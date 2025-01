2 ศิลปินอินดี้ต่างขั้ว ชวนล่องลอยจากกรุงเทพฯ ถึงโตเกียวกับคอนเสิร์ต “Live Nation Tero presents LANDOKMAI x kanekoayano” กรุงเทพฯ – 15 มี.ค. สเฟียร์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ โตเกียว – 20 มี.ค. 68 เดอะ การ์เด้น ฮอลล์

LANDOKMAI ดูโอ้มาแรงแห่งยุค เจ้าของแนวเพลงดรีมป็อปที่มีเสียงร้องหวานใสฟังสบายของ “อูปิม ลานดอกไม้ ศรีป่าซาง” กับเสียงกีต้าร์โปร่งชวนฝันของ “แอนท์ มนัสนันท์ กิ่งเกษม” เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว LANDOKMAI เปิดตัวในฐานะศิลปินภายใต้สังกัดค่ายเพลง ‘What The Duck’ ในปี2563 มีผลงานเพลงติดหูในช่วงแรกอย่าง ‘Please Be True’, ‘Tsuki’ (พระจันทร์) และ ‘ด้วยใจยินดี’ซึ่งมียอดฟังบนยูทูบมากกว่า 3 ล้านครั้ง กระทั่งในปี 2566 LANDOKMAI ปล่อยอัลบั้มเต็มชุดที่ 2“All my purple feelings” โดยมีเพลงฮิตอย่าง“เพลงรักเพลงแรก” ที่กวาดยอดวิวบนยูทูปไปมากกว่า 30 ล้านครั้ง นอกจากนั้นยังมีเพลง “ยอม”ที่สร้างปรากฎการณ์ฟีเวอร์ทั้งโลกออนไลน์ รวมถึงปี 2567 การันตีความมาแรงมากที่สุด ด้วยคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบครั้งแรก “ฤดูฝันConcert” ที่กระตอบรับจากแฟน ๆ ล้นหลาม ทำให้บัตรชมการแสดงกว่า 4,000 ที่นั่งโซลเอาท์ทั้ง 2 รอบการแสดง“kanekoayano” อินดี้ร็อคแบนด์จากแดนปลาดิบ นำโดย ‘Kaneko Ayano’ นักร้อง-นักแต่งเพลงเจ้าของเพลง Lucky” และ “I’m not sad (Sabishikunai)และสถิติโซลเอาท์คอนเสิร์ตเดี่ยว 10,000 ที่นั่งเมื่อปี 2564 รวมทั้งเป็นหนึ่งในศิลปินซับเฮดไลน์บนเวทีWHITE STAGE ในเทศกาลดนตรีร็อคที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นอย่าง Fuji Rock Festival 2023 โดยในโชว์พิเศษที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ นอกจากแฟนๆ จะได้ล่องลอยไปกับพลังเสียงของ ‘Kaneko Ayano’ แล้ว ยังร่วมด้วยอีก 3 สมาชิกอย่าง ‘Hirotoshi Hayashi’ (ฮิโรโทชิ ฮายาชิ) - กีต้าร์,‘takuyaiizuka’ (ทาคุยาอิซึกะ) - เบส, ‘Hikari Sakashita’ (ฮิคาริ ซาคาชิตะ) - กลอง ที่พร้อมจะมาปล่อยพลังให้แฟนชาวไทยได้สนุกด้วยกันเป็นครั้งแรก