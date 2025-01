รู้จัก "หวังซิง" ดาราจีนที่หายตัวปริศนา สื่อเผยถูกหลอกด้วยชื่อบริษัทยักษ์ใหญ่ในไทย

หวังซิง นักแสดงชายชาวจีน เกิดเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 1993 เขาเริ่มต้นอาชีพในวงการบันเทิงในปี พ.ศ. 2558 โดยได้มีโอกาสร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่อง “Ip Man 3” ที่กำกับโดย วิลสัน ยิป และแสดงนำโดย ดอนนี เยนตั้งแต่ปี 2016-2017 หวังซิงได้แสดงในภาพยนตร์แนวคอมเมดี้เรื่อง “90 Meets Youth” รวมถึงซีรีส์ทางออนไลน์เรื่อง “National Society Unparalleled” และภาพยนตร์แนวแฟนตาซีระทึกขวัญเรื่อง “My Enchanting Girlfriend”ในปี 2018 เขาได้รับบทในซีซั่นที่สองของซีรีส์ออนไลน์ “Vegetarian Dad” นอกจากนี้ยังได้ร่วมแสดงในซีรีส์ทางออนไลน์เรื่อง “The Strongest Male God” ต่อมาในปี 2021 ซีรีส์แนวโรแมนติกเรื่อง “You Are My Glory” ที่เขาร่วมแสดงได้ออกอากาศนอกจากนั้นยังมีผลงานปี 2022 ซีรีส์แนวสืบสวนเรื่อง “Punishment” ที่เขามีส่วนร่วมก็ได้ออกอากาศเช่นกัน และในปีเดียวกัน หวังซิงยังมีบทบาทในตอนพิเศษของซีรีส์ “Female Psychologist” ตอน “He Dun's Little Coke”ล่าสุดในปี 2024 เขามีผลงานในซีรีส์ที่ออกอากาศหลายเรื่อง เช่น “Fox Spirit Matchmaker: Yuehong Chapter”, “Rose Story” และ “Hunting Crime Picture Book 2” ซึ่งได้รับความสนใจจากแฟน ๆ อย่างมากกลางดึกวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2568 (2025) แฟนสาวของหวังซิงที่ใช้ชื่อว่า "เจียเจีย" ได้โพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือผ่านโซเชียลมีเดีย โดยระบุว่าหวังซิงเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์ และขาดการติดต่อเมื่อเวลาประมาณเที่ยงวันของวันที่ 3 มกราคม (เวลาปักกิ่ง) ตำแหน่งล่าสุดของเขาอยู่ใกล้ชายแดนไทย-เมียนมาหวังซิงได้บอกกับแฟนสาวของเขาว่า ได้รับการติดต่อจากคนในประเทศไทยเกี่ยวกับงานแสดงครั้งใหม่ ซึ่งผู้ติดต่ออ้างว่าเป็นโปรเจกต์จากบริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ่ในไทย ด้วยชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัทนี้ หวังซิงมองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เปิดตลาดในต่างประเทศและเพิ่มประสบการณ์ในวงการแสดงของตัวเอง เขาจึงตัดสินใจเดินทางมาทำงานในครั้งนี้อย่างเต็มใจและมั่นใจในความปลอดภัย แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิด เมื่อเขาขาดการติดต่อและไม่มีใครทราบเบาะแสหลังจากเดินทางไปยังชายแดนไทย-เมียนมาสื่อจีนระบุว่าผู้ที่ติดต่อหวังซิงได้อ้างชื่อบริษัท GMM Grammy ซึ่งเป็นบริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ่ของไทย ทำให้หวังซิงมองว่านี่เป็นโอกาสสำคัญที่จะได้ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำและเป็นการเปิดตลาดในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เขาหายตัวไป ชาวเน็ตส่วนใหญ่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่านี่เป็นเรื่องผิดปกติ เนื่องจาก GMM Grammy ไม่ได้มีพนักงานที่เป็นคนจีนซึ่งสามารถติดต่อเขาโดยตรงได้ในลักษณะนี้ ชาวเน็ตยังตั้งข้อสงสัยว่าเหตุการณ์นี้อาจเป็นการหลอกลวงที่ใช้ชื่อบริษัทใหญ่เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและดึงดูดนักแสดงให้ตกเป็นเป้าหมายด้านเพื่อนนักแสดงคนหนึ่งของหวังซิง ได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ โดยระบุว่า ปกติแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยในระดับที่สูงมาก อย่างไรก็ตาม สำหรับนักแสดงที่ได้รับการติดต่อเพื่อมาร่วมงานในไทย ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด เพราะในบางกรณีอาจเป็นการหลอกลวงหรือมีเจตนาไม่บริสุทธิ์