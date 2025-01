ดังไกลระดับอินเตอร์!! มิวสิกวิดีโอ “Walk The Earth วงSlot Machine” คว้า 9 รางวัล!! จาก Global Film Festival Awards และ Hollywood Gold Awards ณ ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา

ยินดีสุดปัง!! ตอนรับต้นปี หลังจากวงดนตรีสุดไอคอนนิคแถวหน้าของไทย Slot Machine ค่าย Tero Music ปล่อยซิงเกิลสากลสุดพรีเมี่ยม “Walk The Earth” ออกมาให้แฟนๆ ได้ฟังกันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา ก็เรียกเสียงฮือฮาทั้งเพลงและมิวสิกวิดีโอกับวิชวลสุดอลังการตื่นตาตรึงใจ ล่าสุดมิวสิกวิดีโอ “Walk The Earth” ก็ดังไกลระดับอินเตอร์!! คว้า 9 รางวัลจากเวทีระดับโลก จากงาน “Global Film Festival Awards Los Angeles 2024” ซึ่งจัดขึ้น ณ ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา โดยคว้า 4 รางวัล ได้แก่ “ Best Music Video (มิวสิกวิดีโอยอดเยี่ยม)” , “Best Director (ผู้กำกับยอดเยี่ยม)” , “Best Producer (โปรดิวเซอร์ยอดเยี่ยม)” และ “ Honorable Mention / Best Cinematography (รางวัลชมเชยสาขา กำกับการถ่ายภาพยอดเยี่ยม)” และคว้า 5 รางวัล จากงาน “Hollywood Gold Awards” ได้แก่ “Best Producer (โปรดิวเซอร์ยอดเยี่ยม)”, “Best Cinematography(กำกับการถ่ายภาพยอดเยี่ยม)”, “Gold Award Producer(รางวัลโกลด์ สาขาโปรดิวเซอร์)” , “Gold Award Music video(รางวัลโกลด์ สาขามิวสิกวิดีโอ)” และ Silver Award Original Song (รางวัลซิลเวอร์ เพลงประกอบยอดเยี่ยม)โดยซิงเกิลสากล “Walk The Earth” เป็นเพลงที่หลอมวัฒนธรรมจากสองฝั่งดนตรีในโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ผสมผสานจนได้บทเพลงที่เต็มไปด้วยไอเดียแปลกใหม่ และได้ “ Ryan Tedder (ไรอัน เท็ดเดอร์) แห่งวง OneRepublic” ที่มานั่งแท่นดูแลในฐานะ Executive Producer ให้กับ Slot Machine เป็นครั้งแรก!นอกจากการเสนอซาวน์ดใหม่ๆสู่คนฟัง โลโก้ "ดวงตาแห่งปัญญา" ของวง ยังถูกนำมาขยายเป็นไอเดียล้ำๆ ในรูปของ “ดวงตาจักรกล” โดยเอาโลโก้ใหม่มาดีเวลลอปสื่อสารให้เหมือนกับยานบินของมนุษย์ต่างดาว โดยได้ผู้กำกับภาพยนตร์มือรางวัลอินเตอร์ อย่าง “ ดี้ - ปภังกร ปัญจันทรักษ์” มาดูแลจนได้ภาพสวย เท่ อินเตอร์ มิวสิกวิดีโอ “Walk The Earth” เล่าถึง Feel Alive ความรักและความลับของจักรวาลในโปรดักชั่นดีไซน์เท่ๆ ของวง บวกกับโลเคชั่นที่ให้ความรู้สึกสมจริงไปกับสถานการณ์ในเรื่อง ที่มีแลนด์สเคปธรรมชาติสวยเท่ ไม่ว่าจะเป็น โบสถ์ร้างกลางทะเล ณ. วัดจิตภาวัน และ แกรนด์ แคนยอนคีรี จ.ชลบุรี ประเทศไทย ยิ่งตอกย้ำ! ให้เห็นงานด้านวิชวลในMV. นี้ที่ทั้งเท่และอินเตอร์ออกมาได้ครบทุกมิติ สมศักดิ์ศรี 9 รางวัลระดับอินเตอร์ที่การันตีผลงานคุณภาพทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของประเทศไทย !!📌ชม MV. “Walk The Earth” : https://www.youtube.com/watch?v=ZC2hNPi54e4ติดตามข่าวความเคลื่อนไหว Slot Machineได้ที่ : https://bio.to/Slot_Machine#SlotMachineRock #20thSlotMachineRock #WalkTheEarth #TeroMusic#globalfilmfestival #hollywoodgoldawards #filmfestival #phixer