“เบลล่า ราณี” ชวนชมซีรีส์ “สบายซีรีส์” ตอน “อาม่า HAPPY อาตี๋ HAVE FUN”

แม่นายคนสวยได้รับตำแหน่งพรีเซ็นเตอร์คนล่าสุดให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในแคมเปญซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนรับรู้ถึงบริการต่าง ๆ ที่สะดวกสบายจาก PEAนอกจากนี่ “เบลล่า” ได้ทำหน้าที่เจ๊ดันชวนคนไทยทั่วประเทศชมซีรีส์ชุดตอน “อาม่า HAPPY อาตี๋ HAVE FUN” ที่นำเสนอเรื่องราวของครอบครัวคนจีน ซึ่งประกอบด้วยอาม่า เง็ก (ลูกสาว) อาลิ้ม (ลูกเขย) และอาตี๋ หลานชายจอมป่วน พวกเขามีชีวิตที่ผูกพันกับการใช้ไฟฟ้าและอยากเพิ่มความสะดวกสบายให้กับชีวิตซีรีส์นี้ประกอบไปด้วยทั้งหมด 6 ตอน โดยแต่ละตอนจะมีการเชื่อมโยงกับ 5 บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ประกอบไปด้วย1. แอปพลิเคชั่น PEA Smart Plus จัดให้ง่าย ได้ทุกเรื่อง2.บริการขอติดตั้งโซล่าเซลล์ ผ่าน PEA e-Service โดยเข้าเวบไซด์ www.pea.co.th3. บริการ แจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าง่าย ๆ ผ่านทาง Line @ PEATHAILAND ของแท้ต้องมีโล่เขียวเท่านั้น4. บริการ PEA e-Bill เปลี่ยนใบแจ้งค่าไฟฟ้าแบบกระดาษเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Sms และ E-mail5. Watt-D Point เป็นคะแนนสะสม สามารถแลกคะแนน เป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าในเดือนถัดไป หรือใช้ คะแนน Watt-D Point แลกเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆและตอนที่ 6 ได้รวบรวมทุกบริการเพียงเข้าชมม้วนเดียวก็เข้าใจความปังของซูเปอร์แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus แน่นอนตามชมซีรีส์ “สบายซีรีส์” ตอน “อาม่า HAPPY อาตี๋ HAVE FUN” พร้อมกันทางช่องทางออนไลน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งเฟซบุ๊ก PEA Brand และ ยูทูป @ PEABrandhttps://www.facebook.com/share/v/18FTZrA1fL/https://youtu.be/2NTyshlBfKA?si=oT5AWVJBOLF0EgTn