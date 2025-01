“JO1” เจบอยกรุ๊ปที่กำลังมาแรงพร้อมเวิลด์ทัวร์แรก JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025 'WHEREVER WE ARE' IN BANGKOK 22 ก.พ. นี้ที่ทรู ไอคอน ฮอลล์

JO1 บอยกรุ๊ปจากรายการ ‘Produce 101 Japan’ประกอบไปด้วย ‘Sho’, ‘Ren’, ‘Ruki’, ‘Junki’, ‘Keigo’, ‘Takumi’, ‘Syoya’, ‘Shosei’, ‘Sky’, ‘Shion’ และ ‘Mame’ 11 สมาชิกตัวตึงด้านการเพอร์ฟอร์มที่เดบิวต์ภายใต้สังกัด LAPONE Entertainment เมื่อปี 2563 และยังคงมาแรงทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567หนุ่มๆ JO1 ได้ปล่อยอีพีอัลบั้ม ‘HITCHHIKER’ ซึ่งมาพร้อมไตเติ้ลแทร็ก ‘Love Seeker’ ซึ่งคว้าอันดับ1 บนชาร์ต Billboard Japan Hot100 และ Oricon Japan รวมทั้งมียอดขายอัลบั้มสูงถึง 7 แสนก็อปปี้ภายในสัปดาห์แรก ตามมาด้วย ‘WHERE DO WE GO’ อีกหนึ่งอีพีอัลบั้มที่การันตีความสำเร็จของพวกเขาในปีนี้ โดยส่งไตเติ้ลแทร็กในชื่อเดียวกันอย่าง ‘WHERE DO WE GO’ ทะยานสู่อันดับ 1 บนชาร์ต Billboard Japan Hot100 รวมทั้งยอดขายกว่า 7 แสนก็อปปี้ภายในสัปดาห์แรก เช่นเดียวกับอัลบั้มก่อนหน้า ซึ่งนับเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่เดบิวต์หลังจากคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในไทยอย่าง ”JO1 1ST ASIA TOUR ‘BEYOND THE DARK“ LIMITED EDITION in Bangkok’ สร้างสถิติโซลเอาท์ไปเมื่อปี 2566 ในต้นปีหน้า พวกเขาก็เตรียมกลับมาให้แฟนๆ ชาวไทยหายคิดถึง โดยในเอเชียทัวร์ครั้งที่ 2 นี้ เหล่า JAM ชาวไทยเตรียมพบกับโชว์ใหม่ที่จะมาพร้อมกับในภาพลักษณ์ที่โตขึ้น และเซ็ตลิสต์จาก 2 อัลบั้มล่าสุด ห้ามพลาดกับคอนเสิร์ต JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025 'WHEREVER WE ARE' IN BANGKOK วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ทรู ไอคอน ฮอลล์ บัตรราคาเริ่มต้น 3,000 บาทเปิดจำหน่ายบัตรรอบพรีเซลส์ไลฟ์ เนชั่น เทโร ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2568 (10.00 – 22.00 น.) ทาง livenationtero.co.th เริ่มจำหน่ายบัตรรอบทั่วไป วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2568 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไปทาง thaiticketmajor.com เท่านั้น และจะเปิดจำหน่ายทางเคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2568 เวลา10.00 น. เป็นต้นไปราคาบัตร: 4,500 บาท, 3,500 บาท, 3,000 บาท(บัตรยืนทั้งหมด)#JO1 #JO1DER_SHOW #JO1_WORLD_TOUR #JO1DERSHOW2025WHEREVERWEARE #JO1DERSHOW2025WHEREVERWEAREBKK #JO1BKK2025 #LiveNationTero