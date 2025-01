ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น: 5 ลูกคนดังกับการพิสูจน์ตัวเองในวงการบันเทิงว่าไม่ได้เป็นแค่ "เด็กเส้น"

จากลิลี่ โรส เดปป์ บรูคลิน เบ็คแฮม ถึง ลิลี่ คอลลินส์ ลูกหลานของคนดังเหล่านี้ได้กลายเป็นดาราที่ประสบความสำเร็จในวงการบันเทิง โดยไม่เพียงแต่พยายามสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองเท่านั้น แต่ยังต้องแบกรับความคาดหวังจากสังคมว่าได้รับประโยชน์จากความโด่งดังของพ่อแม่"เด็กเส้น" หรือ "Nepo Baby" คือคำที่มักใช้เรียกพวกเขา ซึ่งสะท้อนทั้งข้อได้เปรียบและความท้าทายของการมีชื่อเสียงติดตัวมาตั้งแต่เกิด เป็นดาบสองคมที่ช่วยเปิดโอกาส แต่ก็อาจทำให้ถูกปรามาสว่าไม่มีความสามารถของตัวเองอย่างไรก็ตาม มีดาราลูกคนดังหลายคนที่พิสูจน์ตัวเองจนก้าวพ้นเงาของพ่อแม่ และสร้างผลงานที่ทำให้โลกยอมรับลูกสาวของนักแสดงฮอลลีวูดยุคทองที่พยายามพิสูจน์ตัวเองในวงการบันเทิง แม้จะไม่ได้ใช้นามสกุลของแม่ เธอสร้างชื่อเสียงจากบทในซีรีส์ The Leftovers และผลงานภาพยนตร์ล่าสุดอย่าง Poor Things มาร์กาเร็ตเปิดใจว่าแรงบันดาลใจที่ได้รับจากความสำเร็จของแม่ช่วยทำให้เธอกล้าฝันใหญ่ พร้อมยอมรับว่าความเชื่อมโยงในวงการก็มีส่วนช่วยเส้นทางอาชีพล่าสุด มาร์กาเร็ต ควอลลีย์ ก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กับผลงาน The Substance ซึ่งกลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำให้เธอเป็นที่จับตามองในฐานะหนึ่งในดาวรุ่งพุ่งแรงของฮอลลีวูด ความสามารถอันโดดเด่นของเธอในบทบาทนี้ทำให้คนส่วนใหญ่มองเห็นตัวตนและศักยภาพของเธออย่างแท้จริง จนแทบลืมไปว่าเธอคือลูกสาวของนักแสดงระดับตำนานแห่งยุคลูกสาวของนักแสดงชื่อดัง จอห์นนี เดปป์ ที่ประสบความสำเร็จในฐานะนักแสดงและนางแบบ เธอใช้ความโด่งดังของนามสกุลพ่อต่อยอด พร้อมกับพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานภาพยนตร์หลายเรื่อง โดยเฉพาะในปีนี้กับบทบาทในหนังสยองขวัญ Nosferatu ที่ได้รับคำวิจารณ์ยอดเยี่ยมแห่งปีนักแสดงสาววัย 19 ปีที่มีหน้าตาเหมือนแม่ของเธอราวกับฝาแฝด แม้ว่าแม่ของเธอจะเป็นดาราชื่อดัง แต่แฟนซีรีส์ The Last of Us หลายคนอาจไม่รู้ว่าเธอคือใครเมื่อครั้งรับบทลูกสาวของเปโดร ปาสคาลในซีรีส์ดังของ HBO เธอเปิดตัวในวงการภาพยนตร์เมื่ออายุเพียง 11 ปี ด้วยบทมิลลี่ ฟาร์ริเออร์ในภาพยนตร์ Dumbo ของดิสนีย์ กำกับโดยทิม เบอร์ตัน และในปีนี้เธอได้รับรางวัล Breakthrough Performance Award จากเทศกาลหนังซันแดนซ์ในบทนำจากภาพยนตร์ Suncoast นิโคเล่าว่าการเติบโตในกองถ่ายช่วยเปิดโลกให้เธอตั้งแต่เด็ก โดยบอกว่า "มันแค่เป็นงานของพ่อแม่ ไม่ใช่อะไรที่ฟุ่มเฟือยหรือวิเศษวิโสสำหรับฉัน"ลูกสาวของซูเปอร์โมเดลระดับตำนานแห่งยุค 90 ที่ไม่เพียงแต่สืบทอดความงามจากแม่ แต่ยังนำพรสวรรค์นั้นมาต่อยอดสู่วงการแฟชั่นและการแสดง ไคอาเริ่มต้นเส้นทางนางแบบตั้งแต่อายุเพียง 10 ปี ด้วยการร่วมงานกับ Young Versace และต่อยอดด้วยการเป็นนางแบบให้แบรนด์ระดับโลกอย่าง Vogue และ Marc Jacobs ไม่เพียงแค่นั้น เธอยังก้าวเข้าสู่การแสดงในภาพยนตร์อย่าง Babylon และ Bottomsเธอเปิดเผยว่า "ฉันไม่ปฏิเสธว่าตัวเองมีสิทธิพิเศษ เพราะการมีคนให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่ดีเป็นสิ่งที่ฉันโชคดีมาก" นอกจากนี้ ไคอายังเป็นที่จับตามองจากความสัมพันธ์กับนักแสดงดัง ออสติน บัตเลอร์ ที่คบกันตั้งแต่ปี 2022นักแสดงสาววัย 25 ปี ผู้สืบทอดสายเลือดความสามารถจากพ่อและแม่ระดับซูเปอร์สตาร์ แม้ว่าหลายคนอาจรู้จักเธอจากบทบาทโรบิน บัคลีย์ในซีรีส์ยอดฮิต Stranger Things แต่เส้นทางในวงการของเธอเริ่มต้นด้วยการรับบทในภาพยนตร์ดัง Once Upon a Time in Hollywood ของเควนติน ทารันติโน ที่เธอยอมรับว่ามีผลมาจากชื่อเสียงของครอบครัวมายาไม่ปฏิเสธว่าการมีพ่อแม่คนดังช่วยเปิดประตูโอกาส แต่เธอก็พยายามพิสูจน์ตัวเองในฐานะนักแสดงด้วยบทบาทในภาพยนตร์และซีรีส์ต่าง ๆ เช่น Maestro และ Little Women โดยเธอกล่าวอย่างจริงใจว่า "ความสัมพันธ์ที่ซื่อตรงและดีระหว่างฉันกับพ่อแม่สำคัญกว่าสิ่งที่คนอื่นพูดถึง"