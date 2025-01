PEA จัดทำซีรีส์ “สบายซีรีส์” ต่อยอดแคมเปญ "PEA SABUY SERVICE สบายทุกเรื่องไฟฟ้า" มุ่งประโยชน์ด้านการสื่อสาร สร้างความเข้าใจและเข้าถึงประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น

หลังจากที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้เปิดตัวแคมเปญ "PEA SABUY SERVICE สบายทุกเรื่องไฟฟ้า" กับการให้บริการทางแพลทฟอร์มดิจิทัลเพื่อตอบโจทย์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสะดวกสบายมากขึ้น ไปเมื่อปลายปี 2564 ที่ผ่านมา ก็ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม ดังนั้นเพื่อเป็นสานต่อแคมเปญนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทางPEA จึงได้จัดทำ ซีรีส์ชุด “สบายซีรีส์” ตอน “อาม่า HAPPY อาตี๋ HAVE FUN” ขึ้นเพื่อมุ่งหวังประโยชน์ในการสื่อสารถึงการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายใต้แคมเปญ "PEA SABUY SERVICE สบายทุกเรื่องไฟฟ้า" ให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ ได้ รับรู้ เข้าใจ และเข้าถึง ถึงการบริการต่างๆที่สะดวกสบายจาก PEA ได้ดียิ่งขึ้น โดยใช้ซีรีส์นี้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกคนสำหรับที่มาของการผลิตซีรีส์ชุดนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ว่า นอกจากบริการที่ทันสมัยผ่านแพลทฟอร์มดิจิทัลของ PEA ภายในแคมเปญ PEA SABUY SERVICE สบายทุกเรื่องไฟฟ้า ที่ทาง PEA ได้พัฒนาอย่างเต็มที่และต่อเนื่องเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกท่านแล้ว ในเรื่องการสื่อสารก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้ เพราะสิ่งสำคัญที่จะทำให้แคมเปญประสบความสำเร็จได้นั้นต้องทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกท่าน เข้าใจ และเข้าถึง ทุกบริการของเราอย่างถ่องแท้ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกสบายอย่างแท้จริงตามวัตถุประสงค์ที่ทาง PEA ตั้งไว้ ดังนั้นการผลิตซีรีส์ชุดนี้ PEA จึงตั้งใจให้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับประชาชน เพื่อให้เข้าใจทุกบริการภายใต้แคมเปญนี้ได้อย่างง่ายดาย สามารถเข้าถึงและเห็นภาพได้ผ่านการดำเนินเรื่องราว และการดำเนินชีวิตของตัวละครที่มาพร้อมความสนุกสนานในแต่ละตอน ทาง PEA จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าซีรีส์ชุดนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกท่านได้เข้าถึงและสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโดยซีรีส์ชุดนี้ นำเสนอเรื่องราวของครอบครัวคนจีนที่มีชีวิตที่ผูกพันกับการใช้ไฟฟ้าและอยากเพิ่มความสะดวกสบายให้กับชีวิต โดยแต่ละตอนจะเป็นการดำเนินเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับ 5 บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้แก่ PEA Smart Plus , Watt D Point , e-Bill , e-Service และ LINE PEA Thailand ซึ่งแบ่งเรื่องราวออกเป็น 6 ตอน ดังนี้1. แอปพลิเคชั่น PEA Smart Plus จัดให้ง่าย ได้ทุกเรื่อง2. บริการขอติดตั้งโซล่าเซลล์ ผ่าน PEA e-Service โดยเข้าเว็บไซด์ www.pea.co.th3. บริการ แจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าง่าย ๆ ผ่านทาง Line@ PEATHAILAND ของแท้ต้องมีโล่เขียวเท่านั้น4. บริการ PEA e-Bill เปลี่ยนใบแจ้งค่าไฟฟ้าแบบกระดาษเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน SMS และ E-mail5. Watt-D Point เป็นคะแนนสะสม สามารถแลกคะแนน เป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าในเดือนถัดไป หรือใช้คะแนน Watt-D Point แลกเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆและตอนที่ 6 เป็นการสรุปเรื่องราวที่รวมทุกบริการไว้ในตอนนี้ ที่จะทำให้เข้าใจถึงรายละเอียดการให้บริการของซูเปอร์แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus โดยสมบูรณ์สามารถติดตามชมซีรีส์ “สบายซีรีส์” ตอน “อาม่า HAPPY อาตี๋ HAVE FUN” ได้แล้ววันนี้ทางช่องทางออนไลน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้แก่ Facebook : PEA Brand (ลิ้งค์ https://www.facebook.com/share/v/18FTZrA1fL/ )และ Youtube : PEABrand (ลิ้งค์ https://youtu.be/2NTyshlBfKA?si=oT5AWVJBOLF0EgTn )