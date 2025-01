บรรยากาศสุดฟิน “น้ำตาล-ฟิล์ม” ควงคู่ก๊วนเพื่อน ส่งท้ายซีรีส์ “Pluto นิทาน ดวงดาว ความรัก”

จบลงไปด้วยความประทับใจ กวาดทุกโมเมนต์หวานละมุนใจสุดๆ สำหรับงาน “Pluto Final EP. Fan Meeting” ที่แฟนๆ มารวมตัวกันแน่นโรงภาพยนตร์ จับจองบัตร Sold Out ไปอย่างรวดเร็ว เพื่อดูตอนจบซีรีส์กระแสปัง “Pluto นิทาน ดวงดาว ความรัก” ความรักทำให้เรา โคจรมาเจอกัน จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ที่ได้รับกระแสตอบรับดีอย่างต่อเนื่อง ขึ้นเทรนด์ X “อันดับ 1” และอันดับอื่นๆ ทั้งในไทยและอีกหลายพื้นที่ทั่วโลก ตั้งแต่อีพีแรก ร่วมดูซีรีส์พร้อมกับเหล่านักแสดงทั้ง 9 คน ได้แก่ “น้ำตาล-ทิพนารี วีรวัฒโนดม, ฟิล์ม-รชานันท์ มหาวรรณ์, กระปุก-พลอยนิรา หิรัญทวีศิลป์, ไซซี-รัตท์ริชา ประภากิติ, เอิร์น-ปรียาภัทย์ หล่อสุวรรณศิริ, โต๋-ทินพันธ์ ตันตุ้ย, ไตเติ้ล-กีรติ พวงมาลี, อาร์ม-วีรยุทธ จันทร์สุข, กาย-ศิวกร เลิศชูโชติ” และผู้กำกับฯ “Snap25 Team” ซึ่งก็สาดความสนุก ความฟิน ครบรส ดัน #PlutoSeriesFinalEP ติดเทรนด์ X “อันดับ 1” ประเทศไทย และอีกหลายพื้นที่ทั่วโลก ท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่น ณ ชั้น 6สยามพารากอน โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย Paragon Cineplex เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มกราคม ที่ผ่านมาเริ่มความสุขด้วย Special Show สุด Exclusive จาก 2 นักแสดงสาวสวยมากความสามารถ “น้ำตาล-ฟิล์ม” ควงคู่ร้องเพลงประกอบซีรีส์ “เรื่องเล่าของเจ้าหญิง (A Princess Tale)” ปล่อยโมเมนต์หวานถ่ายทอดความรักที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรค เหมือนเจ้าหญิงในนิยายของตัวแสดง “ไออุ่น” (รับบทโดย น้ำตาล) และ “เม” (รับบทโดย ฟิล์ม) ซึ่งเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ ลั่นโรงภาพยนตร์เลยทีเดียว ต่อด้วยโชว์เดี่ยวของ “น้ำตาล” ที่คว้าไมค์ร้องเพลง “นิยายเรื่องเธอ (Your Story)” และ “ฟิล์ม” โชว์ร้องเพลง “รอนะ (Linger)” ก่อนจะกล่าวทักทายแฟนๆ อย่างเป็นทางการ จากนั้นพิธีกรอารมณ์ดี “ก๊อตจิ-ทัชชกร บุญลัภยานันท์” ก็เชิญเหล่านักแสดง “กระปุก-ไซซี-เอิร์น-โต๋-ไตเติ้ล-อาร์ม-กาย” มาร่วมพูดคุยบนเวทีถึงความรู้สึก ความทุ่มเท และสัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับเบื้องหลังการทำงานในซีรีส์เรื่องนี้แบบเจาะลึก รวมถึงกระแสตอบรับที่ดีจากเหล่าชาวพุงโต (แฟนคลับ) นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งความพิเศษเป็นเซอร์ไพร์สจาก “ฟิล์ม” ที่มอบให้แฟนๆ เป็นของขวัญปีใหม่ นั่นก็คือการเล่นกีต้าร์ครั้งแรกต่อหน้าผู้คนที่ไม่ใช่เล่นในกล้อง สร้างความประทับใจให้แฟนๆ เป็นอย่างมาก และอีกหนึ่งโชว์สุดพิเศษจาก “น้ำตาล-ฟิล์ม” ที่ได้ให้สัญญากับแฟนๆ ไว้ว่า ถ้างาน “Pluto Final EP. Fan Meeting” บัตร Sold Out “น้ำตาล” จะเป่าแคน และ“ฟิล์ม” จะรำไหโชว์ วันนี้ทั้งคู่เลยจัดเต็มโชว์แฟนๆ จนต้องร้องว้าว ถ่ายคลิปกันรัวๆ และตามด้วยการเก็บภาพความประทับใจส่งท้ายร่วมกันกับเหล่านักแสดงทั้ง 9 คน พร้อมด้วย “เติ้ล ตะวัน จารุจินดา”ตัวแทน “Snap25 Team” ก่อนจะไปร่วมดูตอนจบซีรีส์ ลุ้นบทสรุปความสัมพันธ์ของทุกตัวแสดงไปพร้อมกัน และปิดฉากความฟินด้วยโชว์พิเศษจาก 5 สาว “น้ำตาล-ฟิล์ม-กระปุก-ไซซี-เอิร์น” จับไมค์ร้องเพลงประกอบซีรีส์ “พลูโต (Pluto)” เสิร์ฟโมเมนต์สุดละมุนและความซาบซึ้งใจให้แฟนๆ ได้นำกลับบ้านไปแบบเต็มอิ่ม พร้อมกล่าวขอบคุณแฟนๆ ที่คอยซัพพอร์ต คอยดูแล และให้กำลังใจกันอย่างอบอุ่นมาโดยตลอด งานนี้ทำเอาทุกคนน้ำตาซึมเลยทีเดียวติดตามความพิเศษและภาพความประทับใจทั้งหมดของงาน “Pluto Final EP. Fan Meeting” ได้ทาง Facebook / Instagram / X / TikTok / YouTube / Weibo: GMMTV และสามารถรับชมซีรีส์ “Pluto นิทาน ดวงดาว ความรัก” ครบทุกตอน ได้ทาง Viu