ย้อนคำพูด “เสก โลโซ” เชื่อทำกำไรให้แกรมมี่ 2 พันล้าน! ทุกวันนี้ได้เงินทุกเดือน อยากกลับไปทำงานด้วยอีกครั้ง!

กำลังเป็นประเด็นให้พูดถึงอยู่ในตอนนี้ หลังจากที่ภรรยาหรือบุกไปตึกแกรมมี่ เพื่อเคลียร์ปมลิขสิทธิ์เพลงของสามี รวมทั้งได้ไลฟ์สดฉะเดือด ฟาดรวมถึงเหล่าผู้บริหารอีกหลายคน จวกแหลกตัวต้นเรื่องไม่กล้ามา เก็บลูกค้าตนเพลงละแสน 4 แสน ทั้งๆ ที่ค่าตัวตนยังไม่ถึงขนาดนั้นซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูคำพูดของเสกที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ปีที่แล้ว ก่อนจะมีงานคอนเสิร์ตใหญ่ 28 ปี LOSO We Are The Rock And Roll Concert เจ้าตัวเผยว่าอยากกลับไปร่วมงานกับแกรมมี่อีกครั้ง เพราะการมีค่ายใหญ่รองรับ ทำให้การทำงานหลายอย่างง่ายขึ้น“ผมก็อยากทำอัลบั้มใหม่ หวังไว้ คิดอยู่ กำลังคิดอยู่ว่าจะไปออกในช่องทางไหนที่จะเป็นไป เพราะว่าหลังจากที่ออกมาจากแกรมมี่ ผมก็ไม่ได้อยู่กับบริษัทอะไร ทำบริษัทเอง ซึ่งมันก็ค่อนข้างยากเหมือนกัน ผมอยากกลับไปอยู่บริษัทใหญ่ๆ จริงๆ แล้วบริษัทใหญ่เขาจัดการได้ดีกว่าเราล้านเปอร์เซ็น ทุกวันนี้ผมยังได้รับเงินจากแกรมมี่อยู่ทุกเดือน ยังรู้สึกขอบคุณเขามากที่ดูแลกันอยู่ เพลงเก่าๆ ของผม เขาเอาไปทำเป็นไวนิลเป็นอะไรต่างๆ ค้าขายดีมาก ซึ่งแม้ว่าผมไม่ได้ออกอัลบั้มมาร่วม 10 ปีแล้วยังมีความรู้สึกว่าเรายังมีบริษัทใหญ่ที่ดูแลเราอยู่เรื่องการค้าขาย เพราะเพลงที่ผมแต่งเป็นเจ้าของกับแกรมมี่คนละครึ่ง ผมทำเงินให้บริษัทแกรมมี่ 2,000 ล้าน ประมาณนะ บวกลบคูณหารแล้วผมก็รู้สึกว่าทั้งคอนเสิร์ต ทั้งการขาย CD เทปคาสเซ็ตอะไรต่างๆ นานาขายได้เยอะทีเดียว เพราะฉะนั้นเราก็มีความผูกพันกันอยู่ถามว่าผมยังรักแกรมมี่อยู่ไหม ผมยังรักอยู่เสมอ เพราะว่าเขาดูแลผมมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว เกิดมาจากตรงไหนก็รู้สึกเขามีบุญคุณกับเรา ทุกวันนี้ก็รับเงินจากแกรมมี่ทุกเดือน เพราะฉะนั้นถามว่าผมยังอยากกลับไปทำงานกับแกรมมี่ไหม อยากทำงานกับแกรมมี่ อยากทำงานบริษัทใหญ่ๆ แล้วผมก็ยังมองว่าวงของเสือ (ลูกชาย) สามารถไปอยู่ในค่ายใหญ่ๆได้ แล้วก็ทำออกมาให้มันเพอร์เฟ็กต์”