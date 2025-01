เกิดแต่กับกู! “พิม พิมประภา” โดนขโมยกระเป๋าอีกแล้ว บนรถไฟที่อิตาลี ยากได้ของคืน

อีกแล้ว!…คำนี้ไม่น่าจะเกินจริง สำหรับที่ไม่รู้ว่าดวงจะถูกโฉลกหรืออย่างไร? ถึงให้ต้องมีเรื่องพัวพันกับกระเป๋าหายอีกแล้ว เพราะถ้าย้อนกลับไป เมื่อกลางเดือนธันวาคม ปี 66 เจ้าตัวก็ถูกโจรที่สนามบิน ประเทศรัสเซีย ขอโมยของในกระเป๋าเดินทางไปมูลค่ากว่า 2 แสนบาทล่าสุด Birthday but with me หรือเกิดแต่กับกู พอขึ้นปีใหม่ 2568 กระเป๋าก็หายอีกแล้ว โดยหายบนรถไฟที่อิตาลี เจ้าตัวโพสต์ว่า “โดนขโมยกระเป๋าทั้งใบบนรถไฟที่อิตาลี ใครเดินทางโดยรถไฟระวังให้มากๆ นะ พื้นที่ที่มีให้วางกระเป๋าอย่าวางเด็ดขาด กอดไว้หรือเฝ้าไว้เลย”โดยเจ้าต้วได้โพสต์ลงในไอจีสตอรี่ ว่า “อัปเดต กระเป๋าที่โดนขโมย มีพาสปอร์ตของ พี่ไอซ์ และของสำคัญค่อนข้างเยอะ แจ้งตำรวจแล้ว ได้ใบ report มา ไว้ไปทำเอกสารพาสปอร์ตฉุกเฉิน ตำรวจบอกว่าโอกาสได้คืนน่าจะไม่มี และต้องลุ้นอีกทีว่าเค้าจะดำเนินการไหม (จากที่ฟังน่าจะไม่) ก็ทำใจไว้แล้ว Milan ไม่มีสถานทูตไทย ต้องเดินทาง 4 ชั่วโมงไปโรม สถานทูตปิด เปิดอีกทีวันที่ 7 ซึ่งคือแพลนหลายแพลนล่ม แต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ ก็ยังดีที่เราไม่ได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอะไร ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงทักเข้ามานะคะ ใครมีข้อมูลหรืออะไร แนะนำรบกวนด้วยน้า”และในติ๊กต๊อกของเจ้าตัว ก็ยังลงคลิปจุดเกิดเหตุที่วางกระเป๋าไว้ครั้งสุดท้ายก่อนหาย พร้อมยังพูดในคลิปว่า ถ้าใครขึ้นรถไฟสายนี้ ให้เอากระเป๋าไว้ข้างกาย ห้ามวางไว้ เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็เตือนว่านี่ไม่ใช่เคสแรก และความเป็นไปได้ที่จะได้คืนนั้น คือเท่ากับไม่มี กลายเป็นอีกหนึ่งทริปที่น่าจดจำหลังจากฉลองครบรอบ 4 ปีในเรื่องความรักไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา