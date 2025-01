เปิดบ้าน “น้องเนย” ต้อนรับมัมหมี-พ่อหมี เริ่ม 25 มกราคมนี้เป็นต้นไป ที่ ชั้น 5 สยามพารากอน

หลังตกด้อมจนมีมัมหมีพ่อหมีและแฟนคลับทั้งในประเทศและต่างประเทศ “น้องเนย” พร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกคนเข้าสู่“BUTTERY WORLD PRESENTED BY 7-11” โลกของน้องเนยโลกที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของเด็กหญิงตัวน้อยผู้คอยฮีลใจ มอบรอยยิ้ม ส่งต่อความสุขแก่ทุกคน และด้วยพลังวิเศษเหล่านี้ทำให้ภายในบ้านหลังนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยมวลความสุขซึ่งซุกซ่อนอยู่ทุกมุมของบ้านนายเกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากแบรนด์ BUTTERBEAR เปิดตัวน้องเนย จนเป็นขวัญใจมหาชน ที่คอยฮีลใจให้มัมหมี พ่อหมีทุกครั้งที่ได้พบเจอ ครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่าง BUTTERBEAR และ อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จับมือกันเนรมิตบ้านน้องเนยใจกลางเมือง ที่สยามพารากอน ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งที่อยู่ในใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เพื่อส่งต่อและเติมเต็มความสุขแบบแอดวานซ์ ให้มารู้จักไลฟ์สไตล์ที่น่ารักของยัยหนูมากขึ้นผ่านคอนเซ็ปต์บ้าน “A Magical Journey to Our Buttery World”การเปิดบ้านครั้งนี้ น้องเนยพร้อมร่ายมนต์ความสุขและเตรียมกิจกรรมสุด exclusive ในแต่ละเดือนเพื่อมอบให้มัมหมี พ่อหมี และยกทัพสินค้าคอลเลคชั่นพิเศษที่มีขายในบ้านนี้เท่านั้น!ภายในบ้านมีทั้ง 7 ห้อง และ 1 สวนดอกไม้ ที่รอให้ทุกคนได้รู้จักตัวตนที่น่ารักของยัยหนูห้องแห่งมิตรภาพห้องซึ่งเต็มไปด้วยมิตรภาพของน้องเนย กับ HIPPIEHIPPO BIANCABEAR และ SUNDAEBIRD แก๊งเพื่อนซี๋ที่ไม่เคยทิ้งกันและกิจกรรมสุดโปรด ก็คือ การซ้อมเต้น เพื่อเตรียมเดบิวต์เป็นไอดอลสาวเท้าไฟสุดซ่าห้องแห่งความสุขนอกจากจะทำพี่เลี้ยงปวดหัวกับการบ้านแช่แข็งแล้ว ยังชอบทำให้พี่ๆ ตกใจกลางดึก เพราะน้องเนยชอบย่องลงมาแอบกินป็อกโกแลตในตู้เย็นเป็นประจำทุกคืน ห้องนี้ยังเป็นอีกห้องที่ยัยหนูจะมาร่ายคาถาสเน่ห์ปลายจวักสร้างสรรค์เมนูขนมสุดแสนอร่อยด้วยพลังวิเศษห้องแห่งความทรงจำความทรงจำถูกรังสรรค์ขึ้นที่ห้องนี้ สถานที่รวบรวมของวิเศษของน้องเนย ทั้งของเล่น เครื่องประดับ สารพัดของกุ๊กกิ๊ก ที่น้องเนยเตรียมเอามาอวดเหล่ามัมหมี พ่อหมีทุกคน เพื่อเก็บความทรงจำของน้องเนยกลับไปพร้อมรอยยิ้มและพลัง แค่หยิบของวิเศษของยัยหนูขึ้นมา ความทรงจำที่ดีก็หวนคืนกลับมาและทำให้อมยิ้มทุกครั้งสวนดอกไม้ของยัยหนูสวนดอกไม้ยักษ์ที่ผลิบานเป็นหน้าน้องเนย พร้อมต้อนรับและแจกความสดใสส่งต่อความเบิกบานให้มัมหมี พ่อหมีห้องจดชื่อเพราะยัยหนูตัวแสบไม่ชอบทำการบ้านเลยแผนว่าจะให้มัมหมี พ่อหมีช่วยทำการบ้านและส่งการบ้านกับ TEACHER MAY บนกระดานวิเศษให้ แต่! ยัยน้องยังชอบซ่อนขนมและของวิเศษ พี่เลี้ยงคนเก่งก็จับได้ทุกรอบเลย น้องเนยเลยต้องจดชื่อพี่ๆไว้ลงสมุดจดชื่อยักษ์ซะเลยห้องแห่งความฝันยัยน้องอยากชวนมัมหมี พ่อหมี มานอนตีพุงและมาแอบพี่เลี้ยงกินขนมก่อนนอนเป็นเพื่อน ยัยหนูมักจะฝันว่าไปท่องอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยขนมหวาน น้องเนยอยากให้มัมหมี พ่อหมี มาร่วมท่องโลกแห่งความฝันไปพร้อมกับน้องเนย เพราะในความฝันยัยหนูออกตามล่าหาป็อกโกแลตยักษ์ทุกวันเลยค่ะห้องสวยสุดในปฐพีเคล็ดลับความสวยน่ารักตามวิถี