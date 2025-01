โรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดศักราชใหม่ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน พบกับแคมเปญสุดเซอร์ไพรส์กับ "All The Luck #ลัคกี้ตลอดปีตลอดไป"

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ประเดิมกระตุ้นตลาดค้าปลีกคึกคักรับต้นปี 2568 จัดแคมเปญใหญ่ฉลองเทศกาลตรุษจีน ตอกย้ำการเป็นผู้นำศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบครอบคลุมมากที่สุดทั่วไทย ด้วยแนวคิด "Lifestyle and Experiential Community" นำเสนอประสบการณ์การใช้ชีวิตที่เหนือระดับ ตอบสนองไลฟ์สไตล์ทุกกลุ่มลูกค้าในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเริ่มต้นปีใหม่ในแคมเปญ "All The Luck #ลัคกี้ตลอดปีตลอดไป" กับ 8 ลัคกี้อินฟินิตี้ เสริมเฮงรับตรุษจีน เซอร์ไพรส์สุดอลังการ ระหว่างวันที่ 7 ม.ค. 68 – 9 ก.พ. 68 ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ 27 สาขาทั่วประเทศนายณัฐวัฒน์ รัชพงศ์กุลยศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานการตลาด ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “โรบินสันไลฟ์สไตล์ มีความมุ่งมั่นมอบความสุขให้กับลูกค้าทุกวันรวมถึงโอกาสพิเศษ โดยเฉพาะเทศกาลตรุษจีนที่ถือเป็นวันปีใหม่ของชาวจีน นอกจากจะเป็นเทศกาลแห่งความเป็นสิริมงคล การเฉลิมฉลอง การเริ่มต้นใหม่ และต้อนรับโชคลาภที่จะเข้ามาตลอดปีมะเส็ง และยังเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ครอบครัวได้มารวมตัวกัน เราจึงได้จัดกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่ครอบคลุมทุกสาขา เพื่อสร้างความสุขความทรงจำที่ดีร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเป็นแลนด์มาร์คศูนย์กลางการเฉลิมฉลองเทศกาลความสุขนี้ของลูกค้าทุกคนในทุกภูมิภาค ด้วยจุดแข็งที่เป็นศูนย์การค้าที่ครอบคลุมมากที่สุดทั่วไทย และพร้อมมุ่งมั่นขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในประเทศ”ดังนั้น โรบินสันไลฟ์สไตล์จึงจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ เงินหมุนเวียนสะพัดทั่วประเทศ เพื่อต้องการให้ลูกค้าทุกคนเข้ามา จับจ่าย-ไหว้-กิน-เที่ยว ครบจบในที่เดียวแบบจัดเต็ม ทั้งกิจกรรมการเลือกซื้อของไหว้ ของมงคลเสริมดวง การช้อปปิ้งเสื้อผ้าของใช้ใหม่ๆ ที่มาพร้อมอั่งเปาโปรโมชันสุดพิเศษจากร้านอาหาร ร้านทอง และร้านค้าชั้นนำ รวมทั้งกิจกรรมเสริมเฮงมากมาย พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่สุดยิ่งใหญ่ กับเทศกาลแห่งความสุข ชวนมาปังและเฮงภายใต้แนวคิด "8 ลัคกี้อินฟินิตี้ เสริมเฮงรับตรุษจีน" ที่ถ่ายทอดความสุขผ่าน 8 ตัวอักษรจีน ที่มีความหมายเป็นสิริมงคลในหลากหลายมิติ ได้แก่1. 富 (ฟู่) ร่ำรวย : ลุ้นโชคสุดปัง ชวนขาช้อปเริ่มต้นช้อปปีใหม่ในแคมเปญ Happy Chinese New Year รับโชคดี สุดคุ้มตลอดทั้งเดือน รวมมูลค่ารางวัลกว่า 1.2 ล้านบาท เพียงช้อปครบ 1,000 บาท รับโชค 2 ต่อ ได้แก่ต่อที่ 1 ลุ้นสร้อยคอทองคำทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 20 รางวัล (รางวัลละ 1 สลึง: มูลค่ารางวัลละ 11,938 บาท) จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท จากห้างทอง พรีเมี่ยมโกลด์ เยาวราชต่อที่ 2 เฉพาะวันที่ 27 ม.ค. 68 - 29 ม.ค. 68 รับฟรี! Lucky Angpao คูปองส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำ รวมมูลค่ากว่า 1,800 บาท อาทิ Robinson, Tops, Power Buy, Supersports, B2S, OfficeMate, go! WOW, AUTO1, SF Cinema, Major Cineplex, KFC, Boon Tong Kee, Starbucks, Mister Donut, Arigato, Auntie Anne’s, และ PMK Polomakerสุดคุ้มเกินใคร! สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต ttb แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12%* เมื่อใช้คะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน และมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (เฉพาะร้านค้าในโซนพลาซ่า)2. 兴 (ชิ่ง) โชคลาภ : 20 นักช้อปที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด (ช้อปสะสมตลอดรายการ 50,000 บาทขึ้นไป) ฟรี! รับสิทธิ์ดูดวงชะตาปีมะเส็งทางออนไลน์แบบเอ็กซ์คลูซีฟ กับ อ. คฑา ชินบัญชร และร่วมลุ้นแผ่นทองเรียกทรัพย์ ลัคกี้ตลอดปีจากวัดดัง เพียงติดตามเฟสบุ๊คเพจ Robinson Lifestyle และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับ ฟรี! แผ่นทองเรียกทรัพย์3.福 (ฝู) ความสุข : เช็คอินแลนด์มาร์คจุดถ่ายภาพจอยสุขสุดปังทั้งครอบครัว ซึ่งออกแบบโดย ‘นิวเยียร์-ปภากร ศรีกัลยกร’ หรือที่รู้จักกันในนาม ‘NEWYEAR’ ศิลปินนักวาดภาพประกอบที่ชื่อเสียงผลงานระดับโลก โดยใช้ลายเส้นที่เรียบง่ายและเป็นเอกลักษณ์ สื่อถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ครบครันของลูกค้าทุกเจเนอรเรชั่น สามารถมีประสบการณ์ สร้างความสุข และรอยยิ้ม เมื่อได้มาที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขาทั่วประเทศ4. 吉 (จี๋) สิริมงคล: ช้อปของมงคลกับ Chinese Market ตอบโจทย์สายช้อป ชิม อิ่ม คุ้ม ครบจบในที่เดียว ได้ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 68 – 11 ก.พ. 68 และพบกับไฮไลท์สุดพิเศษ เลือกช้อปสุดยอดอาหารจีนรวมร้านเด็ดเมนูดังกว่า 100 ร้านค้า, 10 ไอเทมชุดไหว้ต้อนรับตรุษจีน และสินค้ามงคลรับปีมะเส็ง กับสาขาราชพฤกษ์ และสาขาฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. 68 – 30 ม.ค. 685. 宝 (เป่า) ล้ำค่า : พบกับโชว์สุดอลังการจากศิลปินดาราชื่อดังมากมายที่จะมาร่วมสร้างสีสัน เฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ต้อนรับปีมะเส็ง สะท้อนสัญลักษณ์ถึง 8 อักษรจีนเสริมความเฮง หรือความไม่มีที่สิ้นสุดของอักษรอินฟีนิตี้ ในวันที่ 16 ม.ค. 68 ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์สาขาราชพฤกษ์6. 高 (เกา) สูงส่ง : พบโชว์มังกรพ่นไฟสุดยิ่งใหญ่ การแสดงเชิดสิงโตสุดอลังการ สะท้อนภาพลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ความแข็งแรง และทรงพลังต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปีมะเส็งได้ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ 10 สาขา วันที่ 26 ม.ค. 68 ที่สาขา ภูเก็ต (ฉลองและถลาง), ชลบุรี (อมตะ) และชัยภูมิ ในวันที่ 27 ม.ค. 68 สาขาสมุทรปราการ ในวันที่ 29 ม.ค. 68 ที่สาขาชลบุรี (บ่อวิน), เพชรบุรี, บ้านฉาง (ระยอง), ฉะเชิงเทรา และราชพฤกษ์7. 好 (ห่าว) ดีงาม : ถ่ายทอดประเพณีอันดีงามของเทศกาลตรุษจีนกับกิจกรรมการประกวด “อาตี๋ และอาหมวย” จากน้องๆ หนูๆ สุดคิวท์ มากกว่า 400 คนทั่วประเทศ ที่จะมาเดินแฟชั่นพร้อมแสดงความสามารถ และตื่นตาตื่นใจไปกับสิงโตมงคล ฉลองวันตรุษจีนปีมะเส็ง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่จุดประชาสัมพันธ์ลูกค้าศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ทุกสาขาทั่วประเทศ8. 顺 (ชุ่น) ราบรื่น : ให้คุณไม่พลาดกับทุกกิจกรรมที่จะเสริมดวงให้คุณราบรื่นตลอดปี กับการเช็คดวงผ่านเซียมซีออน์ไลน์จากวัดดัง และร่วมลุ้นรับ! อั่งเปาคูปองส่วนลดจากร้านชั้นนำภายในศูนย์การค้าฯ เสริมดวงมงคลความโชคดี เมื่อช้อปครบทุก 300 บาท รับชุดฝากเสริมดวง โดย อ.คฑา ชินบัญชร ร่วมทำพิธี ณ วัดทิพยวารีวิหาร (วัดกัมโล่วยี่) ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขาทั่วประเทศทั้งหมดนี้ ทางโรบินสันไลฟ์สไตล์ ได้ทุ่มเทมุ่งมั่น พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบรรยากาศแห่งความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และต้องการส่งมอบประสบการณ์ ความประทับใจให้กับลูกค้าในทุกช่วงเทศกาลสำคัญ เพื่อตอบโจทย์การเป็นศูนย์การค้าฯที่อยู่ในใจของทุกครอบครัวทั่วไทย และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นอีกหนึ่งกลไกในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของประเทศในช่วงต้นปี และพร้อมสร้างรอยยิ้ม และความโชคดีให้กับลูกค้าทุกคนตลอดปี” คุณณัฐวัฒน์ กล่าวสรุปต้อนรับปีใหม่กับเทศกาลตรุษจีนในแคมเปญ "All The Luck #ลัคกี้ตลอดปีตลอดไป" ระหว่างวันที่ 7 ม.ค. 68 – 9 ก.พ. 68 ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ทั้ง 27 สาขาทั่วประเทศ