โรบินสันไลฟ์สไตล์ ต้อนรับวันเด็กกับแคมเปญ Kid’s World “The Power of Imagination” กินฟรี เล่นฟรี ดูหนังฟรี! และรับฟรีของขวัญกว่า 50,000 ชิ้น

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ต้อนรับเทศกาลวันเด็กปี 2568 จัดแคมเปญสุดพิเศษ “Kid’s World : The Power of Imagination” ที่จะเติมเต็มทุกจินตนาการให้กับน้องๆ หนูๆ ได้สนุกสนาน สร้างโมเมนต์สุดประทับใจกันได้ทั้งครอบครัว พร้อมส่งต่อพลังแห่งความสุข “The Power of Happiness” แจกของขวัญสุดเซอร์ไพรส์กว่า 50,000 ชิ้น และต่อยอดจินตนาการความสนุก “Fun of Imagination” ไปกับ Kids Playground ทั้งกิจกรรมเกมสุดสร้างสรรค์ พร้อมลุ้นรับของรางวัลตลอดทั้งงาน โดยน้องๆ สามารถร่วมกิจกรรมได้ระหว่างวันที่ 11 ม.ค. 68 -12 ม.ค. 68 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ทั่วประเทศนางสาวชนนิกานต์ ไกรธรรมจิตกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “โรบินสันไลฟ์สไตล์มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบครอบคลุมมากที่สุดทั่วไทย ด้วยแนวคิด "Lifestyle and Experiential Community" นำเสนอประสบการณ์การใช้ชีวิตที่เหนือระดับ ตอบสนองไลฟ์สไตล์ทุกกลุ่มลูกค้าในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง ดังนั้น เราจึงเดินหน้าสร้างสรรค์แคมเปญพิเศษต่างๆ เพื่อมอบความสุขให้กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยเทศกาลวันเด็กนับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่ต่อเนื่องมาจากเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ซึ่งทุกครอบครัวยังคงอยู่ในโมเมนต์แห่งการเฉลิมฉลอง เราจึงจัดแคมเปญเฉลิมฉลองเทศกาลวันเด็ก ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Kid’s World : The Power of Imagination” ในโรบินสันไลฟ์สไตล์ทั่วประเทศ จัดโปรโมชันร่วมฉลองรับเทศกาลแห่งความสดใส เพื่อส่งมอบประสบการณ์ความสุขของครอบครัว ทั้ง ร้านอาหาร ภาพยนตร์ และช้อปปิ้งสินค้าสำหรับเด็กๆ อย่างเต็มที่ปลุกพลังแห่งจินตนาการของน้องๆ ไปกับกิจกรรมสนุกสนานอย่างสร้างสรรค์ ในงานเทศกาลวันเด็ก “Kid’s World : The Power of Imagination” ได้แก่·ส่งต่อพลังแห่งความสุข “The Power of Happiness” รับฟรี! ของขวัญสุดเซอร์ไพรส์ กว่า 50,000 ชิ้น ในวันที่ 11 ม.ค. 68 ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ทั่วประเทศ จากร้านค้าชั้นนำ อาทิ Robinson Department Store, My Little Club by Robinson, Supersports, Power Buy, B2S, OfficeMate, Major Cineplex, Jelly Bunny, Echo, Kidzona, Bonchon, และ Mister Donut·ต่อยอดจินตนาการความสนุก “Fun of Imagination” ไปกับ Kids Playground ในวันที่ 12 ม.ค.68กินฟรี! อิ่มอร่อยไปกับป็อปคอร์นแสนอร่อย และเครื่องดื่มเย็นสดชื่นตลอดทั้งงานเล่นฟรี! เพลิดเพลินไปกับโชว์จากนักแสดงโบโซ่และนักมายากล ตื่นเต้นไปกับเกมสนุกๆ และลุ้นรับของรางวัลจากกิจกรรม ทั้งขนม ของเล่น เป็นต้นดูหนังฟรี! กับภาพยนตร์มากมาย พิเศษเฉพาะคุณหนูๆ ในวันที่ 11 ม.ค.68 และ 12 ม.ค. 68 ได้ที่โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า และ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ทุกสาขาทั่วประเทศพร้อมช้อปสินค้าโดนใจคุณหนู รับส่วนลดสูงสุด 50% อาทิเช่น Lee kids, Absorba, Sylvanian, Camera, Farlin จากห้างสรรพสินค้าโรบินสันดีพาร์ทเม้นสโตร์นอกจากนี้ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ยังตกแต่งสถานที่ให้สดใสเข้ากับภาพบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองวันเด็ก โดยมี “22mm.t” หรือ มะเหมี่ยว-ฐิติพร กลิ่นทโชติ ศิลปินนักวาดภาพประกอบรุ่นใหม่ชื่อดังที่มีผลงานระดับโลก เป็นผู้ออกแบบ สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิด The Power of Imagination ใช้จินตนาการของความเป็นเด็ก ผสมผสานกับสีสันสดใสและลายเส้นอันเป็นเอกลักษณ์ จนเป็นภาพประกอบที่ดูมีชีวิต มีอารมณ์ท่าทาง รวมถึงองค์ประกอบต่างๆ สะท้อนถึงความเป็นศูนย์รวมของไลฟ์สไตล์ ที่ตอบโจทย์ทุกกลุ่มลูกค้า เช่น Dining, Family, Sport, Pet, และ Tourist Destination“เราเชื่อมั่นว่าแคมเปญเทศกาลวันเด็ก Kid’s World : The Power of Imagination จะมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับเด็กๆ และครอบครัว ได้มาร่วมใช้เวลาเฉลิมฉลองความสุขร่วมกัน ตอกย้ำเป้าหมายของโรบินสันไลฟ์สไตล์ในการเป็น Lifestyle and Experiential Community สำหรับทุกครอบครัว ครอบคลุมทั่วไทยอย่างแท้จริง และยังเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้คนไทยได้ออกมาจับจ่ายใช้สอย ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป” นางสาวชนนิกานต์ กล่าวสรุปวันเด็กปีนี้ ร่วมเติมเต็มโลกแห่งจินตนาการให้กับน้องๆ หนูๆ ไปกับแคมเปญเทศกาลวันเด็ก “Kid’s World : The Power of Imagination” ระหว่างวันที่ 11 ม.ค.68 – 12 ม.ค.68 ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ทั่วประเทศ ติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชัน และกิจกรรมใหม่ ๆ ของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ผ่านทาง Facebook Page: Robinson Lifestyle (https://www.facebook.com/RobinsonLifestyleMall)