Beauty Blogger เริ่มต้นที่ห้องนี้ห้องสวยสุดในปฐพี ห้องที่อัดแน่นไปด้วยเสื้อผ้า เครื่องประดับเครื่องสำอางค์ มัมหมี พ่อหมี สามารถเก็บภาพจาก Photo booth พร้อมกับน้องเนย และหากมัมหมี หรือพ่อหมีคนไหนอยากซัพพอร์ต Beauty Blogger มือใหม่ ก็สามารถฝากกิ๊ฟไว้ให้น้องเนยได้ใช้ในการเสริมสวยได้เช่นกันห้องแห่งความฟินหลังจากแจกความสดใส ส่งรอยยิ้ม และมอบความสุขให้กับมัมหมี พ่อหมี และเล่นซุกซนมาทั้งวัน กิจกรรมที่เติมพลังให้ยัยหนูคือการแช่ตัวในอ่างอาบน้ำที่เต็มไปด้วยอาณาจักรฟองสบู่แสนนุ่มนวล และไอเท็มสุดโปรดของน้องเนยคือ ทิชชู่ scott ที่มอบสัมผัสนุ่มเหมือนปุยนุ่นที่ไม่อาจปล่อยมือได้ เปลี่ยนห้องน้ำที่แสนธรรมดาให้เป็น "World of Softness"พิเศษ ! สำหรับมัมหมี พ่อหมี ตัวจริง เฉพาะวันที่ 24 มกราคมนี้เท่านั้นน้องเนยเปิดบ้านให้มัมหมี พ่อหมีได้เข้าชมบ้านน้องเนยเป็นกลุ่มแรก ในวันที่ 24 มกราคมนี้ PREMIER PACKAGE โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้ประเภทที่ 1 Meet & Greet Package ราคา 1,500 บาท ได้รับบัตรเข้าชมบ้านน้องเนย + ถ่ายรูปกับน้องเนยแบบ 1:1 + รับ Official Poster + Poster พร้อมลายสแตมป์น้องเนย + Photo card + สินค้าที่ระลึกจำนวน 1 ชิ้น เฉพาะรอบเวลา 13.15 - 15.15 และ 15.15 - 17.15 น. จำกัดจำนวน 60 คน/รอบเท่านั้น ใช้เวลาต่อรอบ 2 ชม. คือ เดินชมบ้าน และ Meet & Greet กับน้องเนยประเภทที่ 2 Merchandise Package ราคา 750 บาทเปิดทั้งหมด 4 รอบดังนี้ 17.15/ 18.15 น./ 19.15 น../ 20.15 - 21.00 น. (45 นาที) โดยจะได้บัตรเข้าชมบ้านน้องเนย + Official Poster + Poster พร้อมลายสแตมป์น้องเนย + Photo card +สินค้าที่ระลึกจำนวน 1 ชิ้นเปิดบ้านน้องเนยอย่างเป็นทางการ วันที่ 25 มกราคมนี้เป็นต้นไปราคาบัตรเข้าชมบ้านน้องเนยทั่วไป มี 2 ประเภทดังนี้ประเภทที่ 1 Admission Ticket ได้รับเฉพาะบัตรเข้าชมบ้านน้องเนยเท่านั้น โดยบัตรผู้ใหญ่ ราคา 499 บาท และ บัตรเด็กราคา350 บาท (เด็กที่มีความสูงระหว่าง 91-120 เซนติเมตร) และเข้าฟรีสำหรับเด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 90 เซนติเมตรประเภทที่ 2 Merchandise Package ราคา 750 บาท ได้รับบัตรเข้าชมบ้านน้องเนย พร้อมสินค้าที่ระลึกคอลเลกชันพิเศษที่ไม่มีขายที่ไหน จำนวน 2 ชิ้นเตรียมรับความรักแบบจัดเต็มจากน้องเนยพิเศษในเดือนแห่งความรักที่น้องเนยจะมามอบความรักแก่มัมหมีพ่อหมี กับ บัตร Meet & Greet Package ราคา 1,500 บาทต่อท่านในเดือนกุมภาพันธ์นี้ วันที่ 1 และวันที่ 23 จำกัดจำนวน 60 คน/รอบเท่านั้น มัมหมี หรือพ่อหมีที่ซื้อบัตรประเภทนี้ จะได้ Meet & Greet น้องเนย พร้อมสิทธิ์ถ่ายภาพแบบ 1:1 รวมถึงได้ Photo card และสินค้าคอลเลกกชันพิเศษจำนวน 1 ชิ้นสินค้าที่ระลึกพิเศษเฉพาะใน Buttery worldความพิเศษยังไม่สิ้นสุด กับสินค้าที่ระลึกมากมาย ออกแบบใหม่ให้เหล่ามัมหมี พ่อหมี ได้เก็บไว้เป็นคอลเลกชันพิเศษแห่งความทรงจำในบ้านน้องเนย เฉพาะสำหรับผู้ที่ซื้อบัตรเข้าชมบ้านน้องเนยเท่านั้น โดยจำกัดสิทธิ์ซื้อได้ 5 ชิ้นต่อท่านน้องเนยรอมัมหมีและพ่อหมีมาร่วมกันค้นหาพลังวิเศษ เติมรอยยิ้ม พลังความสุขและใช้เวลาร่วมกันที่ BUTTERY WORLD เริ่ม25 มกราคมนี้ เป็นต้นไป ณ ชั้น 5 สยามพารากอน มัมหมีและพ่อหมี ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ www.icvticket.com ติดตามกิจกรรมและสินค้าคอลเลคชั่นพิเศษได้ที่ Facebook Butterbear.th และFacebook House of illumination