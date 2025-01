“ที แอนด์ บี มีเดีย โกลบอล” ยกทัพความสนุก ยกทีมการ์ตูน “องครักษ์พิทักษ์เจี๊ยบ-เชลล์ดอน-ฟู้ดทรักเกอร์-สติมา” เดินสายเสิร์ฟความสุขให้น้องๆ หนูๆ ในวันเด็ก

​วันเด็กปีนี้ “บริษัท ที แอนด์ บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด” เตรียมยกทัพความสนุก ยกทีมการ์ตูน “องครักษ์พิทักษ์เจี๊ยบ-เชลล์ดอน-ฟู้ดทรักเกอร์-สติมา” ออกเดินสายเสิร์ฟความสุขให้น้องๆ หนูๆ ในเทศกาลวันเด็ก 10-12 มกราคมนี้ กันแบบเต็มอิ่ม​โดยวันศุกร์ - อาทิตย์ที่ 10-12 มกราคม ที่งาน Boomerang Cartoon Carnival ณ ชั้น 1 มันมัน ศรีนครินทร์ ซีคอนสแควร์ พบกับเหล่าตัวการ์ตูนจากเรื่อง เชลล์ดอน หอยกู้โลก และ ซอนนี่เชฟป่วนก๊วนอร่อย ที่จะมาร้อง เล่น เต้น โชว์ ไปกับทุกๆคน พร้อมห้องจำลองฉากการ์ตูนที่น่ารักม๊ากให้ทุกคนได้แชะภาพกันแบบฉ่ำๆ และกิจกรรมแจกของกันแบบจุกๆ จากผู้ใหญ่ใจดีตลอดทั้งวัน งานนี้ฟรี! ตลอดทั้งงานวันเสาร์ที่ 11 มกราคม เวลา 10.00 – 14.00 น. ในงาน 7HD คิดดี คิดส์เดย์ 2025 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 น้องๆ จะได้ร่วมสนุกกิจกรรมต่างๆ ในงาน #7HDคิดดีคิดส์เดย์ ชวนเด็กดี คัดแยกขยะ และสนุกสนานไปกับกิจกรรม Peekaboo & Friend Children’s Day 2025 ที่เหล่านักแสดงและพิธีกรอารมณ์ดี จะยกขบวนความสนุก พกพาเมนูเด็ดในรายการไปให้น้องๆ หนูๆ ได้ชิมกัน และสนุกสนานไปกับกิจกรรมบนเวทีจากทีม Peekaboo จูเนียร์ ทีมพิธีกร “จีจี้, เรมี่, ธาม” และแก๊งค์ Food Truckers “ซอนนี่, แอนดี้, ตอง” พร้อมผองเพื่อน “พี่แพะอาเธอร์, เทอร์ร่า, สปาร์ค” จาก Out Of The Nest องครักษ์พิทักษ์เจี๊ยบ นอกจากนี้ยังมีซุ้มเกมจากรายการดัง พร้อมของขวัญมากมาย ที่ยกทัพจัดเต็มมาให้น้องๆ หนูๆ โดยเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 11 -12 มกราคม ในงาน Major Kids Day: Dive into Fun สู่ความสนุก แบบเต็มแมกซ์ ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ภายในงานพบกับกิจกรรมแสนสนุก พร้อมของรางวัลมากมาย และกิจกรรม Meet & Greet กับเหล่าลูกเจี๊ยบ “เทอร์ร่า, พัดเดิ้ล และพี่แพะอาเธอร์” จากแอนิเมชันแห่งปี Out Of The Nest องครักษ์พิทักษ์เจี๊ยบ ที่จะกลับมาสร้างความสุขให้กับน้องๆ หนูๆ อีกครั้งในเทศกาลวันเด็กปีนี้