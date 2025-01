“นาตาลี” ภาวนา ขอให้บ้านหรูวิวสวยที่แอลเอรอดไฟไหม้! ลั่นอยู่ในพื้นที่เสี่ยง - โชคดีพี่สาวหนีทัน

กรณีเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าแคลิฟอร์เนีย ลอสแอลเจลิส ซึ่งได้กลายเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไฟลุกไหม้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. จนถึงวันนี้ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ บ้านเรือนเสียหายวายวอด มีคนเสียชีวิต และมีภาพคนหนีตายออกมา กลายเป็นภาพสะเทือนใจไปทั้งโลกล่าสุดซึ่งมีบ้านอยู่ที่แอลเอ และอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ก็ได้เผยภาพไฟไหม้ พร้อมข้อความระบุว่า “Pray for all of us wildfires ขอให้ไฟดับโดยเร็ว ขอให้บ้านที่เต็มไปด้วยความทรงจำไม่ไหม้ ขอให้ประชาชนปลอดภัยไม่มีอะไรหนักไปกว่านี้นะคะ โชคยังดีที่พี่สาวหนีออกมาทันปลอดภัย #malibu #malibufire #wildfires #prayforall #keeponpraying #prayforcalifornia”รวมทั้งได้เผยคลิปถ่ายในบ้าน ที่เจ้าตัวขอให้ไม่ใช่คลิปสุดท้าย บอกยังคงมีความหวัง แม้ตอนนี้ไฟยังไม่หยุด ขณะที่พี่สาวเจ้าตัวยังโชคดี ที่หนีออกมาทัน และปลอดภัย