รับศักราชใหม่ของปีจับมือ “NGG JEWELLERY”อาณาจักรเครื่องประดับแท้จากธรรมชาติ เปิดตัว "The Empress of the Phoenix's Radiant Dominion“ มูลค่า 108 ล้านบาท เปิดตัวผลงานระดับ Masterpiece ที่นำเสนอความงดงามโดยในลุคสาวหมวยสวยสะกดทุกสายตาปังตามแบบฉบับนางพญา ต้อนรับปีงูไฟฉลองเทศกาลตรุษจีน ในชุดฮั่นฝูอาภรณ์สไตล์จีนโบราณ ปรากฏกายพร้อมขบวนสิงโตมหามงคล ลอดท้องมังกรทองเพื่อความเป็นสิริมงคล รับความเฮงปีมะเส็ง ในชุดมาสเตอร์พีซโดดเด่นด้วยเครื่องหัวทองคำทำจากทอง 99.9% ผ่านกระบวนการผลิตพิเศษ สีสันโดดเด่น ประดับด้วยเปลือกหอยมุกสีต่างๆ และปิ่นทองคำแท้ 96.5 % เพิ่มความสง่างามอันไร้ที่ติด้วย สร้อยคอล้อมอัญมณีสุดเลอค่า ต่างหู และแหวนทับทิม ประดับด้วยพลอยทับทิมทรงหยดน้ำและเพชร ซึ่งช่วยเติมเต็มความสวยงามให้สมบูรณ์แบบด้วยความระยิบระยับราวดวงดาว งานศิลป์ที่เปี่ยมด้วยความประณีตและความหรูหราที่สมบูรณ์แบบ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหงส์และดอกเหมย อันเป็นสัญลักษณ์มงคลของชาวจีนภายในงานเปิดแคมเปญ นำโดย ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ รวิศรา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริหารกลุ่มการตลาด กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล และ ปัญจรัตน์ ทรัพย์หิรัญกุล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โดยมี หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา, ดร.วิทย์สิทธิเวคิน, ไดอาน่า จงจินตนาการ ร่วมฉลองตรุษจีน พร้อมย้ำการเป็นแลนด์มาร์กฉลองตรุษจีนที่ดีที่สุด “จับจ่าย ไหว้ กิน เที่ยว ครบจบในที่เดียวที่เซ็นทรัล”สำหรับศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ฉลอง 3วาระมหามงคลระดับโลก 1) ยูเนสโกขึ้นทะเบียน "ตรุษจีน" เป็น "มรดกทางวัฒนธรรมฯ“ 2) 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน 3) 45 ปีเซ็นทรัลพัฒนา ย้ำแลนด์มาร์กตรุษจีนที่ดีที่สุด “จับจ่าย ไหว้ กิน เที่ยว ครบจบในที่เดียวที่เซ็นทรัล” ด้วยไฮไลต์ ได้แก่ จับจ่าย ไหว้ กิน เที่ยว 1) เทศกาลโคมไฟ ‘The Red Lantern Festival’ สัญลักษณ์ความโชคดี 2) โชว์วัฒนธรรมจีนสุดอลังการ 3) แลนด์มาร์กไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มากที่สุดในไทย จับมือ “หมอช้าง” แนะทริคเสริมมงคลรับปีมะเส็ง และโคมไฟหัตถศิลป์ 4) จับจ่ายของไหว้มงคลในตลาดตรุษจีนทางด้าน ห้างสรรพสินค้าเช็นทรัล เชิญลูกค้าโอบความสุข รับความมั่งคั่ง ตลอดปี ครบทุกมิติ ทั้งโชว์เคสสุดอลังการ ประสบการณ์การช้อปเหนือระดับ กิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูชีฟเสริมมงคล และข้อเสนอพิเศษดึงดูดนักท่องเที่ยวตั้งเป้าเพิ่มยอดขาย 10% จากแคมเปญปี 67สำหรับโปรโมชั่นใหญ่ ร่วมกับ NGG Jewellery ได้แก่ ช้อปและลุ้น Lucky Draw ชุดทองคำแท้ 99.9% หนักรวม 20 บาท หรือแหวนเพชรแท้ รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 1.8 ล้าน, 10 Top Spenders : รับทริปมาเก๊ามหามงคล 3 วัน 2คืน ไปกับ NGG Jewellery นำทริปโดยหมอช้าศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ พร้อมเป็นเดสติเนชั่นแลนด์มาร์กสำคัญของการ จับจ่าย-ไหว้-กิน-เที่ยว ครบจบในที่เดียว ในแคมเปญ The Great Chinese New Year 2025 วันที่ 7 มกราคม-6 กุมภาพันธ์ 2568