Absolute Cycle ฉลองครบรอบ 8 ปี สร้างปรากฏการณ์ใหม่ตอกย้ำความเป็นผู้นำ Rhythm Cycling Relaunch 'Absolute Cycle: The New Era' คว้า Akin Akman - Celebrity Coach ระดับโลก มอบประสบการณ์ปั่นใจกลางเมืองกับเหล่าอินฟลูนักปั่นกว่า 120คน

Absolute Cycle ภายใต้แบรนด์ Absolute Boutique Fitness Studio ผู้นำด้านฟิตเนสและไลฟ์สไตล์ในประเทศไทย และเป็นรายแรกที่นำคลาส Rhythm Cycling เข้ามาในไทย ได้จัดงาน "Absolute Cycle: The New Era x AARMY" เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำต้นแบบในการปั่นจักรยาน Rhythm Cycling อีกครั้ง ด้วยคอนเซ็ปท์ใหม่ล่าสุด Absolute Cycle: The New Era นับเป็นกิจกรรมการปั่นจักรยาน Rhythm Cycling ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี สมกับการเฉลิมฉลองครบรอบ 8 ปี ของ Absolute Cycle Thailand พร้อมมอบประสบการณ์ที่ท้าทายและน่าตื่นเต้นให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ Absolute Cycle ต้องการRelaunch คอนเซปต์ใหม่ Absolute Cycle: The New Era โดยมีAkin Akman จาก AARMY และ Celebrity Coach ชื่อดังในวงการ Rhythm Cycling มาเป็นผู้นำคลาสให้กับนักปั่นที่มาร่วมงานกว่า 120 คน ส่งมอบประสบการณ์ออกกำลังกายสุดพิเศษ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ และ Cycling Community ให้กับนักปั่นทั่วภูมิภาคณ ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ในบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดิน พร้อมชมวิวสวนลุมพินีหรือ Central Park ใจกลางกรุงเทพมหานครAbsolute Cycle: The New Era สะท้อนพันธกิจของ Absolute Cycle ด้วยการนำเสนอ เทรนด์ออกกำลังกายใหม่ โดยใช้ 3 หลักสำคัญ ที่ Absolute Cycle เป็นผู้ออกแบบ นั่นคือRhythm – การปั่นไปตามจังหวะเพลงที่สนุกสนาน สุดเหวี่ยง ได้เบิร์น ได้ปลดปล่อยเต็มที่ Progression - ความท้าทาย ความก้าวหน้า และพัฒนาการ ที่จะข้ามผ่านขีดจำกัดของตัวเอง และ Connection – การสร้างคอมมูนิตี้ และพลังงานบวกให้แก่กัน โดยทั้ง 3 หลักนี้จะสร้างประสบการณ์การออกกำลังกายที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ในระยะยาวและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทุกเจนเนอเรชั่นกิจกรรมครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญของ Absolute Cycle ในการสร้างประสบการณ์ฟิตเนสที่แตกต่าง ไม่เหมือนใคร ยกระดับวงการฟิตเนส ตอกย้ำความเป็นผู้นำคลาสจักรยาน Rhythm Cycling ผ่านการคอลแล็บกับ Akin Akman เจ้าของฟิตเนสสตูดิโอยอดฮิต AARMY Club จากมหานครนิวยอร์ก ภายในงานยังรวมเหล่า Influencer สาย Fitness และเหล่า Celebrities แวดวงคนดัง อาทิ มิกกี้ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร อินฟลูเอนเซอร์สายฟิตเนส และ วีเจ จ๋า ณัฐฐาวีรนุช ทองมี นักแสดงสาวที่มีไลฟ์สไตล์สายสุขภาพ รวมถึง เบเบ้ ธันยชนก ฤทธินาคา อินฟลูตัวมัมแห่งวงการคาร์ดิโอ และที่ขาดไม่ได้เลยคือ พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ Brand Ambassador ของ Absolute Cycle ที่มาร่วมปั่นจักรยานและแสดงความยินดีในการก้าวเข้าสู่ “The New Era” ไปพร้อมกับทุกๆ คน พบกับคลาสจักรยาน Rhythm Cycling ที่พร้อมเปลี่ยนคุณให้ดีขึ้น พัฒนาขึ้น และยังมอบประสบการณ์ที่แตกต่าง ทั้งความสนุกสุดประทับใจในแบบฉบับของ Absolute Cycle ได้แล้ววันนี้