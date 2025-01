คริสตีส์เผยผลการประมูล “MICA: THE COLLECTION OF MICA ERTEGUN” สำเร็จงดงามด้วยยอดรวม 196.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

การประมูลชุด MICA: THE COLLECTION OF MICA ERTEGUN ปิดฉากลงอย่างงดงาม โดยสร้างยอดรวมถึง 196,099,236 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมสร้างสถิติการขาย 100% ทั้งยังทำราคาสูงกว่าประมาณการขั้นต่ำถึง 115% ตอกย้ำความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของคอลเลกชันแห่งตำนานนี้การประมูลซีรีส์ประวัติศาสตร์นี้เปิดฉากในค่ำวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2567 โดยเริ่มต้นจากการประมูล MICA: THE COLLECTION OF MICA ERTEGUN Part I ที่ห้องประมูลของคริสตีส์ ณ ร็อคกีเฟลเลอร์ เซ็นเตอร์ ในนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้การต้อนรับอย่างล้นหลาม โดยมียอดขายรวม 184 ล้านดอลลาร์ งานในคอลเลกชันถูกประมูลไป 100% พร้อมยอดรวมที่สูงกว่าราคาประมาณการขั้นต่ำถึง 113%ไฮไลท์สำคัญของคืนนั้นคือ ผลงานชิ้นเอกของ René Magritte ชื่อ L’empire des lumières ซึ่งราคาจบประมูล (Price realised) สูงถึง 121.2 ล้านดอลลาร์ สร้างสถิติใหม่สำหรับศิลปินและสำหรับศิลปะแนวเซอร์เรียลลิสม์วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2567 การประมูล MICA: THE COLLECTION OF MICA ERTEGUN Part II สร้างรายได้ 5 ล้านดอลลาร์ ขายได้ 100% และมียอดรวมสูงกว่าราคาประมาณการขั้นต่ำ 116% หนึ่งในล็อตเด่นของการประมูลครั้งนี้คือ Trois personnages debout โดย Pablo Picasso ซึ่งขายได้ในราคา 567,000 ดอลลาร์การประมูลยังคงดำเนินต่อไปในวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2567 กับการประมูล Magnificent Jewels ซึ่งนำเสนอเครื่องประดับสุดหรูจำนวน 16 ชิ้น สร้างรายได้รวม 2.6 ล้านดอลลาร์ โดยมียอดขายสูงกว่าประมาณการขั้นต่ำถึงหกเท่า งานขายได้ 100% และทำยอดขายสูงกว่าราคาประมาณการขั้นต่ำ 449% มากกว่า 80 % ของล็อตทำราคาได้มากกว่าประมาณการขั้นต่ำเป็นสองเท่าราคาที่สูงที่สุดในคอลเลกชันนี้คือ เข็มขัดประดับเพชรและอัญมณีหลายชนิดสไตล์อาร์ตเดโคจากคาร์เทียร์ (Cartier Art Deco Multi-Gem and Diamond Brooch) ซึ่งขายได้ในราคา 1,381,000 ดอลลาร์ หรือมากกว่าประมาณการขั้นต่ำสุดถึง 10 เท่าการประมูลสดครั้งที่สี่และครั้งสุดท้ายของคอลเลกชัน MICA: THE COLLECTION OF MICA ERTEGUN Part III ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2567 โดยมียอดขายรวม 2.7 ล้านดอลลาร์ จากประมาณการต่ำสุดที่ 671,100 ดอลลาร์ การประมูลนี้ขายได้หมด 100% และมีราคาสูงกว่าประมาณการขั้นต่ำ 318%งานเด่นในครั้งนี้คือ ATTRIBUTED TO YI TAEKGYUN จิตรกรรมบนบานพับจากศตวรรษที่ 18 ของเกาหลี จำนวน 10 แผ่น ขายได้ในราคา 642,600 ดอลลาร์ หรือมากกว่าประมาณการขั้นต่ำ 42 เท่าการประมูลออนไลน์ MICA: THE COLLECTION OF MICA ERTEGUN New York Online ปิดการประมูลในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2567 โดยทำรายได้รวม 1,224,090 ดอลลาร์ ขายได้ 100% และมีราคาสูงกว่าประมาณการขั้นต่ำ 285%ล็อตเด่นในครั้งนี้คือ ภาพสีน้ำมันบนแคนวาสบอร์ด Untitled โดย Eren Eyüboğlu ซึ่งขายได้ในราคา 88,200 ดอลลาร์ จากราคาประมาณการต่ำสุดที่ 1,000 ดอลลาร์การประมูลออนไลน์สุดท้ายของคอลเลกชัน MICA: THE COLLECTION OF MICA ERTEGUN Paris Online ปิดการประมูลในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2024 โดยมียอดขายรวม 653,936 ดอลลาร์ (621,936 ยูโร) ขายได้ 100% และมีราคาสูงกว่าประมาณการขั้นต่ำ 181% ผลงานเด่นในครั้งนี้คือ CAVALLI ANTICHI โดย Giorgio de Chirico ซึ่งขายได้ในราคา 79,490 ดอลลาร์ (75,600 ยูโร)สำหรับ MICA: THE COLLECTION OF MICA ERTEGUN เป็นคอลเลกชันซึ่งสะท้อนถึงรสนิยมอันประณีต สไตล์ที่โดดเด่น และมรดกทางวัฒนธรรมอันหลากหลายของ มิคา เออร์เตกัน (พ.ศ. 2469–2566) อินทีเรียร์ดีไซเนอร์และนักสะสมชาวโรมาเนีย-อเมริกัน ผู้ใช้เวลากว่า 50 ปีในการสะสมคอลเลกชันนี้ ซึ่งครอบคลุมงานหลากหลายหมวดหมู่ สื่อ และช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ รายได้ส่วนใหญ่จากการประมูลนี้จะนำไปสนับสนุนโครงการการกุศลต่าง ๆ ที่ มิคา เออร์เตกัน ทำมาตลอดชีวิตมาร์ค พอร์เตอร์ ประธานของคริสตีส์อเมริกา กล่าวว่า การนำเสนอคอลเลกชันของ มิคา เออร์เตกัน ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับคริสตีส์ และรู้สึกยินดีที่ได้เห็นคนจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาเพื่อชมงาน ผลลัพธ์ในการประมูลครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงสายตาที่เฉียบคมของผู้เป็นเจ้าของ ทั้งยังสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ในห้องประมูลของคริสตีส์ นอกจานี้แล้วมรดกของ มิคา เออร์เตกัน ที่เกี่ยวข้องกับการให้และความเอื้อเฟื้อยังเป็นแรงบันดาลใจสำหรับทุกคนการประมูลชุด MICA: THE COLLECTION OF MICA ERTEGUN นับเป็นการเริ่มต้น "Fall Marquee Week" (สัปดาห์ประมูลสำคัญในฤดูใบไม้ร่วง) ที่ประสบความสำเร็จอย่างน่าประทับใจของคริสตีส์