“ฮิวจ์ แจ็คแมน” เปิดตัวรักใหม่ควงนางเอกละครเวทีดินเนอร์หวาน หลังต่างฝ่ายต่างหย่าแล้ว

หลังจากที่ ฮิวจ์ แจ็คแมน วัย 56 ปี และ ซัตตัน ฟอสเตอร์ วัย 49 ปี ต่างมีเคมีที่เข้ากันดีเมื่อครั้งแสดงละครบรอดเวย์ร่วมกันเรื่อง The Music Man ก็ทำเอาคนจับตามอง เพราะมีข่าวลือความสัมพันธ์ของทั้งคู่ออกมาอย่่งมากมาย หลังจากได้ร่วมงานกันจนกระทั่งล่าสุดทั้งคู่ได้ควงกันอย่างเปิดเผย เดินจับมือกันขณะออกไปดินเนอร์กันที่ ซานตา โมนิกา แคลิฟอร์เนีย พร้อมกับพูดคุยยิ้มหัวเราะกันอย่างมีความสุขย้อนกลับไปเมื่อปี 2023 ทั้งคู่ต่างก็ต้องเผชิญกับปัญหาชีวิตคู่ของตนเอง เมื่อ ฮิวจ์ แจ็คแมน กับภรรยา เดบอร์รา ลี เฟอร์เนส วัย 69 ปี ที่แต่งงานกันมานานเกือบ 30 ปี ได้ประกาศแยกทางกันในเดือน ก.ย. 2023 ขณะเดียวกันทาง ซัตตัน ฟอสเตอร์ ก็ได้หย่าขาดกับ เท็ด กริฟฟิน สามีที่แต่งงานกันมานานนับ 10 ปี โดยหย่าขาดกันเมื่อเดือน ต.ค. 2024 โดยมีระยะห่างจากคู่ของ ฮิวจ์ แจ็คแมน เกือบ 1 ปีหลังข่าวการหย่าร้างของ ซัตตัน ฟอสเตอร์ ทั้งสื่อและแฟนๆต่างจับตามองความสัมพันธ์ของเธอกับ ฮิวจ์ แจ็คแมน กันอย่างมากมาย เพราะเมื่อครั้งร่วมงานกันในละครบรอดเวย์ The Music Man เมื่อปี 2022 ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มแสดงออกให้เห็นเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงบทสัมภาษณ์ที่ต่างพูดถึงกันอย่างสุดหวานจนกลายเป็นโมเมนต์ที่ถูกจับตามองมาตลอดในตอนนั้น ฮิวจ์ แจ็คแมน และ ซัตตัน ฟอสเตอร์ ร่วมงานกันใน The Music Man รับบทเป็น มาเรียน และ ฮาโรลด์ ซึ่งเธอได้พูดถึงเขาว่า“เขาขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่ทำงานหนักยอดเยี่ยมไร้ทึ่ติ ใจดีและ ใจกว้างอย่างไม่น่าเชื่อ และทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องจริง ตอนนี้เขากลายเป็นหนึ่งในเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันแล้ว ซึ่งถือเป็นเรื่องน่าประหลาดใจ เพราะปกติแล้วเรามักจะคิดว่า 'หวังว่าเราจะเข้ากันได้นะ' แต่เราเพิ่งไปฉลองวันหยุด (วันทหารผ่านศึก) กับครอบครัวของเรา การได้พบปะเพื่อนใหม่หลังจากอายุ 40 ปีมันสนุกจริงๆ“เธอยังได้พูดถึงเคมีบนเวทีขณะแสดงด้วยกัน ซึ่งบางครั้งผู้ชมก็ดูเหมือนจะสับสนเมื่อเห็นเหมือนตัวละครแสดงความรักต่อกันจริงๆ“สิ่งหนึ่งที่ผู้กำกับของเราพูดไว้ตั้งแต่ต้นคือ เมื่อคุณดูตัวละครสองตัวตกหลุมรักกัน คุณจะมองหาช่วงเวลาที่พวกเขาทำให้ต่างฝ่ายต่างยิ้มออกมา มันจึงเกิดขึ้นจากสิ่งนั้น และเป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและแตกต่างกันไปในทุกคืน มันเหมือนกับว่าเป็นเรื่องราวของฮาโรลด์ กับแมเรียน หรือ ฮิวจ์ กับ ซัตตัน กันแน่?“ขณะเดียวกัน ฮิวจ์ ก็เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความชื่นชมที่เขามีต่อ ซัตตัน และผลงานของเธอมาอย่างยาวนานเขากล่าวชื่นชมเธอกับ เซธ เมเยอร์ส ระหว่างที่ทั้งคู่ไปออกรายการร่วมกันใน Late Night เมื่อปี 2022 ว่า “ผมเคยเห็นเธอแสดง Thoroughly Modern Millie ตอนที่คุณอายุประมาณ 4 ขวบ ผมดูทุกผลงานของเธอมันน่าทึ่งมาก”เรียกได้ว่าการเปิดตัวรักใหม่ของ ฮิวจ์ แจ็คแมน ทำเอาหลายๆคนที่เคยอิจฉา เดบอร์รา ลี ถึงความคลั่งรักของ ฮิวจ์ ที่มีต่อเธอ ต้องใจสลายไปตามๆกัน เพราะเมื่อครั้งที่ทั้งคู่ยังรักกันดี ฮิวจ์ แจ็คแมน เคยขึ้นแท่นเป็นสามีแห่งชาติ เพราะคลั่งรักภรรยาหนักมาก และมักจะแสดงออกถึงความรักที่เขามีต่อภรรยา ทั้งการเคารพ ให้เกียรติ และแสดงออกทางภาษากายที่มักจะโอบกอดและคอยหอมแก้มหรือจูบเธออย่างรักใคร่อยู่เสมอส่วตทางด้าน เดบอร์รา-ลี ที่กลับมาโสดอีกครั้งในวัย 69 ปี ได้อัปเดตเกี่ยวกับชีวิตของเธอเมื่อเดือน พ.ค.ในฐานะผู้หญิงโสดที่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยบอกกับนิตยสาร People ว่าตอนนี้เธอสตรองมากแค่ไหน “[ฉันได้เรียนรู้ว่า] ฉันเข้มแข็งและอดทน และนั่นทำให้ฉัน—เราทุกคนต่างก็มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง”