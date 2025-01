“ดีแลน หวัง” ยึดกรุงเทพฯ ระเบิดความมันส์กับรอบปฐมทัศน์ของ “ผู้พิทักษ์รัตติกาลแห่งต้าเฟิ่ง”

รอบปฐมทัศน์ระดับโลกของ Guardians of the Dafengกลายเป็นค่ำคืนที่น่าจดจำ เนื่องจากตรงกับช่วงคอนเสิร์ต 2024-2025 Dylan Wang D.PARTY CONCERT IN BANGKOK ของที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย หลังจากจบการแสดงสุดมันส์ และได้เซอร์ไพรส์แฟนๆ ด้วยความตื่นเต้นดีใจ เขากล่าวว่า… “มันเหมือนโชคชะตา ที่ผมได้ดูซีรีส์ตอนแรกร่วมกับทุกคนจริงๆ” หวังเฮ่อตี้ ได้เดินลงจากเวที หลังจบการแสดงคอนเสิร์ต พร้อมชวนเหล่าบรรดาแฟนคลับกว่า 10,000 คน ร่วมอยู่ชมละครตอนแรกของ ผู้พิทักษ์รัตติกาลแห่งต้าเฟิ่ง ร่วมกันกับเขา นี่คือมิติใหม่ในการสร้างประวัติศาสตร์ซีรีส์จีนเรื่องแรก ที่ให้แฟนคลับร่วมชมผลงานการแสดงของศิลปิน ในงานปาร์ตี้คอนเสริ์ตที่จัดในต่างประเทศอย่างยิ่งใหญ่เช่นนี้ตั้งแต่ช่วงต้น บรรยากาศในฮอลล์สร้างความคึกคัก แฟนๆ ตื่นเต้นร่วมชมกัน ตลอดทั้งตอน มีฉากที่ทำให้ผู้ชมหัวเราะจนท้องแข็ง เมื่อตัวละครของ หวังเฮ่อตี้ ได้รับบทเป็น สวี่ชีอัน รับภารกิจไขคดีเงินภาษีที่หายไป และประกาศอย่างมั่นใจว่าความรู้ของเขามาจากตำราโบราณที่เรียกว่า “วิชาเคมีระดับมัธยมปลาย” บทพูดนั้นลงตัวพอดี ร่วมถึงท่าทางการแสดงของเขา ทำให้เกิดเสียงหัวเราะดังลั่นไปทั้งฮอลล์ อิมแพ็ค อารีน่าเมื่อความสนุกจบลงพร้อมกับซีรีส์ตอนแรก หวังเฮ่อตี้ ได้หันไปหาผู้ชมพร้อมรอยยิ้มและถามว่า "ชมแล้วเป็นอย่างไงกันบ้างครับ" คำตอบนั้นดังสนั่น มีเสียงตะโกนจากแฟนคลับกว่า 10,000 คน ดังลั่นว่า "สุดยอดมาก!" แฟนๆ ต่างก็ชื่นชมเป็นอย่างมาก โดยหลายคนบอกว่า การแสดงที่สดใส ร่าเริง ขบขัน การดำเนินเรื่องราวได้กระชับ รวดเร็ว และบทบาทของเหล่าบรรดานักแสดงของละครเรื่องนี้ก็สร้างสีสันได้ดี ..ทำให้ทุกคนที่อยู่ในงานอยากดูรวดเดียวกันทั้งเรื่องเลยทันทีนอกจากนี้ แฟนๆ ยังสามัคคีตีฆ้องร้องเพลง สร้างเสียงซิมโฟนีที่มีชีวิตชีวาด้วยเสียงก้องกังวานและเสียงเชียร์ตลอดทั้งงาน ดีแลน ถึงกับทึ่งในความกระตือรือร้นของเหล่าแฟนคลับของเขา และเรียกมันว่า "เป็นการสนับสนุนที่ไม่เหมือนใคร มันสุดยอดมากที่สุดที่ผมเคยได้รับ!"การฉายรอบปฐมทัศน์ครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเฉลิมฉลองซีรีส์เท่านั้น แต่ยังเป็นมาสเตอร์คลาสในการมีส่วนร่วมของแฟนๆ ดีแลน แบ่งปันความหวังของเขากับซีรีส์เรื่องนี้โดยกล่าวว่า “เรื่องราวของ สวี่ชีอัน เต็มไปด้วยความลึกลับอันชาญฉลาด ช่วงเวลาที่สนุกสนาน และความมุ่งมั่นต่อความยุติธรรมที่ไม่สั่นคลอน เป็นการเดินทางของการเติบโตและความสนิทสนมกันในตัวละครที่ผมหวังว่าจะโดนใจผู้ชมทั่วโลก”ด้วยการเปิดตัวรอบปฐมทัศน์เช่นนี้ Guardians of the Dafeng “ผู้พิทักษ์รัตติกาลแห่งต้าเฟิ่ง”ไม่เพียงแต่สร้างกระแสเท่านั้น แต่ยังสร้างประวัติศาสตร์อีกด้วย#王鹤棣 #ผู้พิทักษ์รัตติกาลแห่งต้าเฟิ่ง#WangHedi #DylanWang#DPARTYinBKK