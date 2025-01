“บอส-โนอึล” พาไปพบกับความรักแบบโลกคู่ขนานสุดโรแมนติกกับงาน “The Boy Next World Series First Episode”

Me Mind Y ประเดิมความปังตั้งแต่ต้นปี 2568 ด้วยงานดูตอนแรกก่อนใครของซีรีส์วายแนวรักโรแมนติกแฟนตาซี กับงาน “The Boy Next World Series (คนละกาลเวลา) First Episode” ซึ่งแฟนๆได้ร่วมดู ร่วมฟิน กับซีรีส์ตอนแรกไปพร้อมๆ กับเหล่านักแสดงในโรงภาพยนตร์สยามภาวลัย ศูนย์การค้าสยามพารากอน งานนี้นำมาโดยผู้บริหารคนเก่ง “เมย์ - อรวรรณ วิชญวรรณกุล” ที่ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้จัด เจ้าของบทประพันธ์ ผู้เขียนบทโทรทัศน์ และร่วมกำกับ, พร้อมด้วยผู้กำกับหน้าใหม่ไฟแรง “เจมส์ - ธัญพิสิษฐ์ จิระเดชากุล” และทัพนักแสดงของเรื่องที่เข้ามาร่วมงานนี้กันอย่างคับคั่ง อาทิ บอส - ชัยกมล เสริมส่งวิทยะ และ โนอึล - ณัฐรัชต์ ตังวาย ร่วมด้วย โฟร์ท - คเชนทร์ พิเชฐโสภณ, โดนัท - ศุภวิชญ์ ทองยืน, พลอยปภัส อิสระพงศ์พร, กนกลักษณ์ สินงาม, เฉลิมเดช ธรรมาวุธ และ มณฑล วิเศษสินธุ์เริ่มงานต้นด้วยโชว์เสียงร้องเพราะๆ ของ 2 หนุ่มนักแสดงนำ “บอส ชัยกมล” และ “โนอึล ณัฐรัชต์” ในเพลงประกอบซีรีส์ชื่อเพลง “คนที่คุณก็รู้ว่าใคร” จากนั้นพูดคุยกับ “บอสโนอึล” ถึงการกลับเล่นคู่กันอีกครั้งหลังจากห่างหายไปถึง 2 ปีกว่าๆ พูดถึงบทบาทตัวละครในเรื่อง จากนั้นพิธีกรเชิญอีก 2 หนุ่มนักแสดง “โฟร์ท - คเชนทร์” และ “โดนัท - ศุภวิชญ์” ขึ้นมาร่วมพูดคุยถึงตัวละครที่ได้รับ จากนั้นทั้ง 4 หนุ่มพาแฟนๆ ทุกคนเข้าสู่ช่วงการดูซีรีส์ “The Boy Next World Series” (คนละกาลเวลา) ตอนแรกไปพร้อมๆกัน โดยทุกฉากสร้างเสียงฮือฮาจากแฟนๆ ในโรงภาพยนตร์แบบไม่ขาดสาย ด้วยความหล่อเข้ม คลั่งรักของพี่เซอร์รัส และความน่ารักอ่อนละมุนของน้องพู่กัน ที่เรียกได้ว่าฟินจิ้นกันแบบไม่หยุดพักกับเลยทีเดียว จบจากซีรีส์ #บอสโนอึล ขึ้นโชว์เพลงประกอบซีรีส์ “Parallel” ทำเอาคนดูอินไปตามๆกัน โดยเพลงประกอบของซีรีส์เพลงนี้ถูกรังสรรค์ขึ้นโดยนักร้องนักแต่งเพลงมากความสามารถ “สงกรานต์ รังสรรค์” ที่เรียกได้ว่าเนื้อหาเพลงนั้นบอกเล่าถึงคาแรกเตอร์ได้อยากชัดเจนมาก จบจากโชว์เพลงพิธีกรเชิญเหล่านักแสดง, คุณเมย์ อรวรรณ ผู้จัด และ คุณเจมส์ ธัญพิสิษฐ์ ผู้กำกับ ขึ้นมาเล่าถึงเรื่องราวการทำงานซีรีส์เรื่องนี้ รวมถึงขอบคุณทุกแรงสนับสนุน และ สรุปคร่าวๆ เกี่ยวกับ EP1 ที่เพิ่งได้ดูจบกันไป จากนั้นถ่ายภาพร่วมกันบนเวที ปิดท้ายด้วยกิจกรรม Hi-Bye ถือเป็นการจบงานไปแบบอิ่มสุข และพกรอยยิ้มกลับบ้านไปตามๆกันสามารถติดตามรับชมซีรีส์เรื่อง “The Boy Next World Series” (คนละกาลเวลา) ทุกวันอาทิตย์เวลา 22.45 น. ทางอัมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34 ดูออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT บนแอป #iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของซีรีส์ ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Me Mind Y Official#MeMindY #TheBoyNextSeries #คนละกาลเวลา