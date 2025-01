นางเอกดัง "ออเบรย์ พลาซ่า" ช็อก หลังสามีฆ่าตัวตาย

วงการบันเทิงสูญเสียบุคคลสำคัญอีกครั้ง เมื่อมีรายงานว่า เจฟฟ์ เบนา ผู้กำกับและนักเขียนบทชื่อดัง ซึ่งเป็นสามีของนักแสดงสาว ออเบรย์ พลาซ่า ได้เสียชีวิตลงแล้ว โดยเจ้าหน้าที่พบร่างของเขาที่บ้านพักในพื้นที่ลอสแอนเจลิส เมื่อช่วงสายของวันศุกร์ที่ 3 มกราคม เวลา 10.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นตามรายงานจากสำนักงานชันสูตรศพลอสแอนเจลิส ระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตของเบนาถูกตัดสินว่าเป็นการฆ่าตัวตายโดยการแขวนคอ ทั้งนี้ ทีมงานตัวแทนของเบนายังไม่มีการออกแถลงการณ์เพิ่มเติมเจฟฟ์ เบนา เกิดและเติบโตในไมอามี ก่อนที่จะศึกษาต่อด้านภาพยนตร์ที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก และย้ายมายังลอสแอนเจลิสหลังสำเร็จการศึกษาเพื่อเริ่มต้นอาชีพในวงการบันเทิงเขามีผลงานการกำกับและเขียนบทภาพยนตร์มากกว่า 10 เรื่อง โดยผลงานที่สร้างชื่อเสียงอย่างมากคือการร่วมเขียนบทภาพยนตร์เรื่อง I Heart Huckabees ซึ่งมีนักแสดงชื่อดังอย่าง เจสัน ชวาร์ตซ์แมน จู๊ด ลอว์ และนาโอมิ วัตต์ ร่วมแสดง นอกจากนี้ เขายังสร้างผลงานกำกับเรื่องแรกของเขาใน Life After Beth ภาพยนตร์แนวซอมบี้คอมเมดี้ที่นำแสดงโดย ออเบรย์ พลาซ่าในปี 2021 เบนายังได้สร้างซีรีส์แนวทดลอง Cinema Toast ซึ่งออกอากาศทางช่องโชว์ไทม์ และยังเป็นผลงานการกำกับครั้งแรกของพลาซ้าด้วยเบนาและพลาซ่าพบกันและเริ่มคบหากันในปี 2011 ทั้งสองรักษาความสัมพันธ์อย่างเป็นส่วนตัวมาโดยตลอด โดยไม่ได้ประกาศข่าวการหมั้นหรือการแต่งงาน ต่อมามีการเปิดเผยในเดือนพฤษภาคม ปี 2021 ว่าทั้งคู่ได้แต่งงานกันแล้ว เมื่อพลาซ้าโพสต์ภาพบนอินสตาแกรมพร้อมระบุข้อความว่า “ภูมิใจในตัวสามีที่รักของฉัน เจฟฟ์ เบนา กับผลงานภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่พาเราไปอิตาลีเพื่อสร้างความปั่นป่วนอีกครั้ง”ออเบรย์ พลาซ่า เป็นนักแสดงสาวชาวอเมริกันที่โด่งดังจากการแสดงในซีรีส์ Parks and Recreation ซึ่งทำให้เธอได้รับความนิยมอย่างมากในวงการบันเทิง ผลงานที่เด่นของเธอ ได้แก่ Safety Not Guaranteed (2012), The To Do List (2013), และ Ingrid Goes West (2017) ซึ่งได้รับคำชมในบทบาทที่หลากหลายและการแสดงที่มีเสน่ห์พลาซ่ายังเคยร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่อง Life After Beth (2014) ซึ่งเป็นผลงานกำกับและเขียนบทโดยสามีของเธอ นอกจากนี้เธอยังมีผลงานใน Black Bear (2020) และล่าสุดใน The White Lotus (2022) ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากทั้งนักวิจารณ์และผู้ชม