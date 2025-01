”หลิง-ออม” ขึ้นแท่น New Face of Smooth E ชวนดูแลผิวหน้าสวยสุขภาพดีแบบ “อ่อนโยน…มีประสิทธิภาพเห็นผล”

สร้างปรากฎการณ์ฟินห้างแตกอีกครั้ง! เมื่อ หลิง-ออม ปรากฎตัวในฐานะ นิว เฟซ ออฟ สมูทอี ชวนคนรุ่นใหม่มาดูแลผิวหน้าบอบบางสวยสุขภาพดีครบวงจรใน 3 สเต็ปง่าย ๆ ล้าง บำรุง และปกป้องกับ สมูทอี ภายใต้คอนเซ็ปท์ “อ่อนโยน…มีประสิทธิภาพเห็นผล” กับสมูทอี พร้อมเผยโฉมกลุ่มผลิตภัณฑ์เวชสำอางเพื่อการดูแลผิวที่สวยสุขภาพดี และเปิดตัวนวัตกรรมตัวแรก สมูทอี ซัน แอสตาแซนธิน กันแดดเจนใหม่ที่ผสานคุณค่าจากแอสตาแซนธินครั้งแรกในเมืองไทย ในงาน “Meet New Face of Smooth E” ที่ได้รับการเนรมิตขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ที่พาเหรด สแควร์ ศูนย์การค้าวัน แบงค็อกเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นห้างเมื่อ หลิง-ออม ได้มาพูดคุยและทดลองผลิตภัณฑ์แบบใกล้ชิดกัน ตัวติดกัน และเสียงกรี๊ดดังขึ้นอีกในช่วงมินิเกม ที่ หลิง-ออม ทั้งต้องประสานสายตาและหน้าใกล้กันจนเกือบจะชิด งานนี้ดับเบิ้ลทั้งความสนุกและอัดแน่นความฟิน ให้กับแฟนๆ และลูกค้าสมูทอี ไปทั่วทั้งงาน"หลิงหลิง ศิริลักษณ์" กล่าวว่า “ดีใจมากค่ะที่ให้เราสองคนมาเป็น New Face of Smooth E ในครั้งนี้สมูทอีเป็นแบรนด์ที่หลิงหลิงใช้อยู่แล้ว บางทีถ่ายละครกลางแดด เจอมลพิษฝุ่นควัน ก็ทำให้ผิวแพ้ง่าย เพราะผิวบอบบางต้องการการดูแลที่เหมาะสม หลิงหลิงแนะนำสเต็ปแรกง่ายๆ เริ่มต้นด้วยการล้างใบหน้าให้สะอาดหมดจด อย่าง สมูท อี นัน ไอออนนิก โฟม นิวเจน โฟมล้างหน้าสูตรไม่มีฟองใหม่ แต่มีส่วนผสมที่ได้รับการพิสูจน์โดยผู้เชี่ยวชาญแล้วว่า ช่วยลดริ้วรอย เพิ่มความกระจ่างใส และคุมมันได้ดี ใช้แล้วหน้าสะอาดมากนะทุกคน ได้ประสบการณ์ฟินๆ ของโฟมไม่มีฟอง หลิงหลิงใช้แล้ว อ่อนโยนและเห็นผลจริงๆ จะวางจำหน่ายเดือนมีนาคมเป็นต้นไป อยากให้ทุกคนไปลองกัน”"ออม กรณ์นภัส" กล่าวว่า “ออมมีผิวบอบบาง แต่ก็อยากใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและอ่อนโยนกับใบหน้า หลังจากล้างหน้ากับพี่ ก็มาต่อสเต็ปที่สองกับออมด้วยการบำรุงหน้าด้วยสมูทอี คลินิกคัล เซรั่ม “อ่อนโยน…มีประสิทธิภาพเห็นผล” กับ 4 สูตร ได้แก่ สูตรลดรอยสิว สูตรผิวกระจ่างใส สูตรลดริ้วรอย และสูตรเพิ่มความชุ่มชื้น ติดตามซื้อกันได้ในเดือนมีนาคมเป็นต้นไป และที่ขาดไม่ได้คือ สเต็ปที่สาม ปกป้องผิวหน้าด้วย สมูทอี ซัน แอสตาแซนธิน เซรั่ม มันสำคัญมากนะทุกคนต้องทากันแดดทุกวัน อย่างตัวนี้ เป็นนวัตกรรมเซรั่มกันแดดเจนใหม่ ช่วยล็อคหน้าเด็ก เพราะมีส่วนผสมของแอสตาแซนธิน สารสกัดจากสาหร่ายสีแดง ครั้งแรกในไทย นอกจากจะช่วยกันแดดแล้ว ยังช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ อยากให้ทุกคนมาลองใช้สมูทอีทุกตัวทั้ง 3 สเต็ป ล้าง บำรุง ปกป้อง เพื่อผิวหน้าสวยสุขภาพดีเหมือนหลิง-ออมกันนะคะ”ส่งท้ายงานนี้ กับ ‘หลิง-ออม’ ด้วยกิจกรรมสุดพิเศษกับเหล่า 50 ผู้โชคดี ที่จะได้รับของสุดเอ็กซ์คลูซีฟพร้อมลายเซนต์ และปิดท้ายค่ำคืน ด้วยการ We-fie ร่วมกับแฟนๆ เพื่อเก็บโมเมนต์พิเศษที่น่าประทับใจให้กับทุกคนภายในในงาน ท่ามกลางบรรยากาศแสนอบอุ่น