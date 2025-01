ปังรับปีมะเส็ง ! “อาเล็ก-ธีรเดช” นั่งแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์การท่องเที่ยวไต้หวัน พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์สั้น ชวนคนไทยชมเสน่ห์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ในไต้หวัน

​เปิดศักราชใหม่ต้อนรับปีมะเส็งด้วยงานใหญ่สุดปัง สำหรับพระเอกหนุ่มตี๋อินเตอร์ “อาเล็ก-ธีรเดช เมธาวรายุทธ” ที่ล่าสุดสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ ได้มีการแต่งตั้งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ ประจำปี 2568 โดยได้มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ โรงภาพยนตร์ HOUSE สามย่านมิตรทาวน์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2568 พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวไต้หวัน เรื่อง “ไต้หวันมะ” หรือ “Taiwan(na) Go with Me?” โดยมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เดินทางไปเยือนไต้หวันมากยิ่งขึ้น อีกทั้งใช้วิธีการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพยนตร์สั้นที่จะทำให้ผู้รับชมสามารถเข้าถึงไต้หวันได้อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นโดยภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ไต้หวันมะ” หรือ “Taiwan(na) Go with Me?” “อาเล็ก” รับบทบาทเป็น 2 ตัวละคร คือ ‘เวฟ’ ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวผู้ที่กำลังเผชิญปัญหาชีวิต และ ‘เวฟ’ ในอนาคตดาราชายผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในอีก 10 ปีข้างหน้า เป็นภาพยนตร์สั้นที่เริ่มต้นจากแผนที่ลึกลับฉบับหนึ่งที่นำพา ‘เวฟ’ ไปสำรวจสถานที่ท่องเที่ยว 6 แห่งในแต่ละเมืองของไต้หวัน ได้แก่ ชายฝั่งเกาะฉีจินในเมืองเกาสง บ่อน้ำพุร้อนโคลนที่กวนจื่อหลิงในเมืองไถหนาน สวนสนุกเจี้ยนหูซานในเมืองหยุนหลิน เทศกาลดนตรีแจ๊สในเมืองไถจง วิวทิวทัศน์ธรรมชาติสุดพิเศษในเมืองเจียอี้ และวัดปากั้วซานในเมืองจางฮว่า โดยแต่ละสถานที่ไม่เพียงแต่เผยเสน่ห์ไต้หวันที่ไม่เหมือนใคร แต่ยังสื่อถึงการค้นพบตัวเองอย่างมีความหมายซึ่งเป็นภาพยนตร์สั้นที่จะทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้สัมผัสกับประสบการณ์ในไต้หวันที่มากยิ่งขึ้น โดยภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวไต้หวันในครั้งนี้ มีความยาว 9 นาที โดยจะเผยแพร่ผ่านช่อง YouTube และแฟนเพจ Facebook ทางการของสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ และยังมีการโปรโมตผ่านป้ายโฆษณากลางแจ้งและนิทรรศการงานท่องเที่ยวต่างๆ อีกด้วย โดยหวังว่าเสน่ห์ของ “อาเล็ก ธีรเดช” จะสามารถเผยเสน่ห์ด้านใหม่ของการท่องเที่ยวไต้หวัน และช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยให้มาเยือนไต้หวันได้มากยิ่งขึ้น พร้อมสร้างเรื่องราวการเดินทางสุดพิเศษอันเป็นเอกลักษณ์และร่วมกระตุ้นกระแสการเดินทางไปไต้หวันของชาวไทยอย่างคึกคักอีกครั้ง (รับชมภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวไต้หวัน: https://vthai.in/taiwanmaนอกจากนี้สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ ยังได้จัดทำคู่มือการเดินทาง “เที่ยวตามรอยหนัง Unseen ไต้หวัน” ที่รวบรวมสถานที่ถ่ายทำ สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง รวมถึงแผนการเดินทางที่ครอบคลุม เพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถเดินทางไปสำรวจร้านอาหาร จุดท่องเที่ยว และกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นด้วยโดยภายในงานนี้มีสื่อมวลชนและผู้ประกอบการในแวดวงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกว่า 100 ท่านเข้าร่วมงาน และได้รับเกียรติจาก “คุณต่งซือฉี” (董思齊) รองผู้แทนประจำสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรแต่งตั้งให้ “อาเล็ก ธีรเดช” ในการทำหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ ประจำปี 2568ด้าน “คุณซินดี้ เฉิน” (Cindy Chen) ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ ได้กล่าวชื่นชมถึงความสามารถทางการแสดงของ “อาเล็ก ธีรเดช” ที่ได้ถ่ายทอดในภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวไต้หวันเรื่อง “ไต้หวันมะ” ระบุว่า “การเดินทางของเวฟ (ตัวละครในภาพยนตร์สั้น) ในไต้หวัน ไม่เพียงแต่นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวแบบ Unseen แต่ยังสะท้อนถึงการค้นหาตัวตนผ่านการเดินทางของเขา ซึ่งเป็นหัวใจของโลโก้แบรนด์ใหม่อย่าง “Waves of Wonder ทุกการเดินทางในไต้หวันจะสร้างความประทับใจและความเซอร์ไพรส์อยู่เสมอ”ขณะที่ “อาเล็ก-ธีรเดช” ก็ได้เปิดเผยว่า ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้เหมือนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตนเองโดยเฉพาะ ซึ่งเนื้อเรื่องนี้ไม่เพียงแต่มีความสอดคล้องกับเส้นทางอาชีพของตนเองแล้ว แต่ยังทำให้ตนเองได้สัมผัสถึงความหลากหลายและเสน่ห์ของไต้หวันอีกด้วย โดย “อาเล็ก” ระบุว่า “การไปถ่ายทำภาพยนตร์สั้นครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 3 ที่ผมได้ไปเยือนไต้หวัน ครั้งนี้ผมได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ใหม่ๆ ที่ไม่เคยไปมาก่อน ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่มักเดินทางไปแค่เพียงเมืองไทเป แต่ความจริงแล้ว ไต้หวันยังมีสถานที่อีกมากมายรอให้ทุกคนไปได้ไปสัมผัสและเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ” นอกจากนี้ “อาเล็ก” ยังกล่าวอีกว่าแทบจะรอไม่ไหวที่จะได้ค้นพบสถานที่ Unseen ในไต้หวัน พร้อมตะโกนคำว่า ไต้หวันมะ เพื่อเชิญชวนชาวไทยให้มาท่องเที่ยวที่ไต้หวันด้วยกันอีกด้วยTaiwan Tourism Administration, Bangkok OfficeWebsite: https://www.taiwantourism.org/th/Facebook: https://www.facebook.com/itstimefortaiwanth/YouTube: https://www.youtube.com/@TAD.Taiwan