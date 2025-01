“ตุ๊ยตุ่ย พุทธชาติ” สุดปังรับปีใหม่ Swiss Lab แรงไม่หยุด พาสกินแคร์น้องใหม่คว้าสองรางวัลนวัตกรรมเวทีใหญ่จากฝรั่งเศสและอังกฤษ

โดยล่าสุดพา Swiss Lab Nature Care Cream ครีมบำรุงผิวหน้าสูตรที่สองของ Swiss Lab คว้ารางวัลเหรียญเงินจากเวทีนวัตกรรมนานาชาติ Prix Eiffel International and Innovation Contest จากประเทศฝรั่งเศสและคว้าเหรียญทองจากงานนวัตกรรมนานาชาติ ITE International Invention and Trade Expo London จากประเทศอังกฤษตุ๊ยตุ่ย พุทธชาติ พิธีกร-นักแสดง ในฐานะเจ้าของผลิตภัณฑ์ Swiss Lab เผยด้วยความตื่นเต้นว่า “รู้สึกดีใจและภูมิใจที่พาสินค้าแบรนด์ Swiss Lab โดยฝีมือของนักวิจัยและพัฒนาสูตรจากประเทศไทยโดยความร่วมมือกับแล็บจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มาคว้ารางวัลจาก 2 เวทีใหญ่ระดับโลกได้สำเร็จ ซึ่งถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์การให้คะแนนด้านนวัตกรรมของทั้ง 2 เวทีจะมีความแตกต่างกันบ้าง แต่เราก็สามารถคว้ามาได้ทั้งเหรียญทองและเหรียญเงิน เป็นบทพิสูจน์ว่าฝีมือของนักวิจัยและพัฒนาของไทยยอดเยี่ยมไม่เป็นรองใครในโลก และก็ต้องขอขอบคุณการสนับสนุนจากแล็บฝั่งสวิส ที่ส่งวัตถุดิบที่เป็น innovation ใหม่ๆ มาให้เราพัฒนาต่อยอด จนกลายเป็นสินค้านวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับทั้งในแง่ของยอดขายและรางวัล โดยในใบประกาศกิตติคุณเหรียญทองของเวทีประเทศอังกฤษยกย่องว่าเราเป็นนวัตกรรมเพื่อการซ่อมแซมและปราการปกป้องผิวที่เป็นเลิศที่สุดจากประเทศไทยโดยใช้สารสกัดที่ทรงคุณค่าจากสวิสในปีนี้ค่ะและขอขอบคุณลูกค้า Swiss Lab ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอด ขอให้ทุกท่านภูมิใจว่าครีมที่เราใช้บำรุงบำรุงผิวหน้าอยู่ทุกคืนเป็นครีมนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับจากเวทีระดับนานาชาติค่ะ”แบรนด์ Swiss Lab เป็นแบรนด์ที่ 2 ต่อจาก Pureplus ของบริษัทเพียวเวราที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในรอบสองปีที่ผ่านมา โดยสร้างปรากฏการณ์ยอดขายอันดับ 1 ในหมวดสกินแคร์ จากแพลตฟอร์ม On line shopping ทั้ง Shopee / Lazada / Line Shopping และ Tiktok มียอดขายรวมมากกว่า 8 ล้านหน่วย และคว้ารางวัลเกียรติยศมาแล้วถึง 14 รางวัลทั่วโลก